Comment porter le Met Gala 2021 Trends IRL

Si vous êtes comme nous, vous avez probablement une gueule de bois ce matin. Entre la Fashion Week de New York, les MTV VMA et le Met Gala hier soir, nous ne pouvons tout simplement pas regarder notre garde-robe de la même manière. Pour la première fois depuis peut-être un an, nous nous sentons plus inspirés que jamais pour abandonner nos pantalons de survêtement de soutien émotionnel.

Sans surprise, le Met Gala de cette année n’a pas déçu en ce qui concerne les looks à couper le souffle. Le thème était « En Amérique : un lexique de la mode », il fallait donc s’attendre à beaucoup de rouge, de blanc et de bleu. Mais tous les designers et stars n’ont pas pris la mission au pied de la lettre. Mais bon, c’est ça le Met Gala !

Puisque nous nous sentons inspirés pour recommencer à nous habiller, nous avons rassemblé six tendances de la mode qui ont dominé les marches du Met que vous pouvez porter dans la vraie vie. Ci-dessous, notre guide des looks dignes du Met Gala pour les voyages à l’épicerie, le bureau, les rendez-vous galants et d’autres occasions de tous les jours !