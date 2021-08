17 août 2021 18:46 UTC

Comment pouvez-vous bénéficier du paiement avec Bitcoin ?

Comme les monnaies virtuelles ont vu le jour pour lutter contre certains des inconvénients initiaux des monnaies fiduciaires, elles présentent certains avantages inhérents. Cela fait une décennie que les monnaies numériques existent, mais la technologie est en constante évolution. Vous ne pouvez pas nier le fait que le bitcoin est le plus élevé parmi les autres crypto-monnaies. La raison en est qu’ils viennent avec un ensemble unique d’avantages que les différentes méthodes de paiement ne peuvent pas offrir.

Comment Bitcoin est-il meilleur ?

Bitcoin est une crypto-monnaie décentralisée qui fonctionne en peer-to-peer. Cette unité d’échange numérique a vu le jour en 2009. Personne ne sait vraiment qui est la personne derrière cette crypto-monnaie à succès, mais il s’est présenté sous le nom de Satoshi Nakamoto.

Bitcoin a pris une telle importance qu’il définit même l’espace des crypto-monnaies. Vous pouvez échanger des bitcoins via bitcoin-code.io; suite à la popularité, il y a eu l’émergence des altcoins, mais le bitcoin reste le pionnier. Il a offert aux utilisateurs une alternative aux monnaies de base telles que les pièces d’or ou d’argent et a le potentiel de remplacer les monnaies fiduciaires officielles telles que le dollar américain ou l’euro.

Pourquoi était-il nécessaire d’introduire le bitcoin s’il existait déjà autant de moyens de paiement traditionnels ? Chaque fois qu’il y a un conflit entre le public et les banques, les gens recherchent des solutions décentralisées. Ils voulaient quelque chose qu’aucune autorité centrale ne contrôlerait. Bitcoin le fournit spécifiquement.

Bitcoin fonctionne sur la technologie blockchain. Les paiements sont traités via des nœuds peer-to-peer. Chaque transaction est enregistrée dans une « blockchain », qui est un grand livre public accessible à tous. Les enregistrements restent transparents. En tant que grand livre distribué, tout besoin d’une autorité centrale pour maintenir les enregistrements est éliminé.

Le gouvernement ou les banques centrales n’émettent pas de bitcoins. Les bitcoins sont « extraits » par des mineurs dédiés en échange de récompenses. En termes simples, le minage est un processus de résolution d’algorithmes mathématiques complexes afin que les transactions puissent être vérifiées et ajoutées à la blockchain. Une autre façon est de les acheter avec de l’argent standard via des échanges. Ils peuvent être stockés dans un « portefeuille Bitcoin » pour une utilisation ultérieure.

Avantages de l’utilisation de Bitcoin

Autonomie de l’utilisateur

Ce qui attire les utilisateurs vers Bitcoin, c’est l’avantage de contrôler leur devise. Avec Bitcoin, les gens bénéficient d’une plus grande autonomie sur leur propre argent que ce que permettent les monnaies fiduciaires. Les utilisateurs sont autorisés à dépenser et à acheter des bitcoins sans autorités intermédiaires comme les banques ou le gouvernement.

Le problème avec les monnaies fiduciaires centralisées est qu’elles ont un seul point de contrôle. Toute mauvaise manipulation au sommet de la classification peut gravement affecter l’ensemble du système. Il n’y a pas de point unique de Bitcoin, ce qui rend presque impossible une panne du système. Le réseau est réparti sur différents nœuds, ce qui le rend efficace et démocratique. Ce type de décentralisation est possible grâce à la technologie blockchain utilisée par bitcoin. Chaque utilisateur a la possibilité de devenir un « mineur », traitant le réseau.

Aucun tiers n’est impliqué dans les transactions. Personne n’a le pouvoir de taxer, de geler ou de réclamer vos pièces. Le gouvernement n’a en aucun cas le droit de saisir vos pièces de monnaie et il y a également très peu de chances qu’elles soient volées.

Le protection de la vie privée de la blockchain est exceptionnellement intense. Le système est conçu pour stocker publiquement toutes les transactions enregistrées et autres données pertinentes, mais il ne révélera l’identité d’aucun individu ou groupe. Chaque utilisateur de bitcoin a reçu une clé publique ou un code numérique, qui est son identité. Ils préfèrent parfois utiliser des pseudonymes, des pseudonymes ou des noms d’utilisateur.

Les utilisateurs ont également l’avantage de dissimuler la source et le flux des transactions. Tout utilisateur de bitcoin peut programmer ses transactions en échangeant de manière privée une unité bitcoin spécifique contre une autre entreprise identique et en masquant ainsi la source du propriétaire. C’est ce qu’on appelle les services de mixage.

Tout type d’achat avec bitcoin ne sera pas associé à une identité personnelle, très similaire à l’achat en espèces. Retrouver les identités n’est pas très facile. De plus, l’adresse bitcoin anonyme fournie au vendeur lors du processus d’achat change à chaque transaction.

Bitcoin fonctionne sur un système purement peer-to-peer. Les utilisateurs ont la liberté d’envoyer et de recevoir des paiements du monde entier instantanément sans taux de change ni autorisation des autorités externes.

Les processus P2P sont plus sûrs car ils permettent aux commerçants de conclure des transactions directement. Aucun tiers n’est impliqué qui doit détenir vos fonds. Par conséquent, il n’y aura aucune possibilité qu’ils volent ou perdent votre argent car le gouvernement ne peut pas imposer de réglementation mais peut effectuer des transactions en privé.

