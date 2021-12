Comment planifier vos finances pour la nouvelle année

Alors que nous nous rapprochons de la nouvelle année, il devient impératif de prendre des résolutions afin de fixer des objectifs pour l’année à venir.

Ankit Yadav, gestionnaire de patrimoine (États-Unis) et directeur de Market Maestroo Pvt. Ltd.

Alors que nous nous rapprochons de la nouvelle année, il devient impératif de prendre des résolutions afin de fixer des objectifs pour l’année à venir. Établir un budget, contrôler les finances et analyser soigneusement votre épargne et vos investissements constituent un élément clé de l’aspect financier des résolutions. Cependant, de nombreux autres facteurs sont pris en compte lors de la prise de décision. Il existe plusieurs méthodes et pratiques ainsi que des outils financiers que l’on peut utiliser pour planifier soigneusement les finances et assurer un niveau de bien-être financier.

Le guide de la planification financière en cette nouvelle année

Décembre est le moment où tout le monde commence à se fixer des résolutions et avant l’arrivée de la nouvelle année, voici quelques moyens faciles à mettre en œuvre pour planifier vos finances pour l’année à venir :

Budgétisation : la base de la planification financière

Presque toute la planification financière dépend principalement d’avoir un budget et de le suivre avec diligence. Il est important d’analyser les sources de revenus, les dépenses, les investissements et l’épargne passés pour obtenir une image claire de votre situation financière, puis de planifier en conséquence la manière dont vous souhaitez dépenser, épargner et investir vos revenus futurs. Un budget fixe impose une saine contrainte sur vos dépenses et vous donne un chiffre que vous devriez idéalement viser à économiser. Adopter la règle du 50-20-30, comme mentionné dans le célèbre livre All Your Worth: Ultimate Lifetime Money Plan » d’Elizabeth Warren, pourrait être un excellent moyen de commencer car cela vous permet d’avoir une idée meilleure et plus précise de la façon de dépenser votre argent tout en économisant un certain montant.

Économies mensuelles : votre sauveur des « jours de pluie »

Lors de l’établissement d’un budget, il est impératif de mettre un montant de côté sous forme d’épargne ou de « fonds pour les jours de pluie ». Une résolution financière que vous devriez vous efforcer d’inclure dans votre liste de résolutions est soit d’économiser une somme d’argent chaque mois, soit d’avoir un objectif et un montant plus importants pour la fin du mois. Vous pouvez économiser davantage en triant les priorités, en faisant la distinction entre les éléments essentiels et non essentiels, en mettant en place des dépôts fixes ou récurrents auprès d’une banque, etc.

Bâtir un portefeuille de placements : votre compagnon de retraite

Les investissements assurent la sécurité financière présente et future. Ils vous permettent d’augmenter votre patrimoine tout en générant des rendements supérieurs à l’inflation. Après avoir établi un plan d’épargne fixe, la prochaine étape importante consiste à déterminer comment et où investir. Investir inculque la discipline financière en prenant l’habitude de mettre de côté un montant spécifique chaque mois ou chaque année pour vos investissements.

Contrôle des dépenses

De nos jours, lorsque tout est disponible à portée de main, les gens ne réalisent pas à quel point leur capacité de dépense a augmenté. L’utilisation d’applications mobiles et de paiements basés sur mobile a permis aux consommateurs de faire avancer les choses rapidement, et cela a changé la façon dont une transaction est perçue aujourd’hui par rapport à auparavant. Préférant la livraison de nourriture à la cuisine, les abonnements à plusieurs plateformes de streaming, etc. sont désormais davantage choisis par la génération du millénaire. Cela a entraîné à son tour de nombreuses dépenses qui ne sont pas nécessaires et peuvent être évitées très facilement. Le contrôle des dépenses peut aider à augmenter l’épargne et permettre d’investir plus d’actifs, car plus vous épargnez, plus vous pouvez investir.

Assurance : votre filet de sécurité

L’assurance est essentiellement un filet de sécurité financière sur lequel vous pouvez compter en cas de détresse. C’est un outil financier extrêmement important et précieux. La souscription à une assurance est essentielle car elle garantit votre sécurité financière en cas de crise de la vie, c’est pourquoi l’assurance est un aspect si essentiel de la planification financière. Cela permet non seulement la sécurité financière, mais réduit également le stress à un stade ultérieur de la vie, en particulier lorsque les choses vont mal. Un excellent exemple en a été la pandémie lorsqu’une crise sans précédent a frappé le monde, et il est devenu extrêmement difficile de gérer les finances avec les coûts croissants des dépenses médicales et des soins de suivi. La tranquillité d’esprit que procure l’assurance aux gens dans une telle période est également ce qui en fait une police largement appréciée.

Résumé

Ce sont les moyens les plus courants pour planifier vos finances pour l’année à venir. Étant donné que ces méthodes sont à feuilles persistantes, elles sont sûres de fonctionner de manière pérenne et également au fil des ans. Cela dit, il est important de prendre ces méthodes au sérieux, car la plupart des gens les connaissent mais ont tendance à les ignorer. Un autre point essentiel à garder à l’esprit est de vous fixer des objectifs et des aspirations réalistes pour ne pas vous surcharger et faire en sorte que les choses se passent bien. Voici quelques façons d’assurer votre bien-être financier, mais il est essentiel de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un processus étape par étape que vous devez suivre un jour à la fois.

