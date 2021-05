Comment Polygon est devenu le tigre indien des plates-formes Blockchain

Compartir

Le manque flagrant de présence indienne dans l’espace de la blockchain et de la crypto-monnaie a toujours semblé relativement incongru. L’Inde prévoyant d’accueillir 5,2 millions de programmeurs au cours des deux prochaines années, le pays est en passe d’avoir plus de développeurs de logiciels que les États-Unis dans un très proche avenir.

Au cours de la dernière décennie, l’Inde a connu une numérisation rapide, avec des initiatives gouvernementales axées sur l’identité numérique, les soins de santé, l’agriculture et les systèmes judiciaires. De plus, la population est l’une des plus jeunes au monde, avec un âge médian de moins de 30 ans, contre 40 en Europe occidentale et 37 aux États-Unis.

Malgré tout cela, alors que la scène de la blockchain commençait à gagner du terrain à partir de 2017, la tendance ne semblait pas prévaloir en Inde de la même manière qu’elle l’a fait dans de nombreux autres pays asiatiques tels que la Corée du Sud, la Thaïlande et Singapour.

L’interdiction de la crypto-monnaie imposée par la Banque de réserve de l’Inde en 2018 est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles la scène de la crypto-monnaie a calé sur le sous-continent, car les ramifications juridiques peuvent avoir dissuadé de nombreux investisseurs ou développeurs potentiels.

Cependant, dans ce contexte quelque peu aride et hostile, un groupe de développeurs voyous s’est rallié à l’idée de faire avancer la blockchain. C’était une ambition à multiples facettes: pousser les capacités d’Ethereum au point de devenir une plateforme attractive pour les utilisateurs finaux, mais aussi renforcer la position de la blockchain en Inde et même dans le monde.

À partir de zéro

Fin 2017, Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal, Anurag Arjun et Mihailo Bjelic ont donné vie à Matic Network (maintenant connu sous le nom de Polygon). L’équipe visait à utiliser la technologie de traitement de sidechain au plasma pour mettre en œuvre une solution de mise à l’échelle pour Ethereum. Matic a été l’un des premiers projets à construire un MVP fonctionnel pour le plasma.

Pendant plus d’un an, l’équipe a travaillé à la construction du Red Matic. Ses efforts comprenaient une visibilité accrue dans la communauté cryptographique plus large. Début 2019, ses efforts avaient commencé à porter ses fruits et Matic est devenu l’un des rares projets sélectionnés pour être sélectionné pour une vente de jetons sur la prestigieuse plateforme LaunchPad IEO de Binance. Il a également obtenu le soutien de Coinbase Ventures sous la forme d’un investissement initial. Le double support de deux des plus grands échanges cryptographiques s’est avéré être un tremplin vers l’intégration d’une première série d’applications dans les jeux et DeFi.

À l’été 2020, le projet a été lancé sur son réseau principal. C’était le point culminant de deux années de dur labeur. À peu près au même moment, Matic a annoncé le lancement d’un programme «Large Scale Developer Initiatives» pour inciter à l’adoption de son réseau central. Heureusement, le projet n’aurait guère pu mieux synchroniser le lancement de son réseau principal. L’été 2020, c’est quand l’engouement DeFi a vraiment commencé à décoller, et Ethereum a commencé à s’étouffer avec le volume élevé de trafic sur son réseau.

Une plateforme attractive pour les développeurs

Pour les utilisateurs et les développeurs d’Ethereum, l’un des plus gros atouts de l’utilisation de Polygon (anciennement connu sous le nom de Matic) est sa compatibilité avec Ethereum. Les jetons émis sur le réseau Polygon sont compatibles avec la machine virtuelle Ethereum et vice versa. Ainsi, alors que les faiblesses d’Ethereum commençaient à se manifester, de nombreuses applications se sont étendues au-delà d’Ethereum pour s’appuyer conjointement sur les solutions de couche 2 de Polygon pour l’évolutivité et les transactions à moindre coût.

Désormais, de grands projets DeFi, notamment Aave, Curve Finance, Augur et UMA, fonctionnent sur le réseau Polygon. En février 2021, le projet a été renommé Polygon. Le nouveau nom est destiné à refléter l’expansion en cours vers d’autres solutions d’évolutivité, telles que les roll-ups et autres blockchains.

Avec une foule de dApps désireuses d’étendre Polygon à partir de leurs plates-formes d’origine, le projet s’avère également attrayant pour de nouvelles applications. QuickSwap est l’un des projets phares de l’écosystème DeFi chez Polygon. QuickSwap est un échange décentralisé et un market maker automatisé mis en place comme un fork d’Uniswap fonctionnant sur Polygon.

QuickSwap s’avère être un succès auprès des commerçants – il a récemment atteint 440000 transactions quotidiennes, avec plus de 710 millions de dollars en volume sur 24 heures et près de 800 millions de dollars en valeur totale verrouillée (TVL), parfois également appelée liquidité. Cela représente les volumes les plus élevés et la liquidité la plus élevée de tous les échanges de couche 2. De plus, QuickSwap paie également des APY généreux allant jusqu’à 300% pour les parieurs de fonds.

Avec la promesse de taux plus bas pour démarrer, la plate-forme recherche évidemment le même genre de succès que celui de PancakeSwap, basé à BSC, qui a dépassé le plus grand rival Uniswap en termes de volume de négociation en février.

QuickSwap est également un autre exemple d’innovation indienne. Le co-fondateur du projet, Sameep Singhania, est un ingénieur logiciel et blockchain qui a également travaillé sur d’autres projets, notamment ParaSwap et Bonded Finance, en plus de ses propres initiatives.

Une ascension fulgurante et un avenir radieux

L’afflux de nouveaux venus comme QuickSwap, ainsi que la migration d’applications phares comme Aave, ont contribué à l’ascension fulgurante de Polygon ces derniers mois. Le projet qui a commencé comme une idée simple par un groupe de développeurs à Mumbai est maintenant en train de devenir stellaire. Polygon a récemment vu le nombre d’utilisateurs augmenter de 75 000 en une semaine, dont beaucoup ont été attirés par l’une des 93 applications exécutées sur le réseau.

Le succès se reflète également dans le prix du token: MATIC affiche des gains supérieurs à 12 000% depuis janvier. Sa capitalisation boursière actuelle est de plus de 13 milliards de dollars, ce qui la place dans le top 20 des jetons par classement mondial. Il a également été coté sur Coinbase en mars de cette année. Sandeep Nailwal, l’un des fondateurs de Polygon, a récemment déclaré au Economic Times of India que la plate-forme vise à devenir la troisième blockchain la plus précieuse après Bitcoin et Ethereum.

La montée en puissance de Polygon est impressionnante à regarder, d’autant plus qu’il s’agit d’un projet passionnant pour un groupe de développeurs enthousiastes qui ouvrent la voie dans leur secteur. De plus, savoir qu’il s’agit de l’un des rares projets à éclairer le rôle tactile de l’innovation au sein de la communauté des développeurs indiens rend l’histoire encore plus douce.

L’avenir de l’innovation en matière de blockchain et de crypto-monnaie en Inde s’annonce désormais considérablement plus radieux. À la suite d’une décision de 2020 de la Cour suprême de l’Inde d’annuler l’interdiction des crypto-monnaies, la communauté n’a pas perdu de temps pour rattraper les années perdues. Le bassin de développeurs intéressés par la blockchain se développe rapidement et des rapports récents suggèrent que le pays s’oriente vers un cadre réglementaire plus constructif. Au cours des prochaines années, il y a de fortes chances que l’Inde devienne le hub mondial de facto de la blockchain.