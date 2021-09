Comment planifier votre avenir financier

Lorsque vos finances sont en ordre, vous vous sentez mieux. Vous avez également une meilleure idée de la façon d’épargner et de planifier votre avenir financier. De plus, vous avez moins de soucis à vous faire la nuit et vous connaissez le tableau complet de votre patrimoine.

Ça sonne bien ? Malheureusement, une grande majorité d’Américains souffrent d’un manque de planification financière personnelle. À quel point ce problème est-il grave ? Les reportages de CNBC suggèrent qu’environ les trois quarts de tous les adultes ne font que “s’envoler” lorsqu’il s’agit de questions d’argent. Tout aussi troublant, Bankrate a déterminé que 28% des personnes âgées de 18 ans et plus n’ont pas de réserves de liquidités.

Ce sont des résultats problématiques, surtout avec le spectre de l’inflation à l’horizon. Certes, vous ne pouvez pas empêcher l’inflation de se produire. Cependant, vous pouvez vous protéger lorsqu’il s’agit de mettre de l’argent de côté pour ces périodes « en fin de compte ». (Remarque : ils arriveront plus tôt que prévu.)

Vous n’avez pas non plus besoin d’être un « magnat de l’argent magistral » pour créer un livre de jeu financier personnel. N’importe qui peut commencer petit et devenir plus averti en matière d’argent. C’est la beauté de la richesse : il n’est jamais trop tard pour mettre en place des mesures plus intelligentes.

Vous trouverez ci-dessous plusieurs façons d’éviter les difficultés prévisibles liées à l’argent dans les années à venir. Vous n’avez pas besoin de tous les mettre en œuvre pour profiter de la tranquillité d’esprit et de plus de pièces dans vos coffres. Néanmoins, plus vous essayez, plus vite vous profiterez d’une liberté supplémentaire contre les soucis financiers.

Voici 5 façons de planifier votre avenir financier :

1. Créez un budget familial.

La gestion de l’argent commence et se termine en sachant combien d’argent entre et sort de votre portefeuille. Configurez une feuille de calcul papier numérique ou à l’ancienne documentant tout l’argent que vous gagnez chaque mois. Cela peut provenir de chèques de paie, d’un travail parallèle, de flux de revenus irréguliers, de cadeaux, de pensions alimentaires pour enfants, de pensions alimentaires ou d’autres sources de revenus. Gardez une trace prudente, jusqu’aux quartiers et sous que vous trouvez en marchant du parking à votre immeuble de bureaux.

Après avoir documenté tous vos dollars entrants, commencez à suivre ce que vous dépensez. Pour faciliter ce processus et vous assurer de ne rien oublier, mettez à jour votre feuille de calcul pour le mois suivant. Incluez chaque achat, jusqu’à votre café au lait préféré du matin ou votre pita végétarien de vendeur ambulant.

Vous savez ce qui vient ensuite : additionnez tous vos revenus et vos dépenses. Idéalement, l’argent que vous rapportez devrait être supérieur à l’argent que vous dépensez. Si ce n’est pas le cas, retournez à vos dépenses. Que pourriez-vous couper? Les personnes qui s’adonnent à cet exercice sont souvent choquées de se rendre compte du nombre d’achats inutiles qu’elles font. Le simple fait de dépenser 10 $ par jour équivaut à 300 $ en moyenne par mois.

Avec un budget en main, vous pouvez commencer à répondre à toutes ces questions lancinantes : Pourquoi ne puis-je pas économiser plus ? Pourquoi j’ai l’impression de vivre de chèque de paie en chèque de paie ? Voir tout en noir et blanc vous donne la possibilité de commencer à effectuer des changements d’argent en toute connaissance de cause.

2. Faites le tour avant d’acheter.

Peu importe ce que vous achetez : vous vous devez de vous assurer que vous obtenez la meilleure offre. Cela est vrai que vous recherchiez la meilleure garantie résidentielle ou le véhicule familial le plus sûr. Pourquoi? Pour être honnête, lorsque vous effectuez un achat soudainement, vous perdez votre point de vue financier.

