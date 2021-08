L’une des choses que nous aimons dans les meilleurs téléphones Android, ce sont les paramètres rapides. Android 12 a vraiment mis l’accent sur ces tuiles, les rendant considérablement plus grandes et plus faciles à gérer sur votre téléphone. Ils sont également faciles à modifier et à personnaliser en termes de mise en page et d’ordre.

Les paramètres rapides peuvent vous donner accès aux fonctions du système, comme Bluetooth et Wi-Fi, ou ils peuvent accéder aux fonctionnalités du téléphone comme la lampe de poche ou l’enregistrement d’écran. Du basculement Ne pas déranger au mode avion en passant par le mode mise au point (et d’autres modes de bien-être numérique), les réglages rapides permettent de s’adapter rapidement et facilement à votre rythme ou de modifier les paramètres de votre téléphone pour le moment. Quoi qu’il en soit, la mise en page sera importante, nous allons donc vous montrer comment la configurer.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Comment personnaliser les vignettes de paramètres rapides dans Android 12

Il est facile d’organiser vos vignettes de paramètres rapides.

Faites glisser votre panneau de notification deux fois vers le bas pour qu’il soit complètement ouvert. Appuyez sur l’icône en forme de crayon dans le coin inférieur gauche

Appuyez et maintenez sur n’importe quelle tuile de réglage rapide que vous souhaitez déplacer et faites-la glisser où vous souhaitez qu’elle apparaisse.

Source : Adam Doud/Android Central

Remarques sur le déplacement des tuiles

Lorsque vous configurez vos vignettes, il est important de noter que les quatre premières vignettes (deux dans chaque colonne) seront visibles lorsque vous faites glisser la nuance de notification pour la première fois. Un deuxième menu déroulant vous permettra d’obtenir les huit premiers. Après cela, les vignettes de paramètres rapides se trouveront sur une page distincte (ou des pages, selon le nombre que vous en avez) auxquelles vous accéderez en glissant vers la gauche.

Lorsque vous modifiez vos tuiles, la section supérieure sera pour les tuiles que vous voulez dans les paramètres rapides, tandis que les tuiles que vous ne voulez pas devront être glissées vers le bas du menu d’édition. La séparation est désignée par une bordure avec le texte Maintenez et faites glisser pour ajouter des tuiles. Ce texte change en Faites glisser ici pour supprimer lorsque vous tenez activement une tuile. Les tuiles au-dessus de cette ligne de texte apparaîtront dans vos paramètres rapides, tandis que les tuiles en dessous de cette ligne de texte ne le seront pas.

Lorsque vous avez tout configuré comme vous le souhaitez, appuyez sur la flèche de retour dans le coin supérieur gauche et vos paramètres seront enregistrés. À partir de là, ils sont juste à portée de main.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Du bureau de la rédaction

C’est compliqué : pourquoi les cadrans des montres sont nuls sur la Galaxy Watch 4 en ce moment

Je casse ma Galaxy Watch 4 ce week-end, comme beaucoup d’entre vous, et bien que j’aime la plupart de son expérience, il y a un domaine qui laisse beaucoup à désirer : les cadrans de montre. Alors que Samsung propose une belle variété de conceptions de première partie, les complications sur les montres Samsung et tierces souffrent de certaines incohérences et incompatibilités.

Une romance en herbe

Test OnePlus Buds Pro : Flotter sur des AirPods

Les derniers écouteurs de OnePlus ont fait leurs preuves en termes de qualité sonore et d’appel, mais un ANC médiocre et quelques décisions logicielles étranges les empêchent de perfectionner.