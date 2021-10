Comment précommander Nickelodeon All-Star Brawl pour Nintendo Switch

Nickelodeon All-Star Brawl se dirige vers Nintendo Switch sur 5 octobre 2021. Il s’agit essentiellement d’un Super Smash Bros. Ultimate, mais avec votre distribution préférée de personnages de Nickelodeon, notamment Aang, les Teenage Mutant Ninja Turtles, SpongeBob SquarePants et bien d’autres. Chaque personnage a son propre style de combat et ses compétences idiotes qui font allusion à certains de vos épisodes préférés. Vous devrez jouer avec chaque personnage pour voir laquelle de ses attaques s’harmonise le mieux avec vous. Envie de jouer ? Voici comment précommander votre exemplaire.

Comment précommander Nickelodeon All-Star Brawl

Précommandez Nickelodeon All-Star Brawl Copie physique

Vous préférez avoir une collection tangible des meilleurs jeux Nintendo Switch ? Alors c’est celui-ci à saisir. Il y a actuellement plus de 20 personnages connus dans la liste et soi-disant “d’autres surprises” sont en route.

Cartouche et boîte

La bagarre des étoiles Nickelodeon

Combattez!

Chacun de ces personnages Nickelodeon a des attaques et des compétences uniques qui les aideront à gagner. Voyez lequel vous aimez le plus jouer.

Précommandez la version numérique de Nickelodeon All-Star Brawl

Si vous préférez emprunter la voie sans boîte et sans cartouche, vous devriez opter pour le téléchargement numérique. Il sera disponible pour jouer le 5 octobre dès que votre Nintendo Switch recevra la mise à jour. Ainsi, vous pourrez commencer à incarner vos personnages préférés en un rien de temps.

Téléchargement numérique

La bagarre des étoiles Nickelodeon

Télécharger directement sur Switch

Incarnez Spongebob, une Teenage Mutant Ninja Turtle ou l’un des nombreux autres combattants populaires de Nickelodeon.

Tous les personnages de la liste Nickelodeon All-Star Brawl

Ce sont tous les personnages qui ont été annoncés jusqu’à présent. Il est possible qu’il en reste encore à découvrir.

SpongeBob SquarePants (SpongeBob SquarePants) Patrick Star (SpongeBob SquarePants) Sandy Cheeks (SpongeBob SquarePants) Aang (Avatar: The Last Airbender) Korra (Avatar: The Legend of Korra) Michelangelo (Teenage Mutant Ninja Turtles) Leonardo (Teenage Mutant Ninja Turtles) Avril O’Neil (Teenage Mutant Ninja Turtles) Helga (Hey Arnold !) Zim (Invader Zim) Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys) Reptar (Razmoket) Lincoln Loud (The Loud House) Lucy Loud (The Loud House) Oblina (Aahh !! Vrais monstres) Powdered Toast Man (Ren & Stimpy) Ren Höek (Ren & Stimpy) Stimpy J. Cat (Ren & Stimpy) Danny Phantom (Danny Phantom) CatDog (CatDog)