Considérez tous les achats impulsifs que vous avez faits dans votre vie. Peut-être que vous avez fait des folies sur une tenue dont vous n’aviez pas besoin. Ou vous avez vu une technologie à laquelle vous « ne pouviez pas résister » malgré son prix exorbitant. Les entreprises comptent sur des achats impulsifs pour les aider à rester à flot. Cependant, dépenser de l’argent sans objectivité et sans pragmatisme peut conduire à un désastre financier.

Au début, magasiner peut être difficile pour vous. Après tout, vous n’obtiendrez pas la gratification instantanée qui accompagne l’achat de quelque chose tout de suite. Avec le temps, vous vous rendrez compte que le fait de peser toutes vos options améliore votre confiance en vous. Cela vous permet également de comprendre si un achat ajoute de la valeur ou non.

Cela ne signifie pas que vous devez résister à l’occasion de ramasser un paquet de gomme ou un bouquet floral du marché fermier. Les petites gâteries peuvent être importantes pour vous empêcher de vous sentir trop étranglé. Néanmoins, visez à évaluer tout achat supérieur à un montant spécifique en dollars. Cela pourrait être 5 $ ou 100 $. Vous avez le choix. Assurez-vous simplement de respecter le processus.

3. Fixez-vous des objectifs financiers à court et à long terme.

Un plan pour votre avenir financier ne serait pas complet s’il n’avait pas de but. Par conséquent, vous voudrez mettre de côté certains objectifs. Ceux-ci devraient inclure des objectifs liés à l’argent à la fois à court et à long terme.

Les objectifs financiers courants peuvent inclure l’achat d’une nouvelle maison dans les deux ans, le remboursement plus rapide de vos prêts étudiants ou d’autres dettes, ou la possibilité de donner davantage à des organismes de bienfaisance. Fixez-vous des objectifs qui ont du sens pour vous et qui ont du sens en fonction de votre statut actuel. Vous voudrez peut-être les modifier plus tard, mais il est important de les mettre en place tout de suite.

Lorsque vous créez vos objectifs, soyez aussi précis que possible. Il ne suffit pas de dire que vous voulez épargner pour votre retraite. Bien que ce soit un bon début, cela ne vous dit vraiment rien. Au lieu de cela, vous voudrez peut-être dire que vous voulez économiser un million de dollars d’ici à 60 ans. Si vous avez 30 ans maintenant, vous savez qu’il vous reste 30 ans pour réaliser votre rêve.

Une mise en garde : de nombreuses personnes essaient de se fixer des objectifs financiers qui ne sont pas réalistes dans les délais impartis. Par conséquent, assurez-vous de vérifier tous vos objectifs pour vous assurer qu’ils ne deviendront pas des facteurs de démotivation. Vos objectifs doivent être atteignables afin que vous puissiez atteindre les jalons de la gestion de l’argent.

4. Évaluez les bonnes et les mauvaises dettes.

Le mot « dette » porte souvent un stigmate négatif. Pourtant, toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Certaines dettes peuvent être bonnes, surtout si elles vous permettent de vous rapprocher de ce que vous voulez. Un bon exemple de ceci pourrait être si vous démarrez votre propre entreprise. La souscription d’un prêt commercial ou personnel peut vous aider à vous installer et à épater vos premiers clients. Sans capital initial (c’est-à-dire dette), vous n’aurez peut-être jamais la chance de lancer votre startup.

D’un autre côté, maximiser vos cartes de crédit à taux d’intérêt élevé sans véritable moyen de rembourser l’argent n’est pas une bonne dette. C’est une mauvaise idée qui vous empêchera d’atteindre vos objectifs de planification financière. Malheureusement, le millénaire moyen doit 4 000 $ aux émetteurs de cartes de crédit. C’est une pierre d’achoppement, même si elle n’est pas insurmontable.

Tout comme vous avez tracé votre feuille de calcul budgétaire, dressez la carte de votre dette actuelle. N’oubliez pas que la dette doit inclure tout l’argent que vous devez. Cela signifie que les hypothèques sont des dettes. Il en va de même pour les factures médicales élevées que vous payez par versements mensuels. Une fois que vous avez toutes vos dettes au premier plan, vous pouvez évaluer si elles sont bonnes ou mauvaises.

