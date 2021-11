Comment perdre 100% de votre argent

Les escrocs prennent les investisseurs SQUID à 100% … pendant ce temps, un altcoin Ultimate Crypto devient vertical … comment se protéger de l’un, tout en bénéficiant de l’autre

Au cours des derniers jours, certains malheureux spéculateurs crypto ont tout perdu.

Ce n’est pas une hyperbole. Nous parlons d’une destruction totale à 100 % du capital.

Pendant ce temps, au cours des mêmes derniers jours, certains investisseurs en cryptographie ont enregistré des gains de 300%.

C’est l’agonie et l’extase du monde de l’altcoin. Et aujourd’hui, vous verrez les deux côtés.

Commençons par l’histoire triste et illustrative de ce qu’il ne faut pas faire.

*** Il y a environ une semaine, le dernier hype-altcoin est arrivé sur le marché – SQUID

C’était un altcoin inspiré de la série télévisée à succès Squid Game, qui est devenue la plus grande série de Netflix.

Les drapeaux rouges étaient partout…

Le site officiel de SQUID était rempli d’erreurs d’orthographe et de grammaire bizarres…

La chaîne Telegram de SQUID n’autorisait pas les commentaires d’étrangers…

Le compte Twitter de la pièce empêchait de répondre aux messages…

Malgré ces particularités, les investisseurs en crypto se sont précipités dans SQUID, envoyant son prix stratosphérique. La pièce a explosé à 83 000 % quelques jours auparavant – eh bien, nous y reviendrons dans un instant.

Maintenant, vous devez savoir qu’il y avait un drapeau rouge colossal qui l’a emporté sur tous les autres. Et bien que les premiers investisseurs de SQUID n’aient peut-être pas eu l’avantage de voir ce drapeau rouge, tous les investisseurs «moi aussi» qui ont sauté au cours des derniers jours auraient dû faire preuve de diligence raisonnable et le découvrir.

Je parle des rapports selon lesquels les investisseurs ne pouvaient pas vendre leurs avoirs SQUID pour verrouiller les gains.

De CNBC, jeudi dernier, qui était au milieu de la courbe de croissance parabolique :

SQUID se négocie à 2,22 $, en hausse de près de 2 400 % au cours des dernières 24 heures, et sa capitalisation boursière est supérieure à 174 millions de dollars. Cependant, ceux qui souhaitent participer peuvent vouloir faire preuve de prudence avant de se lancer dans le commerce du calmar. CoinMarketCap a émis un avertissement, disant qu’il a reçu « plusieurs rapports » selon lesquels les utilisateurs ne sont pas en mesure de vendre ce jeton sur Pancakeswap, un échange décentralisé populaire. On ne sait pas pourquoi certains utilisateurs ne peuvent pas vendre leurs jetons, mais le livre blanc décrivant la pièce présente une technologie antidumping qui empêche les gens de vendre leurs pièces si certaines conditions ne sont pas remplies. CNBC a contacté les informations de contact répertoriées sur le site Web de Squid pour demander si les développeurs étaient au courant du problème et s’efforçaient de le résoudre, et n’ont pas eu de réponse immédiatement.

Il y a une raison simple pour laquelle CNBC n’a pas eu de réponse…

La pièce SQUID était une arnaque. Et les investisseurs ont tout perdu.

*** Suite à un gain fulgurant de 230 000 %, les escrocs SQUID ont décollé avec l’argent, entraînant une perte de 100 % du capital des investisseurs

Malgré les avertissements de la semaine dernière concernant l’illiquidité de SQUID, les investisseurs ont continué à canaliser de l’argent dans la crypto, poussant son retour à plus de 230 000% (en une semaine). Le prix a plafonné à 2 861,80 $.

Et c’est à ce moment-là que les escrocs ont fait ce qu’on appelle un « tirage de tapis ». Bref, du vol.

Tôt hier matin, ils ont encaissé leurs pièces, drainant les liquidités des bourses, ce qui a fait baisser le prix de SQUID à moins d’un demi-cent.

Source : Gizmodo.com

Les investisseurs SQUID qui espéraient des richesses instantanées ont perdu chaque centime.

De Gizmodo :

Ce n’est que le dernier exemple d’escrocs utilisant la culture pop pour attirer l’attention des médias. Un tirage similaire s’est produit plus tôt cette année avec Mando, une crypto-monnaie qui utilisait des images de l’émission télévisée Mandalorian de Disney +, sans l’autorisation de Disney, bien sûr.

*** C’est le contraire de la façon dont nos experts en crypto, Luke Lango et Charlie Shrem, suggèrent d’investir dans le secteur des altcoins

Il y a une énorme différence entre un altcoin qui peut monter en flèche en fonction du battage médiatique et un altcoin qui offre un réel avantage et peut monter en flèche en fonction de sa valeur intrinsèque.

Mais comment faire la différence ?

La réponse pointe vers quelque chose qui est oublié par tant de spéculateurs « moi aussi/riches instantanés »…

Devoirs.

