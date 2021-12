Comment Porto Rico est devenu un paradis fiscal pour les crypto-millionnaires

Oubliez « Que faites-vous ? » ou « Où habitez-vous ? » Il n’y a qu’une seule question sur toutes les lèvres à Porto Rico en ce moment.

« ‘Depuis combien de temps êtes-vous ici?’ – c’est la première chose que l’on demande », a déclaré Keiko Yoshino, 34 ans, qui travaillait auparavant à Washington, DC, avant de déménager sur l’île en mars. « Pendant très longtemps, j’étais le débutant, mais mon frère a emménagé avec moi il y a quatre semaines. »

Pour Joel Comm, la réponse est de sept mois – lorsque l’homme de 57 ans et sa petite amie ont abandonné le Colorado pour la communauté fermée de Palmas del Mar sur la côte sud-est de Porto Rico.

« C’est encore une nouvelle expérience pour moi, mais quand vous arrivez ici, vous êtes » le nouveau gars « », a déclaré Comm à The Post. « Deux semaines plus tard, quelqu’un d’autre est là et tout d’un coup, tu n’es plus ce gars-là. »

Beaucoup d’entre eux sont ici grâce à une combinaison presque irrésistible – d’incitations juridiques et financières, de beau temps et d’une masse critique de gourous de la crypto-monnaie – qui a transformé l’île comme une ruée vers l’or. La poussée aide à remodeler Porto Rico en la réponse américaine à Dubaï.

Appelez-le Crypto Rico.

Brock Pierce chez lui à Porto Rico, où il est le leader de facto du mouvement crypto-champion.Daniel Morris pour le New York Post

Comm et Yoshino sont venus ici pour des concerts de crypto. Il est entrepreneur indépendant et animateur de podcast, tandis qu’elle aide à diriger la Puerto Rico Blockchain Trade Association, qui a organisé une semaine de shindig début décembre, programmée pour que les jet-setters rebondissent sur l’île après Art Basel Miami.

Parmi les noms en gras sur l’île à temps plein figurent le controversé YouTuber Logan Paul – qui a lancé son propre jeu de trading NFT, CryptoZoo et qui aurait dépensé 55 000 $ par mois pour une maison – et la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen. Elle a admis qu’elle avait décampé sur l’île enchantée de la Silicon Valley plus tôt cette année et qu’elle vivait d’investissements cryptographiques.

Keiko Yoshino a quitté le gouvernement local de Washington, DC, pour devenir directrice exécutive de la Puerto Rico Blockchain Trade Association.Daniel Morris pour NY Post

Personne n’obtient plus d’attention, cependant, que Brock Pierce. L’ancien enfant acteur devenu évangéliste de la crypto, 41 ans, est le chef de facto du mouvement de champion de la crypto ici. Il a récemment accueilli Eric Adams sur son jet lorsque le maire élu de New York s’est rendu pour découvrir l’île par lui-même.

«Ce qui a fait de Dubaï en Dubaï, ou de Singapour en Singapour, était, en fin de compte, le capital social, financier et intellectuel là-bas. Regardez ces endroits il y a 50 ans – ils n’étaient fondamentalement rien », a déclaré Pierce au Post, rapide dans son enthousiasme. « Mais en encourageant les investissements étrangers dans ces régions, ils sont devenus les villes les plus intelligentes du monde. »

Le youtubeur et passionné de crypto Logan Paul a déménagé à Dorado, à Porto Rico, depuis Los Angeles, en 2021.Larry Marano pour NY Post

Une façon dont ils auraient pu marquer de tels investissements primo ? Réduire les impôts et les formalités administratives, une tactique que Porto Rico a suivie avec brio. En termes simples, grâce aux modifications apportées à la loi, qui sont regroupées et connues sous le nom d’Acte 60, vous pouvez y vivre et conserver deux choses : à la fois votre passeport américain et d’énormes morceaux de vos revenus que l’Oncle Sam saisirait autrement.

Passez 183 jours sur l’île chaque année et vous êtes exempt d’impôts sur les gains en capital. Si vous exploitez une entreprise qui exporte ses services depuis Porto Rico, par exemple en tant que consultant en cryptographie, vous paierez un taux d’imposition des sociétés dérisoire de 4 %. Pas étonnant que les types de crypto, déjà méfiants vis-à-vis de la surveillance centralisée et concentrés sur l’encaissement rapide et riche, aient afflué ici.

Paul, qui a son propre jeu NFT, paierait 55 000 $ par mois pour louer sa maison à Porto Rico.realtor.com

Pierce a contribué à accélérer ce mouvement et est maintenant comme une machine de relations publiques à un seul homme pour Porto Rico. L’acteur de « Mighty Ducks » a déclaré qu’il était tombé amoureux de l’île pour la première fois en 2014 et qu’il avait commencé à investir sa fortune cryptographique – apparemment plus d’un milliard de dollars – dans l’immobilier et à démarrer des entreprises dans le monde réel. Il va bientôt ouvrir une galerie d’art – nom de travail : Smart Gallery – dans un bâtiment qu’il possède dans le vieux San Juan. Dirigé par sa femme, Crystal, il vendra à la fois des œuvres d’art virtuelles et IRL.

« Je ne rencontre pas tous ceux qui déménagent ici, mais je rencontre beaucoup [of them]. Mon nom est assez bien connu au sein de la communauté », a-t-il déclaré, bien qu’il ne soit pas un meilleur ami de l’exilé Facebook Haugen, « Nous sommes à un degré de séparation et nous sommes connectés à beaucoup des mêmes personnes. Son nom est constamment évoqué.

L’avocat Giovanni Mendez est spécialisé dans les problèmes de cryptographie à Porto Rico.Daniel Morris pour NY Post

Le véritable tournant n’a pas été l’arrivée de Pierce, mais une paire d’événements de mauvaises nouvelles/bonnes nouvelles presque simultanés : la dévastation de l’ouragan Maria et une course de taureaux à Bitcoin, qui se sont toutes deux produites vers la fin de 2017. Plus de 140 000 habitants sont partis l’île après la tempête, qui a vu les prix de l’immobilier chuter – créant une ouverture idéale pour les personnes virtuellement riches, au ras de la crypto, pour plonger et s’emparer d’une ou deux maisons ensoleillées.

Maintenant, l’île est dans la phase deux du mouvement Crypto Rico, à nouveau alimenté par un marché haussier virtuel, selon Giovanni Mendez. À 34 ans, l’avocat basé à San Juan a déclaré qu’il était la personne la plus âgée du cabinet d’avocats spécialisé dans la cryptographie qu’il dirigeait.

Pierce serait milliardaire grâce à ses investissements en crypto-monnaie.GDA via AP

« Si j’avais plus d’espace pour embaucher des gens, je le ferais », a-t-il déclaré à The Post, notant que les demandes d’avantages liés à la loi 60 des nouveaux arrivants sont maintenant le double de ce qu’elles étaient en 2017.

Parmi eux, Theodore Agranat, 45 ans. Il a grandi en Autriche avant d’abandonner le lycée à 15 ans et de devenir entrepreneur. Agranat gère désormais un fonds d’investissement Blockchain en phase de démarrage appelé Alpha Crypto. Après un essai à Porto Rico au début de cette année, lui et sa femme y ont emménagé en juin avec leurs enfants âgés de 18, 14 et 5 ans, après avoir vendu leur maison dans le Massachusetts. Ils n’ont apporté que quelques valises.

La dénonciatrice de Facebook, Frances Haugen, a déclaré qu’elle vivait de ses investissements en crypto à Porto Rico.Alex Wong/.

« Ma fille de cinq ans peut continuer à nager au lieu de pleurer lorsque les piscines locales ferment. Presque tous les deux jours, elle me dit ‘C’est le plus beau jour de ma vie’ », a déclaré Agranat.

Mais il est également conscient des controverses qui tourbillonnent autour de riches, principalement des blancs comme lui, qui sont accusés d’un retour au colonialisme au 21e siècle par la porte arrière – ou virtuelle –.

« Je m’identifie davantage à la classe ouvrière, à une personne travailleuse qu’à des personnes qui achètent des Lamborghini et des yachts », a déclaré Agranat, notant que ses propres débuts au scrabble, ainsi qu’avoir un enfant né en Corée et multiracial, lui offrent probablement une perspective plus large que quelques.

