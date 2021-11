Comment postuler à l’audition du groupe féminin HYBE GEFFEN 2021?

HYBE a publié son dernier programme d’auditions de groupe de filles HYBE x GEFFEN pour 2021 et voici tout ce que vous devez savoir. L’audition du groupe de filles HYBE en collaboration avec Geffen Records a commencé le 3 novembre.

HYBE a publié son briefing à part entière le matin du 4 novembre, où le mastodonte du divertissement a élaboré ses plans futurs d’investissement dans NFT, fusionnant Weverse et Vlive ensemble, publiant de nouveaux webtoons BTS, TXT, Enhypen, des jeux et plus encore.

Parallèlement aux projets futurs des groupes de musique existants de HYBE, le «plus grand label de musique» a révélé une opportunité passionnante d’auditionner pour un nouveau groupe de filles en collaboration avec Geffen Records. Le label américain appartient à Universal Music Group via son empreinte Interscope Geffen A&M Records.

Comment postuler à l’audition HYBE x GEFFEN Girl Group 2021

La candidature pour l’audition du groupe de filles HYBE x GEFFEN a commencé.

Date d’application

La candidature pour HYBE x GEFFEN Girl Group sera valable du 3 novembre à 18 h 00 HNP/21 h 00 HE/ 4 novembre à 10 h 00 KST au 28 novembre à 23 h 59 HNP/ 29 novembre à 15 h 59 KST/2 : 59 h HE.

comment s’inscrire

Pour postuler à l’audition du groupe de filles HYBE x GEFFEN, rendez-vous sur hybegeffen-audition.com Cliquez sur APPLIQUER MAINTENANT. Entrez votre identifiant d’e-mail Vérifiez l’e-mail pour terminer la vérification Postulez pour l’une des catégories comme le chant, le rap, la danse et la production en fonction des instructions par e-mail. En plus de remplir le formulaire avec les détails nécessaires, une vidéo avec introduction + chant/danse/ rap une chanson en anglais (haut du corps visible) + photos frontales doivent être envoyées avec l’application Pour ceux qui postulent pour la production, une vidéo avec introduction + lien URL vers un exemple d’œuvre originale (production musicale et écriture de chansons) + photos frontales doivent être envoyées.

Les résultats seront envoyés à l’e-mail enregistré.

Admissibilité à l’audition du groupe de filles HYBE x GEFFEN

Les filles âgées de 15 à 19 ans (elles/elles) peuvent postuler pour l’audition du groupe de filles de HYBE. Pour les résidents de l’UE, c’est-à-dire les résidents de l’Union européenne, la tranche d’âge est de 16 à 19 ans.

Il n’y a pas d’autre critère en tant que tel que la limite d’âge. Tous les participants à l’audition doivent envoyer une vidéo d’introduction obligatoire, des photos frontales et une vidéo de leur compétence ou un lien URL vers leur travail original.

Le nouveau groupe de filles de HYBE

En plus de la dernière audition de groupe de filles de HYBE, il y a un nouveau groupe de filles de la maison du groupe nominé aux Grammy BTS qui fera ses débuts, en supposant, à la fin de 2021.

Bien que peu de choses aient été révélées sur le nouveau groupe de filles, une source proche a précédemment taquiné: « Nous avons de grandes attentes au sein de l’entreprise car les membres ont des visuels et des compétences comparables à BLACKPINK. »

Cliquez ici pour tout savoir sur le nouveau groupe féminin de HYBE en devenir.

Regardez le briefing HYBE de novembre 2021 ci-dessous

