Comment planifier vos finances pour rembourser les prêts à temps

Si vous avez contracté un prêt, vous devez bien gérer vos finances pour rembourser la dette à temps afin d’éviter de vous endetter et de maintenir votre solvabilité.

Étant donné que les prêts et l’achat de biens à crédit créent des obligations de remboursement de la dette à partir de revenus futurs, une personne devrait les éviter, sauf si les objectifs sont d’acquérir des immobilisations pour réduire les dépenses ou améliorer les capacités de gain.

« La capacité la plus utile que vous puissiez avoir est la capacité de bien gérer vos fonds. C’est une compétence qui doit être inculquée à une personne dès le début. Rester sans dette est une libération ultime – le nirvana financier dont vous avez toujours rêvé. Cependant, il peut arriver que vous ayez besoin de contracter une carte de crédit ou un prêt personnel. Obtenir du crédit n’est pas difficile, mais certaines personnes ont du mal à rembourser le prêt à temps », a déclaré Rohit Garg, PDG et cofondateur de SmartCoin.

Si vous devez contracter un emprunt en cas d’urgence ou acheter des choses à crédit, vous devez bien gérer vos finances pour rembourser la dette à temps afin d’éviter de vous endetter et de maintenir votre solvabilité.

Selon Garg, voici quelques principes ou pratiques financières pour une gestion efficace de l’argent qu’il faut suivre avec diligence.

Élaborer un plan d’urgence

La vie est incertaine et l’établissement d’un fonds de prévoyance pour faire face à tout événement imprévu ou urgence est toujours une décision prudente. Tout ce que vous avez à faire est de mettre de l’argent de côté sur votre salaire. Il peut être détenu dans n’importe quel actif liquide qui fonctionne de manière similaire à un dépôt à terme. Cela garantira que vous continuez à recevoir de l’argent pendant que l’argent est prêt à être utilisé.

Respectez votre budget mensuel

Ce n’est pas parce que vous gagnez beaucoup d’argent que vous faites tout votre possible pour tout dépenser. S’il y a quelque chose dont vous n’avez pas besoin, il est inutile de l’obtenir. Créer un budget mensuel et s’y tenir est nécessaire et judicieux. Il est préférable d’éviter les achats impulsifs. Les cartes de crédit sont, sans aucun doute, une alternative coûteuse aux dettes avec des inconvénients. Si vous avez une dépense modeste de dernière minute, c’est une bonne idée de contracter un prêt immédiat avec un faible taux d’intérêt. Il est essentiel que vous magasiniez car il existe de nombreux prêteurs offrant une variété de prêts.

Maintenir une cote de crédit favorable

Après six mois de salaire, vos antécédents de crédit sont automatiquement disponibles pour examen et CIBIL vous attribue un pointage de crédit. Cette cote de crédit, qui varie de 300 à 900, est une représentation numérique de vos antécédents de crédit. Une cote de crédit de 750 ou plus est considérée comme souhaitable, et la plupart des demandes de prêt avec cette cote reçoivent une approbation plus rapide. Si l’obtention d’un prêt est simple, le rembourser à temps est plus difficile. Si vous souhaitez conserver une solide cote de crédit, vous devez payer vos cotisations EMI à temps.

« Prendre soin de ses finances est un gros travail. Cependant, si vous vous en tenez aux stratégies financières susmentionnées, vous pourrez affronter n’importe quelle tempête qui se présente à vous », a déclaré Garg.

