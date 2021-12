Au cours de l’audience, le tribunal a demandé au gouvernement comment il pouvait décider ce qu’il fallait manger à l’extérieur.

La Haute Cour du Gujarat a arrêté l’Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) pour avoir saisi les chariots et les marchandises des vendeurs ambulants qui vendaient des articles non végétariens. Pas moins de 25 de ces vendeurs de rue avaient approché la Haute Cour contre cette décision. Entendant leur plaidoyer, le HC a demandé à l’AMC d’examiner les cas « rapidement » s’ils étaient approchés par les pétitionnaires dans les 24 heures pour la mainlevée de leurs marchandises.

Au cours de l’audience, le tribunal a demandé au gouvernement comment il pouvait décider ce qu’il fallait manger à l’extérieur. « Vous n’aimez pas les aliments non végétariens, c’est votre guetteur. Comment pouvez-vous décider ce que je mange dehors ? Demain tu décideras ce que je dois manger à l’extérieur de la maison ? Appelez le commissaire de la société et demandez-lui ce qu’il fait. Demain, ils diront que je ne devrais pas avoir de jus de canne à sucre parce qu’il cause le diabète ? Ou le café (parce qu’il) est mauvais pour la santé ? dit le tribunal.

L’avocat des vendeurs de rue Ronith Joy a informé le tribunal que les chariots avaient été saisis sans aucun ordre officiel et que l’AMC a pris la décision sur la base des actions des organes civiques de Vadodara, Surat, Bhavnagar, Junagadh et Ahmedabad. Il a également informé que le mois dernier, le maire de Rajkot avait fait remarquer que les chariots vendant de la nourriture non végétarienne blesseraient les sentiments religieux.

Alors que l’affaire a été abordée lors de la première session, le tribunal a demandé à l’avocat permanent de la société municipale d’Ahmedabad, Satyam Chhaya, de comparaître devant elle et a reporté l’audience pour la seconde moitié.

L’avocat Chhaya a soutenu que la requête avait été déposée en raison d’une idée fausse et que l’AMC n’envisageait pas de supprimer tous les chariots non végétariens. Chhaya a également soutenu devant le tribunal que la raison de la saisie de la charrette n’était pas de la nourriture non végétarienne mais un empiètement sur la route causant une gêne à la circulation publique ou un blocage complet du chemin piétonnier.

Cependant, le juge Vaishnav a demandé si la campagne d’élimination des empiètements était entreprise sous le prétexte de cibler les vendeurs d’aliments non végétariens. Le juge a également demandé à l’avocat du gouvernement de s’assurer que le commissaire aux corporations demeure présent lors de la prochaine audience. « Comment oses-tu ramasser sans discernement des gens comme ça ? » demanda le juge Vaishnav.

