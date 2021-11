En octobre, Google a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de faire des choix plus durables tout en naviguant dans les outils de recherche Google et Maps. Révélées lors de l’événement Sustainable with Google dans le cadre de l’objectif du géant de la technologie de fonctionner sans carbone d’ici 2030, les nouvelles fonctionnalités permettent spécifiquement aux utilisateurs de planifier des voyages « plus verts ». Dans cet esprit, nous avons dressé une liste d’outils qui vous aideront à planifier des vacances plus durables avec la recherche Google.

Comment planifier des vacances plus durables avec la recherche Google

Dans le cadre de son déploiement pour aider les utilisateurs à planifier des escapades plus respectueuses de l’environnement, Google promeut un nouvel ensemble de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de rechercher des vols, des hôtels et des activités qui mettent leur empreinte carbone au premier plan. Voici une ventilation détaillée de ces outils.

Trouver des vols durables avec la recherche Google

Google facilite la recherche de vols plus durables en affichant des estimations d’émissions de carbone sur vos pages de résultats de recherche de vols et de réservation. Voici ce que vous devez faire pour trouver des estimations d’émissions liées à vos vols :

Aller à Vols Google.

Chercher pour un vol.

Source : Android Central et Android Central À droite, cliquez sur le flèche vers le bas. Vous trouverez le estimations des émissions pour chaque partie de votre voyage.

Vous pouvez également choisir de trier vos résultats de vol par émissions de carbone. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur « Trier par » et « Émissions de CO2 », situés sur le côté droit de l’écran.

Trouver des hôtels durables avec la recherche Google

Une autre façon de rendre vos vacances plus durables est de séjourner dans un hôtel éco-certifié. Dans cet esprit, Google vous permet désormais de rechercher des hôtels qui ont été certifiés par un organisme indépendant accrédité pour répondre à certaines normes de durabilité environnementale. Voici ce que vous devez faire pour trouver des hôtels « éco-certifiés » en utilisant la recherche Google.

Sur google.com/travel, recherchez hôtels.

Source : Android Central Sélectionnez un hôtel avec un éco-certifié étiqueter.

Sur la page de détail de l’hôtel, sélectionnez le Sur languette.

Source : Android Central Faites défiler jusqu’au Durabilité section.

Dans la section Développement durable, vous trouverez plus de détails sur ce que l’hôtel fait pour réduire ses émissions et son empreinte carbone. Cela devrait inclure des informations sur les certifications Eco spécifiques attribuées à l’hôtel, les efforts de conservation de l’eau et d’approvisionnement alimentaire durable, les actions d’efficacité énergétique et les méthodes de réduction des déchets.

Trouver des transports durables avec la recherche Google

Une fois que vous êtes arrivé à votre destination de vacances, Google vous offre également la possibilité de trouver des options de transport et des itinéraires plus respectueux de l’environnement dans l’application Google Maps. Plus précisément, l’itinéraire par défaut sur l’application Google Maps met désormais en évidence l’option la plus « écologique ». À partir de là, les utilisateurs choisissent de se retirer et de trouver un itinéraire plus rapide.

Google Maps permet en outre aux utilisateurs de 300 villes du monde entier d’utiliser l’application pour trouver des vélos ou des scooters en commun dans la ville où ils vivent ou visitent. Et si vous souhaitez faire passer vos efforts de développement durable au niveau supérieur, vous pouvez également consulter notre liste des meilleurs téléphones durables et réparables disponibles dès maintenant.

Alors que l’itinéraire écologique a commencé à être déployé aux États-Unis sur Android et iOS cet automne, Google prévoit d’étendre la capacité de planifier des vacances plus durables avec la recherche Google à travers l’Europe et au-delà en 2022.

