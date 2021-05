Comment penser aux pourboires et pourboires post-Covid dans les restaurants

Le printemps dernier, alors que la majeure partie du pays était sous clef, les travailleurs essentiels ont été célébrés comme des héros américains. Ils ont été applaudis pour avoir risqué leur vie pour prendre soin des autres et maintenir l’économie en marche. Cette attention a été portée avec empressement à ceux qui occupent des emplois dans la restauration qui sont traditionnellement négligés et sous-estimés. Sous la quarantaine, la pensée est allée, les gens ne pouvaient plus prendre pour acquis les travailleurs de la restauration rapide, le personnel de cuisine et les chauffeurs-livreurs qui aident à transporter la nourriture et d’autres produits de première nécessité à leur porte. Les clients étaient encouragés à donner un pourboire généreux à ces travailleurs – au minimum 20 pour cent, et même plus s’ils le pouvaient.

Cette générosité n’a pas exactement confirmé: en décembre dernier, une enquête auprès de 1600 travailleurs de l’UC Berkeley et de l’organisation à but non lucratif One Fair Wage a montré que plus de 80% des travailleurs ont déclaré que leurs pourboires avaient en fait diminué pendant la pandémie, et 78% avaient été témoins ou ont connu un «comportement hostile» de la part des clients lorsqu’ils leur ont demandé de se conformer aux protocoles Covid-19. Plus de la moitié ont déclaré qu’ils hésitaient à appliquer les règles de sécurité par crainte de perdre des pourboires. Selon Michael Lynn, professeur à l’Université Cornell et chercheur sur la psychologie du pourboire, les taux de pourboire ne sont pas toujours restés stables au cours de la dernière année. Les fluctuations saisonnières affectent également la façon dont les gens basculent, tout comme l’emplacement, et ces facteurs ont été aggravés par l’effet du virus sur l’industrie de la restauration.

Maintenant que de nombreux États sont sur le point de rouvrir complètement et que les limites de capacité intérieure ont été assouplies, plus de gens sont à l’aise pour manger dans les restaurants et les bars. Cela a incité certains à se demander: à quoi devraient ressembler les normes de pourboire maintenant?

La toile de fond de cette conversation ne doit pas se limiter à l’étiquette ou à ce qui est généralement attendu des clients. Il devrait être centré sur ce que méritent des millions de travailleurs des services partout au pays, compte tenu de la façon dont la pandémie a exacerbé les inégalités sociales existantes. Les restaurateurs, les travailleurs et les défenseurs de l’industrie réclament un sauvetage du gouvernement depuis le printemps dernier, mais l’aide fédérale n’a été approuvée qu’en mars. Dans l’intervalle, la responsabilité incombait principalement aux consommateurs américains de maintenir à flot les restaurants locaux.

Jusqu’à un restaurant indépendant sur trois fermera définitivement en raison de la pandémie, tandis que les entreprises qui ont réussi à rester ouvertes ont dû fonctionner avec des marges nettement inférieures. Des millions de personnes se sont retrouvées au chômage ou ont souffert de l’insécurité de l’emploi, laissant de nombreux ménages sans salaire ni assurance maladie. Pour les travailleurs de l’alimentation et les chauffeurs-livreurs qui ont réussi à conserver leur emploi, beaucoup n’ont pas reçu de prime de risque pour leur travail.

Maintenant que les mandats de masques se sont assouplis dans certaines régions du pays (à l’inquiétude de certains épidémiologistes), les choses ont commencé à se sentir plus «normales», du moins pour les clients. Un expert de l’étiquette du Wall Street Journal a récemment conseillé aux clients de donner un pourboire d’au moins 15 pour cent, avec 18 à 20 pour cent en moyenne et plus pour un «service exceptionnel». Un barman a déclaré à Grub Street que 20% devraient être «la base de référence absolue», mais a encouragé les clients à donner un pourboire de 25%.

«Je n’ai pas de données, mais je suppose que les gens qui ont l’habitude de donner des pourboires peuvent continuer à le faire», a déclaré Lynn à Vox. «Il est probable que les pourboires aient augmenté pendant Covid parce que les gens ont reconnu qu’il y avait un plus grand besoin et ont estimé que les travailleurs méritaient un supplément en faisant face à certains risques d’interaction avec le public.» Si les clients ne sont pas en mesure de quantifier ce risque, ils pourraient alors commencer à moins donner des pourboires, a-t-il déclaré.

