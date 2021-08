Comment précommander Pokémon Legends : Arceus pour Nintendo Switch

in

L’une des plus grandes annonces lors de la vitrine Pokémon Presents de février était Pokémon Legends: Arceus. Cette toute nouvelle aventure ne ressemble à aucun autre jeu Pokémon auparavant, se déroulant il y a longtemps dans la région de Sinnoh. