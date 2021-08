Comment Pourchaire a impressionné Sauber avant ses débuts en F1 · .

in

Le pilote junior de Sauber, Theo Pourchaire, a fait ses débuts en Formule 1 avec l’équipe sur le Hungaroring hier.

Le jeune de 17 ans a impressionné beaucoup de gens lors de son ascension dans la série junior, notamment Frédéric Vasseur, directeur de l’équipe de F1 d’Alfa Romeo Sauber. L’ancien patron de l’équipe ART a supervisé les carrières juniors de plusieurs des futures stars du sport, notamment Lewis Hamilton, qui a remporté le titre GP2 pour l’équipe il y a 15 ans.

S’il est beaucoup trop tôt pour juger si Pourchaire a ce genre de potentiel, il a fait tourner les têtes avec ses performances depuis son diplôme de kart en 2017. Il a commencé par trois manches de la série française F4, au cours desquelles il a remporté une victoire à Spa-Francorchamps. .

Cela a incité à entrer dans la série allemande de Formule 4 l’année suivante, soutenu par Sauber. Une série de podiums et de victoires consécutives au Nürburgring ont placé Pourchaire, 15 ans à l’époque, confortablement en tête du championnat.

Pourchaire a un pedigree impressionnant dans les catégories juniors. Cependant, il a subi un revers sur le circuit d’Hockenheim où il s’est mêlé à Arthur Leclerc lors de la première course et n’a pas réussi à s’éloigner de la première ligne dans la seconde. Son rival Dennis Hauger a balayé les trois courses et s’est qualifié pour le triple final au Sachsenring à un point de Pourchaire.

La pole position des deux premières courses soulageait Pourchaire. Il a battu Hauger dans les deux, remportant le deuxième et est entré dans le dernier tour avec 14 points d’avance sur son rival. Mais une grille partiellement inversée pour la troisième course signifiait que Pourchaire était aligné huitième, une place derrière Hauger.

Alors que Hauger remontait à la 3e place au départ, Pourchaire revenait 11e et Hauger était en passe d’arracher le titre d’un point.

Pourchaire a commencé à se frayer un chemin dans le peloton et a terminé cinquième sur la route, trois places derrière Hauger. C’était suffisant pour décrocher le titre avant même que les pénalités pour l’autre trio dans le top cinq ne donnent la victoire à Hauger avec Pourchaire deuxième.

Vasseur voulait que la prochaine étape de Pourchaire soit la Formule Renault Eurocup (plus tard rebaptisée par Alpine). “Je n’étais pas un grand fan de F3”, a déclaré Vasseur à ., “J’étais plus enclin à le mettre en Formule Renault. Il a poussé pour la F3.

Après avoir remporté le titre allemand en F4, il a failli remporter la couronne de F3. Néanmoins Pourchaire est passé remarquablement près de remporter le titre à sa première tentative avec ART. Après un départ sans point pour son premier week-end, se qualifiant 20e pour ses débuts, Pourchaire a remporté deux victoires sur les trois courses suivantes.

Il a passé une grande partie d’une saison de compétition en marge du top cinq, mais la régularité était à nouveau sa marque de fabrique : après cette première manche sans point, il n’a réussi à marquer que dans l’une des 16 courses restantes. Une paire de deuxièmes places dans l’avant-dernière manche à Monza signifiait qu’il est entré dans la finale du Mugello en tant qu’outsider du titre, 24 points derrière Oscar Piastri et 16 derrière Logan Sargeant, tous deux pilotant pour Prema. Bien qu’il ait surclassé les deux dans chacune des courses finales, Piastri a refusé le titre à Pourchaire par trois points.

Mais il n’était pas question pour lui de revenir en F3 à la poursuite du titre, a déclaré Vasseur. « Faire P2, il devait faire F2 [next]. “

La pole position pour sa première course de Formule 2 est venue grâce à la grille partiellement inversée de la série : Pourchaire s’est en fait qualifié 10e. Il courait fort en deuxième position lorsque sa voiture est tombée en panne, ce qui signifie également qu’il a commencé la deuxième course 19e.

La pole et la victoire à Monaco ont démontré le potentiel de Pourchaire. Il a continué d’impressionner à Bakou, se qualifiant quatrième sur la “bonne” grille, mais a subi une écriture cassée lors d’une collision au premier tour avec Dan Ticktum et Marcus Armstrong.

“Gagner à Monaco et même faire une P4 à Bakou, c’était un résultat fantastique pour moi”, a déclaré Vasseur. «Mais maintenant, il a encore un long chemin à faire. il est [only] 17. “

Pourchaire a récupéré à temps pour courir à Silverstone où il a continué à marquer des points de manière constante. À mi-saison, il occupe la sixième place du classement, à 43 points du leader du championnat soutenu par Alpine, Piastri, avec 260 disponibles.

S’adressant à . le mois dernier, Vasseur a déclaré qu’il était “impressionné” par Pourchaire mais a estimé qu’il était “un peu trop tôt” pour penser à un passage en Formule 1. Mais Sauber a récolté les avantages de prendre des risques sur de jeunes talents prodigieux dans le passé , notamment Kimi Raikkonen en 2001 et Felipe Massa l’année d’après.

Pourchaire a qualifié son premier run de F1 pour l’équipe hier de “rêve devenu réalité”. Mais si sa forme solide dans la série junior continue, ce sera sûrement le premier d’une longue série.

En images : le premier essai de Pourchaire en F1 avec Alfa Romeo

