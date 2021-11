Comment planifier vos finances pour la période des Fêtes

Avoir un budget global est un bon moyen d’éviter que les dépenses ne compromettent vos autres objectifs financiers.

Par Ankur Maheshwari PDG-Wealth, Equirus

Avec un nombre moyen de cas de Covid d’environ 10 000 à 12 000 au cours des quinze derniers jours et la plupart des gens ayant terminé leur régime de vaccination à deux doses, la plupart d’entre nous attendons avec impatience la saison des vacances. Compte tenu de l’assouplissement des restrictions touristiques tant au niveau national qu’international, la plupart d’entre nous ont hâte de voyager à nouveau. Au cas où les projets de voyage ne se concrétiseraient pas encore, la saison des vacances et les soldes de fin de saison qui l’accompagnent sont suffisamment tentantes pour relooker notre garde-robe ou acheter de nouveaux gadgets électroniques (TV, mobile, etc.).

Compte tenu de la fatigue de Covid de l’année dernière, la plupart d’entre nous ont également hâte de célébrer les mariages, anniversaires ou anniversaires à venir avec plus d’enthousiasme que d’habitude. En somme, la saison des vacances à venir entraîne une augmentation des dépenses / dépenses. Comme le dit le proverbe séculaire « Tout le travail et aucun jeu font de Jack un garçon ennuyeux », il est toujours prudent de faire une pause et de se ressourcer, mais nous devons être conscients de profiter tout en respectant nos objectifs financiers.

Aspects financiers clés tout en profitant des prochaines saisons de vacances :

1. Faites un budget et surtout respectez-le

Faire un budget financier est probablement l’étape importante pour commencer. Veuillez passer du temps de qualité à établir votre budget tout en tenant compte de toutes les dépenses prévues et en gardant de côté un certain montant pour les dépenses imprévues. Lorsque vous créez un budget, veuillez utiliser les outils et les ressources que vous trouvez les plus utiles. Veuillez discuter avec votre famille pour obtenir un pourcentage du revenu total que vous avez l’intention d’utiliser pour les voyages ou les dépenses importantes en billets. Assurez-vous d’obtenir l’adhésion de la famille à la décision et profitez de la dépense comme récompense pour vous et votre famille. Avoir un budget global est un bon moyen d’éviter que les dépenses ne compromettent vos autres objectifs financiers.

2. Planifiez à l’avance mais restez flexible

En cas de voyage, assurez-vous de planifier votre voyage à l’avance. De plus en plus, les sites Web de voyages offrent également une fenêtre d’annulation. La planification à l’avance vous aidera à éviter les hausses de prix de dernière minute pour les compagnies aériennes et les hôtels. Avec Covid et les incertitudes persistantes, rester flexible aide toujours. On ne sait jamais. En ce qui concerne les achats, il peut être utile d’activer des alertes de baisse de prix ou de surveiller les offres de remboursement sur les produits blancs. S’il vous plaît, souvenez-vous toujours de la sage parole de Benjamin Franklin – « Un centime économisé est un centime gagné ».

3. Assurez-vous toujours de garder un tampon

Aucune vacances ou expérience de magasinage ne sont complètes sans dépenses supplémentaires de dernière minute ou achat complémentaire instinctif. Par conséquent, assurez-vous de conserver une réserve pour s’adapter à tout changement de plan ou à tout ajout de dernière minute à la liste de courses.

Comment gérer ses IME, ses dettes pour faire des économies en séance festive

4. Ne laissez pas les dettes gâcher vos vacances

À la fin de la période des Fêtes, beaucoup d’entre nous courent le risque d’accumuler des prêts personnels ou des paiements en retard par carte de crédit. Veuillez vous assurer que le surendettement ne ruine pas votre discipline financière.

5. Veiller au strict respect des plans d’investissement

Tout en profitant de la période des fêtes, assurez-vous également de vous en tenir à vos plans d’investissement systématiques (SIP) ou plans de transfert systématiques (STP). Arrêter ou manquer même un SIP ou STP n’est jamais recommandé.

6. Ne compromettez pas vos priorités

Il est courant que nous puisions dans nos économies lors de voyages en famille ou pour des achats importants de billets. Cependant, étant donné toutes les incertitudes qui nous entourent, veuillez éviter de puiser dans vos fonds d’urgence pour profiter d’un jour de vacances supplémentaire. Il est extrêmement important de rester prudent sur le plan financier et de garder ses priorités intactes tout en profitant de la période des Fêtes.

Au cours des derniers mois, la plupart d’entre nous ont connu une fatigue mentale en raison de Covid et de nombreuses incertitudes liées à Covid. Pour la plupart d’entre nous, on s’attend à ce que la saison des vacances à venir offre une ressemblance de normalité dans une certaine mesure dans nos vies. Tout comme nous veillerons à respecter les normes Covid, nous devons également veiller à suivre notre plan financier tout en profitant au maximum de la période des fêtes.

