Comment précharger l’accès anticipé de Battlefield 2042 sur PC, PlayStation et Xbox

EA a expliqué aux fans comment précharger l’accès anticipé à Battlefield 2042 en révélant la date et l’heure pour PlayStation, Xbox et PC.

Les fans de Call of Duty peuvent déjà profiter de Vanguard, mais bientôt les vétérans de BF pourront découvrir le dernier opus de DICE. Les bêtas ont été reçues avec des émotions mitigées, mais elles n’ont pas laissé les joueurs assister au carnage de Hazard Zone et à la créativité presque illimitée du mode Portal.

Les fans pourront bientôt découvrir les deux modes pour la première fois, et la bonne nouvelle est que vous pouvez télécharger le jeu à l’avance pour jouer au deuxième.

CHAMP DE BATAILLE 2042 : Date de sortie de l’essai d’accès anticipé d’EA Play et comment jouer avec le Xbox Game Pass Battlefield 2042 | Bande-annonce de gameplay

À quelle heure pouvez-vous précharger Battlefield 2042 ?

La date et l’heure auxquelles vous pouvez précharger Battlefield 2042 sont 02h00 PT, 05h00 ET et 10h00 GMT le 10 novembre pour PC.

Les utilisateurs de PlayStation peuvent également télécharger le jeu pour PS4 ou PS5 le 10 novembre à 00h00 heure locale. Quant à la Xbox, elle est disponible au téléchargement et à l’installation depuis le 6 novembre.

Toutes les dates et heures ci-dessus sont une gracieuseté du compte Twitter officiel de la série.

Comment précharger Battlefield 2042

Vous pouvez précharger Battlefield 2042 si vous achetez l’édition Gold ou Ultimate.

Il devrait également être possible de télécharger le jeu à partir du 10 novembre pour PC et PlayStation si vous avez un abonnement EA Play. Cela vous permettra d’installer la version d’essai de 10 heures deux jours à l’avance.

En parlant d’EA Play, ceux qui ont un abonnement Pro sur PC pourront profiter de l’édition Ultimate complète sans frais supplémentaires tant qu’ils restent abonnés. Vous pouvez acheter sur Origin, le PSN ou le magasin Microsoft.

Date de sortie de l’accès anticipé

La date de sortie de la version en accès anticipé du jeu est le 12 novembre.

C’est à ce moment-là que les éditions Gold et Ultimate sortent avec l’essai EA Play de 10 heures. L’édition Standard d’EA sera lancée sept jours plus tard, le 19 novembre.

Voici les prix et les bonus de précommande :

Édition standard – 59,99 £ PS4, Xbox One – 69,99 £ – PS5, Xbox Series X

Pack de précommande irlandais – Battle Hardened Legendary Skin Bakou ACB-90 couteau de démontage au corps à corps Mr. Chompy Epic Weapon Charm Landfall Player Card Background et Old Guard Tag

Édition Or – 89,99 :

Pack intergénérationnel 7 jours d’accès anticipé – Pack de précommande du Pass 12 novembre Année 1

Édition ultime – 109,99 £ :

Pack cross-gen Accès anticipé de 7 jours – 12 novembre Pack de précommande du Pass Année 1 Pack Midnight Ultimate Artbook numérique officiel Bande originale numérique exclusive

