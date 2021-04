Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas compter le nombre de fois où j’ai voulu déclencher un texte à un moment inopportun, que ce soit pour le destinataire ou pour moi. Souvent, je pense à quelque chose que j’ai vraiment envie de dire ou de partager, mais c’est soit trop tard le soir, soit trop tôt le matin pour être approprié. D’autres fois, je me retiens car je sais que le destinataire est occupé ou en réunion et qu’il manquera mon message. Plutôt que de l’envoyer de toute façon et de risquer qu’il soit ignoré, déranger le destinataire ou conserver l’idée et l’oublier plus tard, je peux simplement planifier l’envoi de ce message lorsque je sais que mes amis sont les plus susceptibles de le voir. Je vais vous montrer comment planifier des messages dans Telegram, afin que votre rappel important ou votre astuce intelligente soit livré au bon moment.

Comment planifier des messages dans Telegram

Ouvrez le Application Telegram. Appuyez pour ouvrir un fil de discussion.

Composez votre message et / ou joindre tout média.

Appui long sur le bouton d’envoi.

Source: Android Central Sélectionnez un date et l’heureet appuyez sur la barre d’envoi bleue.

Vous pouvez également appuyer sur le menu à trois points sur cet écran pour envoyer lorsque votre contact est en ligne.

Source: Android Central Appuyez sur le bleu Envoyer bar.

Vous pouvez maintenant voir que votre message est programmé par la présence du point rouge sous le calendrier à côté du compositeur de message. Appuyez sur le point rouge pour voir votre message.

Source: Android Central

Les messages programmés sont une fonctionnalité intéressante lorsque vous avez quelque chose que vous souhaitez partager avec un ami, mais que vous voulez vous assurer qu’il le voit au bon moment. Il peut également être bon de mettre un message devant un membre de la famille lorsqu’il a besoin de le voir (car vous savez que s’ils l’ouvrent maintenant, ils l’oublieront plus tard). Cette fonctionnalité est si précieuse que d’autres applications comme Google Messages l’ont même adoptée.

Telegram est considéré par beaucoup comme l’une des meilleures applications de messagerie non seulement sur Android, mais sur toutes les principales plates-formes OS. Il propose une tonne de personnalisations et d’outils amusants et utiles, comme la possibilité de créer des autocollants personnalisés ou la possibilité de laisser vos amis vous trouver en temps réel.