Theodore Agranat, qui dirige un fonds d’investissement Blockchain en phase de démarrage, a déménagé sa famille du Massachusetts à Porto Rico en juin.Daniel Morris pour NY Post

La tension entre les expatriés à haut niveau de vie surfant sur la vague crypto et de nombreux habitants est compréhensible : 43 % de la population de Porto Rico vit dans la pauvreté contre un taux de pauvreté national de 13,4 % pour les États-Unis. Une grande partie du refoulement a été canalisée par l’intermédiaire d’une organisation populaire anonyme appelée #AbolishAct60 qui fait rage sur les réseaux sociaux contre les revenus encaissés. Les représentants du groupe n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Brock Pierce défend certainement une croyance bienfaisante – « Je n’ai pas l’intention de prendre … un centime de l’île quand je pars, et tous les bénéfices que je fais ici seront réinvestis dans l’île ou donnés à des œuvres caritatives », a-t-il déclaré – et la plupart de ses acolytes vantent des objectifs nobles similaires.

Pierce a déclaré que « tous les bénéfices que je réalise ici seront réinvestis dans l’île ou reversés à des œuvres caritatives. » Daniel Morris pour NY Post

L’avocat Mendez, par exemple, a déclaré qu’un réseau de 40 000 emplois avait été créé au cours de la dernière décennie grâce à l’ensemble des incitations.

Mais, au moins au début, cette nouvelle communauté était blanche et lourde de frères ; ils ont même réfléchi à surnommer leurs efforts Puertopia, ou « terrain de jeu éternel pour les garçons », une appropriation aux oreilles d’étain du dialecte local. Maintenant, cependant, la crypto passe le test du chauffeur de taxi : est-ce quelque chose dont un chauffeur de taxi commence à bavarder lors d’un trajet rapide ?

« Chaque chauffeur Uber avec qui je roule, 90 % d’entre eux connaissent la crypto », a déclaré Yoshino, qui dirige des séminaires pour la Puerto Rico Blockchain Trade Association. « Et le gars qui m’a conduit à mon premier événement a arrêté la voiture et est venu à la classe que je dirigeais. »

Ce n’est pas seulement la crypto-monnaie qui enchante Porto Rico – la blockchain s’avère également attrayante en tant qu’entreprise commerciale.Shutterstock/Lukasz Stefanski

Le vétérinaire du marketing numérique Juan Carlos Pedreira est originaire de Porto Rico et a déclaré que la forte augmentation de l’adoption ne concernait pas seulement les snowbirds à la recherche de fortune. Il interpelle les habitants d’une vingtaine d’années, comme un serveur dans son endroit préféré à San Juan. « Chaque fois que j’y vais, il me pose des questions sur une nouvelle plate-forme de pièces ou un nouveau portefeuille dans lequel il se trouve », a déclaré Pedreira. « Je lui ai dit: » Les gens que vous servez ici sont probablement des millionnaires, mais vous avez une telle connaissance qu’à l’avenir, vous pourriez être mieux lotis que les gens que vous servez. « »

Pedreira souligne également que la scène Crypto Rico ne concerne pas seulement la monnaie numérique comme Bitcoin – herbe à chat pour les investisseurs à haut risque – mais comprend également la blockchain, qui offre efficacement un cryptage incassable qui pourrait être utilisé pour tout, de l’authenticité du produit au vote sans crainte de fraude. ou d’autres interférences.

La vague de crypto aide à remodeler Porto Rico, y compris San Juan, en la réponse américaine à Dubaï. Bloomberg via .

C’est l’aspect de la cryptographie qui intéresse le plus Raul Moris, 53 ans, un travailleur social de Yauco sur la côte sud, qui note que les problèmes de corruption endémiques ici ont incité les gens à adopter de telles idées. Il a autofinancé un programme pour aider à susciter l’intérêt local pour le boom de la cryptographie, en utilisant ses compétences en conception graphique pour créer des maquettes de brochures et en traduisant le jargon anglo-lourd en espagnol criollo.

« L’idée est d’éduquer les gens et de leur donner accès à ce que M. Brock a », a-t-il déclaré, encadrant Pierce et sa cohorte différemment : Porto Rico n’a pas la chance de les avoir ; ils ont de la chance d’avoir découvert l’île enchantée. « Nous ne les semblons pas comme des colons. Ils ressemblent davantage à des réfugiés migrants qui cherchent simplement un endroit pour ne pas donner au gouvernement l’argent qu’ils peuvent utiliser à d’autres fins.