Bien qu’il soit une pratique courante parmi les échanges de crypto-monnaie de facturer aux utilisateurs des frais et des dépôts de « fabricant » et « preneur », des frais de retrait occasionnellement, les utilisateurs de bitcoins ne sont pas grevés de frais bancaires récurrents. Il n’y a aucune obligation de solde minimum ou de frais de tenue de compte. Imaginez ne pas avoir à payer de frais de découvert et de remboursement de frais de dépôt. Il rend la tenue d’un compte et effectuer des transactions très facilement avec bitcoin .

Les devises étrangères ou même les virements électroniques impliquent des frais inutilement élevés. Avec les bitcoins, vous n’avez qu’une seule forme de monnaie, c’est-à-dire les pièces qui peuvent être échangées avec n’importe qui dans le monde – aucune institution intermédiaire ni aucun avantage gouvernemental pour maintenir les frais de transaction très minimes. Les transactions ne prennent que quelques minutes ou une heure maximum. L’inconvénient des exigences d’autorisation pour les échanges étrangers est réglé avec les bitcoins.

Ce n’est pas un processus lourd; comme tout autre système de paiement en ligne, les utilisateurs de bitcoin peuvent acheter et vendre des pièces ou acheter des produits avec des pièces de n’importe où à l’aide de leurs téléphones mobiles. Il faut avoir accès à Internet. Quiconque souhaite acheter du bitcoin n’a pas à se rendre dans une banque ou un magasin. On peut effectuer des paiements en ligne pour un produit de n’importe où. De plus, ce qui rend le bitcoin meilleur que les autres paiements en ligne, c’est qu’il ne révèle aucune information personnelle.

Les bitcoins étant accessibles à toute personne disposant d’un Smartphone ou d’un ordinateur et d’une connexion Internet, de nombreux utilisateurs n’ayant pas accès aux systèmes bancaires peuvent bénéficier de ce mode de paiement.

L’inflation se produit lorsque le gouvernement décide d’émettre plus d’argent pour lutter contre un problème économique spécifique. Mais dans le minage de bitcoins, la technologie blockchain est conçue pour réduire automatiquement le nombre de bitcoins extraits tous les quatre ans afin que le nombre ne dépasse pas 21 millions. Il n’y a aucune chance d’inflation. Par conséquent, un individu peut conserver les pièces sans avoir à s’inquiéter.

Opportunités que les entreprises ont avec le bitcoin.

Contrats intelligents

Les contrats intelligents sont des accords qui sont autoprogrammés et exécutés afin qu’il n’y ait pas besoin d’un avocat. Les utilisateurs utilisent des contrats intelligents pour définir des règles spécifiques sur leurs bitcoins afin qu’une transaction ne soit possible qu’après avoir terminé les livrables. Il permet des transactions fluides et fiables entre deux parties anonymes sans aucune autorité centrale ou système juridique.

Bitcoin possède une crédibilité en tant que monnaie stable. Cela attire de nombreux investisseurs qui s’attendent à réaliser des bénéfices à long terme. Les entreprises peuvent lever des fonds grâce à la distribution d’actifs bitcoin dans un environnement sécurisé sans attendre plusieurs processus effectués dans les banques. Les gens voient les bitcoins comme une forme d’actif qui peut sauvegarder tout ce qui en vaut la peine.

Les personnes bénéficiant des avantages du bitcoin en tant que nouvelle forme de paiement, il existe un besoin croissant de portefeuilles virtuels capables de sécuriser le bitcoin. Les portefeuilles permettent aux utilisateurs de stocker, payer et recevoir des bitcoins. Les portefeuilles qui peuvent protéger l’ensemble de l’écosystème bitcoin sont une excellente opportunité commerciale.

Bitcoin n’est pas considéré comme la seule crypto-monnaie qui essaie de remplacer les monnaies fiduciaires. Mais le succès est ce dont rêvent les altcoins. Le problème avec les altcoins ou les alternatives au bitcoin est qu’ils ont un niveau d’acceptation inférieur parmi les institutions importantes. Pas partout, mais il n’y a qu’un nombre limité de points de vente où les altcoins sont adoptés.

Bitcoin a connu une flambée spectaculaire des prix ces derniers temps. Bitcoin devient si populaire car c’est l’un des actifs d’investissement les plus liquides. Il existe de nombreuses plateformes de trading, bourses et maisons de courtage en ligne établies dans le monde entier qui travaillent pour échanger des bitcoins contre de l’argent ou d’autres actifs à un prix très considérable. A cela s’ajoute sa volatilité, ce qui en fait un excellent moyen pour un profit rapide.

Contrairement à la négociation d’actions, il ne vous oblige pas à détenir un certificat ou une licence. Même si vous êtes un jeune commerçant, vous pouvez également profiter des avantages. Il n’est pas nécessaire d’inviter un courtier pour négocier des actions. Vous pouvez acheter ou vendre des bitcoins via des plateformes d’échange et les stocker dans votre portefeuille.

Il ne sera pas surprenant de voir de nouvelles opportunités autour du trading de bitcoin et de crypto-monnaie car elles sont relativement nouvelles par rapport aux pièces traditionnelles. La nouveauté donne lieu à des fluctuations imprévisibles des prix qui peuvent entraîner des gains massifs.

