Comment Polygon a scellé une offre de 400 millions de dollars pour faire avancer la course cumulative Ethereum ZK

Scaling Solution Polygon a intensifié ses ambitions de preuve Zero Knowledge (ZK). Selon un article officiel, une startup appelée Mir collaborera avec Polygon et a investi 400 millions de dollars.

Mir et son équipe d’experts rejoindront la solution de mise à l’échelle pour mettre en œuvre sa technologie ZK Rollup, développée depuis plus de deux ans. La startup a été fondée par Brendan Farmer et Daniel Lubarov, et leur équipe, composée de personnes ayant une formation en mathématiques pures, cryptographie et ingénierie, sera intégrée à Polygon.

La solution de mise à l’échelle s’est déjà efforcée de soutenir et de contribuer au développement de solutions de mise à l’échelle. Le projet a engagé 1 milliard de dollars de sa trésorerie à cette fin.

De plus, il a intégré l’implémentation EVM conforme à ZK. Hermez Network, rebaptisé Polygon Hermez, ainsi que le développement de Nightfall et Miden, deux solutions axées sur la confidentialité. Désormais, Mir sera intégré à cet écosystème sous un nouveau nom, Polygon Zero.

Depuis la montée en puissance de DeFi, Ethereum a été confronté à des problèmes liés à la congestion de son réseau et à des frais de transaction élevés. Cela a permis aux concurrents avec des tarifs plus bas d’augmenter et de gagner des parts de marché sur ce réseau.

En ce sens, Polygon cherche à améliorer les capacités de transaction d’Ethereum et à accélérer le développement du test ZK. Par conséquent, ce qui pourrait être l’un des principaux obstacles à l’adoption massive des dApps DeFi et Web 3.0.

Mihailo Bjelic, l’un des co-fondateurs de Polygon, a déclaré ce qui suit à propos du potentiel de développement du développement de ZK au profit de l’ensemble de l’écosystème :

L’un des principaux composants manquants nécessaires à la création de solutions hautement évolutives a été les systèmes de test récursifs hautes performances ; ils n’ont tout simplement pas existé jusqu’à maintenant. Cela se termine aujourd’hui. Nous introduisons un système de test récursif qui est de plusieurs ordres de grandeur plus rapide que toute autre chose et qui est pratique à vérifier sur Ethereum. C’est une énorme victoire pour l’ensemble de l’industrie.

Polygon transportera-t-il Ethereum dans le futur ?

Ce faisant, Ethereum peut devenir plus accessible et faire avancer son objectif d’intégrer des millions d’utilisateurs. Selon un communiqué de presse partagé avec NewsBTC, le partenariat Mir est un « élément clé » de la stratégie de Polygon pour la mise à l’échelle d’Ethereum.

Dans les semaines à venir, le projet fournira plus de détails sur ses progrès dans ce domaine. Cela inclura une solution appelée Plonky2 qui générera des tests récursifs en quelques millisecondes et ouvrira la porte à une mise à l’échelle horizontale.

Par conséquent, le projet abordera l’un des problèmes les plus fondamentaux de la mise à l’échelle, la capacité de chaque nœud à traiter chaque transaction, selon un article officiel de Polygon. Le cofondateur de Mir, Brendan Farmer, a déclaré ce qui suit à propos de sa coopération avec Polygon :

Rejoindre Polygon est une opportunité incroyable pour nous de travailler pour faire évoluer Ethereum. Polygon est l’une des équipes les plus dévouées et les plus performantes de l’espace, et nous avons été impressionnés par leur engagement envers ZK en tant que solution de mise à l’échelle pour Ethereum. Nous sommes très heureux de consacrer notre équipe de classe mondiale et la technologie que nous avons développée pour réaliser cette vision.

Au moment de mettre sous presse, MATIC se négocie à 2,17 $ avec un gain de 4,22% le dernier jour.

MATIC a une tendance à la hausse sur le graphique journalier. Source : MATICUSDT Tradingview