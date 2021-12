Comment personnaliser le thème Material You de votre téléphone Android 12

Alors qu’Android 12 continue de se déployer sur de plus en plus de téléphones, de plus en plus d’utilisateurs mettent enfin la main sur la suite d’améliorations et de modifications apportées à la dernière mise à niveau du système d’exploitation. Outre des éléments tels que l’amélioration de l’accessibilité et de la confidentialité, des indicateurs de caméra et de micro pour indiquer quand vous êtes enregistré, ainsi que des mouvements et des animations fluides améliorés dans l’interface utilisateur, il y a le titre incontournable : Material You.

Material You est le nom universel d’une multitude de fonctionnalités de personnalisation dans Android 12. Il vous permet essentiellement de personnaliser le thème de votre téléphone en fonction de vos préférences et de votre fond d’écran. Cela aide à faire en sorte que votre smartphone se sente unique pour vous, et cela crée également de très jolis écrans d’accueil. Si vous venez de passer à Android 12, vous vous demandez peut-être ce que vous devez faire pour tirer le meilleur parti de la thématique dynamique de Material You dans votre système d’exploitation. Alors laissez-nous vous guider à travers les paramètres pour vous aider à obtenir ce look parfait et personnalisé.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Ces étapes décrivent le processus sur un téléphone Google Pixel, mais elles devraient être plus ou moins les mêmes sur n’importe quel téléphone Android pris en charge, sauf quelques modifications de choix dans les noms de menu.

Choisir un papier peint

Les thèmes personnalisés flashy de Material You sont basés sur le fond d’écran de votre écran d’accueil, alors commençons par là. Bien que Material You ne nécessite aucun type de fond d’écran pour fonctionner, si vous voulez que le thème de votre téléphone ressorte vraiment, essayez quelque chose avec des couleurs vives. (Si vous ne le saviez pas, vous pouvez changer votre fond d’écran dans Réglages -> Papier peint et style.)

Je me suis également beaucoup amusé à mélanger et à assortir différents fonds d’écran pour mes écrans d’accueil et de verrouillage. Étant donné que le thème de l’écran de verrouillage est toujours lié au fond d’écran de votre écran d’accueil, même si vous en utilisez un autre sur votre écran de verrouillage, cela peut créer des combinaisons de couleurs plus audacieuses et plus intéressantes lorsque votre téléphone est verrouillé.

Choisir votre thème Material You

Pour accéder aux paramètres de thème de fond d’écran dynamique, accédez à Réglages -> Papier peint et style.

Sous vos fonds d’écran d’accueil et de verrouillage, vous verrez jusqu’à quatre cercles remplis de couleurs différentes (comme indiqué dans la deuxième image ci-dessus). Chacun de ces cercles représente une palette de couleurs différente qu’Android 12 a extraite du fond d’écran de votre écran d’accueil actuel. Vous pouvez appuyer sur chacun d’eux pour voir ensuite comment les différentes couleurs sont incorporées dans le thème de votre smartphone. Une fois que vous avez trouvé celui que vous aimez, vous avez terminé – naviguez et vous verrez que votre thème a changé.

Si vous ne souhaitez pas utiliser de thème personnalisé, le Couleurs de base Le bouton sur cet écran vous donnera la possibilité de choisir parmi l’une des quatre options de thème : bleu, vert, violet ou orange.

Icônes thématiques

Pour ceux qui veulent aller à fond sur le thème dynamique, il y a aussi un Icônes thématiques option plus bas sur l’écran Fond d’écran et style. Il est actuellement en version bêta, mais le paramètre modifiera l’apparence des icônes des applications Google pour s’adapter au jeu de couleurs que vous avez sélectionné en fonction de votre fond d’écran.

Cette modification s’applique uniquement à l’écran d’accueil de votre téléphone ; les icônes par défaut seront toujours utilisées dans le tiroir de votre application.

Et voila. Alors que Material You a tendance à choisir des teintes relativement douces, le changement est certainement perceptible, modifiant la couleur d’éléments tels que vos boutons de paramètres rapides, vos widgets et même les thèmes de certaines applications entières. Vous êtes maintenant prêt à faire preuve de créativité avec vos choix de fond d’écran et de thèmes pour vraiment rendre votre smartphone unique en son genre.

Le guide ultime pour installer le Google Play Store sur les tablettes Amazon Fire

Mise à jour pour la 11e génération Fire HD 10 et HD 10 Plus

Lire la suite

A propos de l’auteur

Chris Jecks (8 articles publiés)



Chris est un fan passionné d’Android depuis l’époque du Samsung Galaxy S5. Depuis lors, il a longtemps défendu la gamme de téléphones Google Pixel et pense qu’il s’agit du meilleur téléphone Android que vous puissiez obtenir. Ayant quitté son emploi à temps plein en 2016, Chris écrit sur les jeux et la technologie depuis plus de 5 ans sur le Web. Pendant son temps libre, on peut le trouver en train de se noyer dans un arriéré de jeux, de rattraper le dernier engouement de Netflix ou de prendre des photos en plein air.

Plus de Chris Jecks