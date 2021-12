Comment personnaliser les raccourcis clavier de Gmail

Créez vos propres raccourcis personnalisés et devenez un maître Gmail

Nous avons tous nos préférences individuelles en ce qui concerne la façon dont nous interagissons avec les logiciels, c’est donc bien que Google nous permette de créer des raccourcis personnalisés dans Gmail. Les raccourcis clavier sont déjà utiles – voyez comment les activer dans notre autre guide – mais la personnalisation des touches qui les déclenchent peut les rendre plus faciles à mémoriser. Cela peut sembler être une fonctionnalité destinée aux utilisateurs expérimentés, mais vous n’avez pas non plus besoin d’être un expert pour en bénéficier, car elles sont si faciles à configurer.

Avant d’utiliser des raccourcis clavier personnalisés dans Gmail, vous devez d’abord les activer dans les paramètres.

Dans la version de bureau de Gmail, accédez à la Réglages dent > Voir tous les paramètres > Avancée. Localisez le Raccourcis clavier personnalisés rubrique, puis cliquez sur Activer pour activer cette fonction. Frapper Sauvegarder les modifications en bas pour terminer ici, et cela vous ramènera automatiquement à votre boîte de réception principale. VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Maintenant que le paramètre est activé sur votre compte Gmail, vous pourrez commencer à peaufiner vos raccourcis en fonction de vos besoins.

Allez au Réglages dent > Voir tous les paramètres > Raccourcis clavier. Parcourez la liste et remplacez une ou plusieurs actions par vos nouveaux raccourcis clavier personnalisés. le Clés) La section vous montrera l’action par défaut et les cases vides à droite sont celles où vous appuyez sur une touche pour attribuer de nouveaux raccourcis. Une fois que vous êtes prêt, faites défiler vers le bas et appuyez sur Sauvegarder les modifications pour finaliser les réglages.

Attention, si vous attribuez involontairement un nouveau raccourci qui est déjà défini pour une autre action, Gmail affichera ce message d’erreur lorsque vous essayez d’enregistrer :

Si cela se produit, déterminez quel raccourci a été dupliqué et utilisez une touche différente ou supprimez-la des valeurs par défaut préexistantes.

Vous voudrez peut-être expérimenter différentes combinaisons jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose qui vous convient le mieux. Le nombre de raccourcis clavier que vous modifiez et le nombre que vous laissez sur leur paramètre par défaut dépend entièrement de vous.

Je pense que nous avons tous été là – nous pouvons parfois aller trop loin avec la personnalisation et finir par ne pas aimer le résultat final. Si vous n’êtes pas satisfait des raccourcis personnalisés que vous avez définis et que vous souhaitez revenir aux raccourcis par défaut, c’est facile à faire.

Retournez au Réglages dent > Voir tous les paramètres > Raccourcis clavier. Faites défiler vers le bas et cliquez sur le Réinitialiser option dans le coin inférieur droit de l’interface utilisateur. Cliquez sur Sauvegarder les modifications, et il restaurera tous vos raccourcis clavier Gmail à leurs paramètres par défaut.

Maintenant que vous avez appris à créer vos propres raccourcis clavier Gmail personnalisés, il est temps de les tester et de voir comment ils fonctionnent pour vous. Il faudra probablement un certain temps pour s’y habituer au début, mais une fois que vous les aurez fait fonctionner correctement, vous verrez à quel point ils peuvent être puissants. Cela devrait vous aider à gagner du temps et à naviguer plus efficacement dans vos e-mails.