Luke et Charlie Crypto ultime Le service de recherche ne recommande que des altcoins qui ont fait l’objet de recherches et d’un contrôle approfondis, et qui reçoivent les meilleurs classements dans Crypto ultimeLe système de notation exclusif « MAG », qui signifie « Multifactor Altcoin Grading ».

De Luke et Charlie :

Notre système MAG exclusif analyse 10 attributs critiques de chaque altcoin, les note sur chaque attribut et produit un score total. Si un altcoin obtient un score supérieur à notre « seuil d’achat », nous le considérons immédiatement comme un investissement. Si un altcoin obtient de mauvais résultats, nous vous recommandons de l’éviter comme la peste.

Je n’entrerai pas dans tous les détails, mais le système analyse un large éventail de facteurs – des indicateurs techniques à l’équipe derrière la pièce, à son empreinte de risque, aux données en chaîne.

C’est une analyse exhaustive – mais c’est ce dont vous avez besoin lorsque vous investissez dans un secteur en proie aux escroqueries SQUID.

Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui peut arriver lorsque vous limitez vos investissements en altcoins à ces pièces de premier plan.

*** Les abonnés de Luke et Charlie’s Ultimate Crypto viennent de profiter d’une pop de plus de 300%

Un de Crypto ultime les avoirs sont Décentralisé (MANA).

Si ce nom vous semble familier, c’est parce que nous avons présenté Decentraland ici dans le Digest il y a des mois, lorsque nous discutions de la montée du métavers.

Decentraland, qui est une plate-forme terrestre virtuelle, est un précurseur dans le métaverse. Voici une image.

Source : Decentraland

Son jeton natif est MANA, que Luke et Charlie ont recommandé en septembre.

Dans leur numéro d’octobre publié il y a une semaine aujourd’hui, Luke et Charlie ont informé les abonnés de MANA et de ses progrès, se terminant par :

Nous aimons le potentiel de Decentraland. Achetez du MANA tant qu’il est encore sous notre limite de 1 $.

Eh bien, au cours des derniers jours, MANA a explosé en raison de l’intérêt croissant pour le métaverse grâce à Facebook.

De celui d’hier Crypto ultime mettre à jour:

Au cours du week-end, quelques-unes de nos pièces ont été « pompées », comme on dit sur les marchés de la cryptographie. Decentraland (MANA) a pompé particulièrement fort, aidé par beaucoup de bavardages positifs sur le front Metaverse après que Facebook a changé sa raison sociale en Meta. Avec la pièce maintenant plus de 4X en un peu plus de cinq semaines, nous voulons capitaliser sur cette excellente opportunité de verrouiller certains de ces énormes gains. Nous aimons toujours MANA sur le long terme. Le métaverse est l’avenir et Decentraland projette d’être l’une des plateformes de métaverse les plus solides d’ici 2025. Cette pièce a une piste allant jusqu’à 10 $ et au-delà dans une fenêtre pluriannuelle. Cependant, nous serions stupides de ne pas profiter du pic actuel. Le jeton a essentiellement augmenté de 4X en une journée. Donc, la meilleure chose à faire maintenant est de conserver notre position de base, mais vendre un tiers de votre MANA pour plus de 300 % de gains. Cela garantit un profit sur la base du coût d’origine, et nous gardons la majeure partie de cette position investie avec « l’argent de la maison ».

Je pense que la recommandation de Luke et Charlie de verrouiller certains gains est une sage décision.

Bien que MANA se négocie à 3,00 $ au moment où j’écris mardi après-midi, je m’attendrais à ce que son prix baisse au cours des prochains jours (bien que je puisse facilement me tromper). C’est parce qu’il y a une différence entre des poussées d’enthousiasme enragé pour une crypto et une croissance organique basée sur des fondamentaux à long terme.

Alors que ce moment d’enthousiasme enragé s’estompera, nous verrons probablement le prix de MANA baisser. Cependant, l’histoire de la croissance à long terme de l’altcoin est intacte et toujours aussi solide, comme l’ont noté Luke et Charlie ci-dessus.

En fin de compte, MANA est un excellent jeu sur le métaverse et nous prévoyons d’énormes rendements sur plusieurs années. Un grand bravo à Crypto ultime abonnés sur cette victoire rapide de 300%+.

Comme les deux histoires d’aujourd’hui l’ont illustré, le marché de l’altcoin peut générer des rendements énormes, mais aussi détruire votre capital – du jour au lendemain. Naviguer dans ce secteur nécessite une méthode délibérée pour éliminer les imposteurs, tout en trouvant les gagnants potentiellement explosifs. C’est ce que Luke et Charlie ont fait et c’est certainement payant.

Avant de signer, j’ajouterai que le retour de MANA n’est pas une valeur aberrante. Les Crypto ultime portefeuille est en moyenne de 855% au moment où j’écris.

C’est ce que les devoirs peuvent faire pour vous.