À ce stade, commencez à mettre de l’argent de côté pour faire disparaître rapidement les créances irrécouvrables. Un bon exemple pourrait être de payer le double ou le triple des frais mensuels minimums sur votre carte de crédit. Non seulement vous économiserez en frais, mais vous réduirez vos créances irrécouvrables.

5. Maîtrisez votre pointage de crédit.

Saviez-vous que la cote de crédit moyenne des Américains est légèrement inférieure à 700 ? Avec un crédit subprime à un peu moins de 620, un score de 700 n’est pas trop mal. Néanmoins, vous ne devriez pas simplement accepter votre pointage de crédit tel quel. Plus votre score est élevé, plus vous avez de choix pour bien dépenser votre argent.

Vous pourrez bientôt connaître votre pointage de crédit en ligne. Les trois principaux bureaux de crédit – Equifax, Experian et TransUnion – vous fourniront tous un rapport de crédit gratuit chaque année. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire sur leurs sites Web. Votre rapport de crédit vous montrera une estimation de votre pointage, ainsi qu’une liste complète de toutes vos dettes impayées.

Vous n’aimez pas le pointage de crédit que vous voyez? Pas de problème, car les cotes de crédit peuvent rebondir rapidement. Certaines méthodes pour améliorer votre pointage comprennent le paiement des factures à temps, le maintien de votre ratio dette/revenu bas, la bonne combinaison de dettes et le signalement rapide de toute erreur aux coopératives de crédit. En outre, Experian propose Experian Boost pour augmenter votre pointage de crédit basé sur Experian en tirant parti des factures de services publics payées.

En fin de compte, avoir une cote de crédit exceptionnelle vous aidera à atteindre vos objectifs financiers. Les personnes dont le crédit est bon à excellent se voient généralement proposer des taux d’intérêt plus bas. De plus, ils ont plus d’options lorsqu’ils doivent s’endetter pour acheter une voiture ou un autre investissement. Certains propriétaires et employeurs vérifient les cotes de crédit pour déterminer s’ils doivent également travailler avec des personnes. En conséquence, votre pointage de crédit pourrait vous permettre de vivre dans un meilleur quartier ou d’être accepté dans l’emploi de vos rêves (espérons-le mieux payé). Et, lors de la planification de votre avenir financier, avoir ces choses dans votre coin est un énorme avantage.

6. Profitez des avantages sociaux de l’employeur.

À moins que vous ne travailliez à votre compte, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages offerts par votre employeur. Mais si vous êtes comme la moitié de la population active, vous pourriez ne pas comprendre tous les avantages et avantages à votre disposition.

Prenez le temps de revoir les offres d’avantages sociaux de votre employeur. Si vous ne trouvez pas les documents, contactez votre représentant des ressources humaines pour obtenir des copies ou un accès en ligne. Ensuite, parcourez les documents. Y a-t-il des opportunités que vous avez manquées ? Ceux-ci peuvent inclure la création d’un compte d’épargne santé (HSA) ou la contribution à un véhicule de retraite comme un programme 401k.

Comment les avantages offerts par l’employeur rendront-ils le chemin de la gestion de l’argent moins stressant et plus fructueux ? Considérez un 401k avec des contributions correspondantes. Les employeurs peuvent offrir une contrepartie jusqu’à un certain pourcentage de votre revenu, par exemple 5 % de votre revenu. Cela signifie que si vous mettez 5% de chaque chèque de paie dans votre 401k, votre employeur en ajoutera autant. Vous toucheriez 10 % de votre salaire en ne payant que 50 %, ce qui équivaut à « de l’argent trouvé » pour l’avenir.

Tous les avantages sociaux des employeurs ne mettront pas directement de l’argent dans la poche d’aujourd’hui ou de demain. Pourtant, ils peuvent être tout aussi intéressants financièrement. Disons que vous faites un meilleur usage de toutes les assurances santé disponibles dans le cadre de votre travail, y compris les dépistages préventifs. Si un fournisseur détecte un problème tôt, vous pourriez éviter de dépenser de l’argent pour des problèmes médicaux liés à des problèmes non résolus.

Qu’on le veuille ou non, les années passeront et vous finirez plus vieux que vous ne l’êtes en ce moment. Assurez-vous d’avoir l’argent dont vous avez besoin en prenant des mesures fermes pour planifier votre avenir financier dès maintenant.