Comment précharger la mise à jour 2.2 sur mobile et PC

Genshin Impact version 2.2 est sur le point de sortir et les voyageurs sur mobile et PC peuvent désormais précharger la mise à jour.

L’épopée gratuite de MiHoYo est l’un des jeux les plus populaires au monde et les développeurs chinois ont déjà révélé ce qui allait suivre. Alors que la version à venir accueillera les rediffusions de Childe et Hu Tao, le patch 2.3 verra l’arrivée d’un catboy et d’un oni costaud avec des abdos de planche à laver.

Bien que deux rediffusions ne soient pas particulièrement excitantes, la bonne nouvelle est que le souhait de l’événement du personnage Hu Tao viendra avec un Thoma jouable.

Impact Genshin | Bande-annonce de la version 2.2

BridTV

5441

Impact Genshin | Bande-annonce de la version 2.2

https://i.ytimg.com/vi/PukB9J1Mih8/hqdefault.jpg

875713

875713

centre

13872

Comment pré-installer la mise à jour Genshin Impact 2.2 sur PC

Vous pouvez précharger Genshin Impact 2.2 sur PC en ouvrant le lanceur du jeu et en trouvant le bouton de pré-installation.

Si le bouton n’est pas là, mettez simplement à jour le lanceur. Si l’option est disponible, il vous suffit de la sélectionner pour télécharger les dernières ressources de jeu.

Comme toujours, le téléchargement se poursuivra et se terminera complètement à la date de sortie du correctif.

Comment précharger la mise à jour Genshin Impact 2.2 sur mobile

Il existe deux méthodes que vous pouvez suivre pour précharger la mise à jour Genshin Impact 2.2 sur iOS et Android.

La première étape consiste simplement à sélectionner le bouton de téléchargement du package de ressources situé en bas à gauche de l’écran de connexion. C’est le nuage avec la flèche vers le bas.

L’autre option de MiHoYo consiste à suivre les étapes ci-dessous :

Ouvrez le menu Paimon Sélectionnez Paramètres Choisissez Autre Cliquez sur Pre-Install Resource Package

MiHoYo note que les utilisateurs iOS devront mettre à jour via l’App Store les 12/13 octobre. Quant aux utilisateurs d’Android, ils pourront suivre les instructions à l’écran après avoir ouvert le jeu (ou ils pourront mettre à jour via le Google Play Store).

Date de sortie et événements

La date de sortie de la version est le 12/13 octobre et miHoYo a décrit quelques événements à anticiper.

Cela commencera par la rediffusion de la bannière pour Childe, puis Hu Tao devrait arriver le 3 novembre. Il y aura une occasion de Labyrinth Warrior avec Xinyan, et il y aura une autre célébration de la musique nommée Tuned to the World’s Sounds.

MiHoYo présente également plus d’événements Hangout et cette fois, ils mettront en vedette Sayu et Thoma. Ceux-ci deviendront disponibles de manière permanente après le début de la 2.2.

MIHOYO : Personnages officiels 4 étoiles pour la bannière de rediffusion de Childe

Dans d’autres nouvelles, l’heure de début de la journée de jeu PC de Riders Republic et comment télécharger