En tant que client, il peut sembler naturel de se baser sur une expérience subjective dans un établissement. Mais la nature du système de pourboire élève la subjectivité des clients au détriment des travailleurs des services, et ce depuis le début de la pratique dans l’Europe féodale. «Le basculement a enraciné davantage une structure de classe unique et souvent racialisée dans les emplois de service», selon un article de Politico sur l’histoire raciste du basculement, «dans lequel les travailleurs doivent plaire à la fois au client et à l’employeur pour gagner quoi que ce soit.»

Les États-Unis sont une valeur aberrante en ce qui concerne l’importance du pourboire dans la détermination des salaires des travailleurs des services. Le salaire minimum fédéral pourboire est de 2,13 $, bien que le montant puisse varier d’un État à l’autre. Les restaurants sont toujours légalement tenus de verser aux travailleurs ayant un pourboire le salaire minimum fédéral (qui est bloqué à 7,25 $ depuis 2009), mais ils le font via un «crédit de pourboire». Cela signifie que les employeurs n’ont à compenser ce montant que si leurs travailleurs ne reçoivent pas suffisamment de pourboires pour toucher le salaire minimum. Ce n’est pas toujours le cas dans tous les États et toutes les localités qui ont augmenté les salaires, mais 26 États et Washington, DC, ont toujours un pourboire minimum entre les 2,13 dollars fédéraux et le salaire minimum régulier de l’État.

Alors que les États-Unis se préparent à une réouverture complète, il semble que les gens hésitent à retourner aux emplois de service qui offrent des bas salaires. Les restaurants à travers le pays seraient aux prises avec des pénuries de personnel. Les États-Unis n’ont pas complètement récupéré les millions d’emplois perdus à cause de la pandémie, dont la plupart sont au salaire minimum. De plus, l’enquête de l’UC Berkeley met en lumière les raisons pour lesquelles certains travailleurs ne sont pas impatients de travailler à nouveau dans la restauration, y compris la fréquence du harcèlement et du manque de respect des clients, le manque d’équipement de protection approprié et les bas salaires.

Cela a conduit les grandes chaînes de restaurants comme McDonald’s et Chipotle à augmenter leur salaire minimum dans les magasins corporatifs pour attirer les travailleurs. Pourtant, la grande majorité des restaurants à travers le pays comptent sur le pourboire, en dépit de son histoire chargée. Certes, ce n’est pas exactement la faute du client si la pratique est si répandue en Amérique. Alors, que peuvent faire les clients?

Les clients, s’ils sont si enclins, peuvent continuer à faire basculer cette norme minimale de 20%. Le montant peut varier selon la ville ou l’établissement, selon que la majorité du salaire d’un travailleur dépend des pourboires. Pour les travailleurs de concert employés par des startups de livraison comme Seamless, Grubhub et DoorDash, par exemple, les pourboires sont une partie cruciale de leurs revenus totaux. Et en plus d’être conscients de l’impact économique de la gratification, les Américains ont un rôle à jouer dans les urnes au niveau des États et au niveau fédéral. Le Sénat a rejeté en février la loi sur l’augmentation des salaires, qui établirait un salaire minimum fédéral de 15 dollars, dans le cadre du programme de secours Covid-19.

Cela peut également obliger les gens à réévaluer leur idée du travail de service, avant que cela puisse être reflété dans leurs conseils. Dans un récent bulletin sur l’hospitalité, l’écrivaine gastronomique Alicia Kennedy a observé que la plupart des clients, même après un an sans service, semblent toujours ne pas «apprécier l’échange en allant manger et boire» à moins que ce ne soit à leurs conditions. «Alors que de plus en plus de gens dans les pays riches sont vaccinés et retournent dans les bars et les restaurants, j’ai vu le mot« trop cher »émerger dans un usage très spécifique. Quelque chose comme: «J’ai hâte d’avoir un cocktail hors de prix» », a écrit Kennedy. «Je ne sais pas comment ces gens donnent un pourboire, et je ne sais pas dans quel genre d’endroits ils vont, et je ne sais pas pourquoi précisément ils vont quelque part où ils ne trouvent pas la qualité des cocktails à égalité avec le demander le coût. »

Dans un monde post-pandémique, il pourrait être utile de se demander pourquoi nous donnons un pourboire. Doit-il représenter notre satisfaction en tant que clients ou notre désir que la personne qui s’occupe de l’entretien soit rémunérée équitablement? Et est-ce une responsabilité qui, en fin de compte, devrait incomber au consommateur? Même si la réponse est non, c’est toujours un choix que nous devons tous faire.