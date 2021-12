Le mode sombre est désormais standard sur tous les téléphones Android, et les fabricants commencent à ajouter une personnalisation supplémentaire au mode. Avec OxygenOS 12, vous avez la possibilité de personnaliser l’intensité du mode sombre, avec trois options prédéfinies disponibles. La fonctionnalité est transférée à partir de ColorOS 12 et les étiquettes de chaque mode sont les mêmes pour OxygenOS et ColorOS.

Comment personnaliser le mode sombre dans OxygenOS 12

Aller à Paramètres. Robinet Affichage et luminosité.

Choisir Paramètres du mode sombre.

Source : Android Central

Vous verrez trois options pour le mode sombre – Amélioré, Moyen et Doux. Voici la différence :

Amélioré: Il s’agit du mode sombre par défaut avec l’interface passant à un schéma de couleurs noir.

Moyen: Ce mode fait passer les couleurs à une teinte gris foncé et constitue l’équilibre idéal si vous débutez avec le mode sombre.

Doux: Dans cette option, vous verrez une palette de couleurs grises dans toute l’interface. Si vous n’aimez pas le mode sombre en général mais que vous voulez un réglage agréable pour les yeux, c’est l’option par défaut.

Source : Android Central

En plus du mode sombre personnalisable, vous avez la possibilité de déclencher manuellement le mode s’il existe une application qui ne l’offre pas encore de manière native. C’est une fonctionnalité que MIUI a depuis quelques années maintenant, mais ce qu’OxygenOS fait mieux, c’est que vous devez répertorier manuellement l’application que vous souhaitez utiliser avec le mode sombre.

Vous avez également la possibilité d’ajuster les paramètres de contraste en fonction des conditions d’éclairage ambiant, ce qui fait une différence notable dans l’utilisation quotidienne.

Les appareils de OnePlus sont parmi les meilleurs téléphones Android, et une grande partie de cela est la personnalisation du logiciel. Avec OxygenOS 12, l’interface est identique à ColorOS 12, mais cela inclut encore plus d’options de personnalisation, comme la possibilité de modifier le mode sombre.