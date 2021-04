Comment planifier l’arrêt de Windows 10 avec une minuterie | La technologie

Voulez-vous que votre PC s’éteigne automatiquement? Si la réponse est oui, vous avez la possibilité de programmer l’arrêt de Windows 10 avec une minuterie. Nous expliquons comment procéder étape par étape.

L’automatisation des tâches est quelque chose de très utile. Cela nous permet de ne pas nous soucier de faire les choses manuellement, nous n’avons donc pas à être en attente et il n’est même pas nécessaire que nous soyons présents pour mener à bien la tâche.

Parmi le grand nombre d’options de programmation que les appareils nous offrent aujourd’hui, la fonction d’arrêt automatique est l’une des plus utilisées par les utilisateurs. Et, grâce à cela, nous pouvons oublier d’avoir à éteindre les appareils manuellement et les laisser cesser de fonctionner d’eux-mêmes lorsque nous n’en avons pas besoin.

Dans le cas de votre ordinateur, Bien que la fonction ne soit pas disponible à l’œil nu, vous avez la possibilité de programmer l’arrêt de Windows 10 en paramétrant une minuterie sans avoir à installer des applications tierces. Ainsi, vous n’avez pas besoin de l’éteindre manuellement, mais il ne peut être éteint que pendant que vous dormez ou que vous êtes loin de chez vous.

La configuration d’une minuterie dans Windows 10 pour éteindre votre PC est très simple et ne vous prendra pas plus de quelques minutes. Prenez note des étapes à suivre:

Tapez Invite de commandes dans le moteur de recherche Windows et cliquez sur le bouton Ouvrir. Ensuite, entrez la commande “shutdown -s -t” (sans guillemets) suivi des secondes qui doivent s’écouler avant l’arrêt de l’équipement. Étant donné que vous ne pouvez saisir la valeur qu’en secondes, vous devez d’abord convertir les heures ou les minutes en secondes. Le calcul est très simple, mais si vous voulez gagner du temps, vous pouvez utiliser la calculatrice Google en tapant dans le champ de recherche “Passer de X heures à quelques secondes”, par exemple. Une fois que vous avez effectué le calcul, la commande finale ressemblera à ceci (en remplaçant la valeur numérique par les secondes qui ont abouti au calcul): “shutdown -s -t 1800” (sans guillemets). Appuyez sur la touche Entrée pour le définir. Une fenêtre contextuelle apparaîtra dans le coin inférieur droit indiquant que le système s’éteindra après les minutes que vous avez indiquées.