Comment pratiquer la méthode Sakuma, le Marie Kondo du fitness pour réduire le ventre avec 5 minutes par jour | Vie

L’entraîneur japonais Kenichi Sakuma est un expert du fitness qui a inventé une méthode pour réduire l’abdomen et équilibrer le corps, sans transpirer à la salle de sport.

Beaucoup l’appellent le Marie Kondo du fitness, un titre très attrayant qui n’a pas beaucoup de sens non plus… ou oui. Marie Kondo nous a appris à réorganiser notre maison, et Kenichi Sakuma nous apprend à réorganiser les muscles de notre corps pour réactiver le métabolisme et brûler les graisses plus efficacement.

le Méthode Sakuma est devenu célèbre dans le monde entier pour sa capacité à montrer des résultats efficaces en matière de réduire le ventre et équilibrer le corps, sans nous tuer à l’exercice. Avec seulement 5 minutes par jour d’étirements et certaines poses et pompes, vous pouvez vraiment perdre du poids et aplatir votre intestin. C’est un peu comme la gymnastique suédoise, mais en version japonaise.

Comme nous le dit notre collègue Andrea Núñez-Torrón dans Business Insider, la méthode Sakuma est devenue à la mode il y a quelques années parmi les célébrités et les top models, et aujourd’hui vous pouvez trouver de nombreux livres et vidéos sur Internet pour la pratiquer. Dans cette vidéo, vous pouvez voir le très Kenichi sakuma faire certains de ces exercices pour rééduquer les muscles, réduire le ventre et réactiver le métabolisme :

La philosophie derrière le Méthode Sakuma réside dans ce qu’il appelle le mémoire musculaire. En raison de la façon dont nous nous asseyons, dormons ou marchons, les muscles de notre corps perdent leur mémoire musculaire, leur position d’origine, ce qui favorise l’apparition d’un ventre, de cartouchières, etc.

Les exercices de la méthode Sakura ne nécessitent que 5 minutes par jour, et ils conviennent aux personnes de tous âges et de toutes conditions physiques, car ils sont basés sur des étirements, et non sur des pompes, ou sur nous tuer à transpirer et souffrir.

Sakura chasse récupérer la mémoire originelle des muscles, c’est-à-dire sa position d’origine, pour aplatir le ventre, tonifier le corps et réactiver le métabolisme, avec lequel nous brûlerons plus de graisse.

Mais gardez à l’esprit que cela ne fait pas de magie non plus, donc pour obtenir des résultats, vous devez manger sainement, marcher et être actif. Si vous passez la journée assis à manger des hamburgers et des bonbons, ne vous attendez pas à un ventre plat avec 5 minutes d’étirements par jour…

Sakuma recommande manger plus de protéines et moins de glucides, renoncez aux aliments transformés ou aux aliments contenant des sucres ajoutés, buvez beaucoup d’eau et dînez 4 heures avant d’aller au lit. Pas de jeûne, de saut de repas ou de régime miracle.

Business Insider a compilé certains de ces exercices. En voici deux qui vous seront très utiles :

Renforcer l’abdomen et les fessiers : Vous devez vous allonger sur le ventre et mettre vos mains derrière votre cou, en soulevant le haut de votre corps sans soulever votre abdomen du sol. Levez vos jambes droites et serrées l’une contre l’autre, en courbant votre dos. Croisez vos chevilles en poussant vos pieds pendant 10 secondes. Répétez 3 fois, en vous reposant entre eux.

Réduire le contour de la taille: Vous devez vous allonger, mettre vos mains sous votre tête et plier vos jambes. Courbez votre taille de manière à ce que la paume de votre main se place entre le bas de votre dos et le sol et maintenez cette position pendant 20 secondes. Ensuite, rentrez votre ventre et gardez votre abdomen serré pendant que vous respirez. Relâchez l’air pendant 10 secondes, inspirez et expirez à nouveau pendant 10 secondes. Répétez la procédure 3 fois.

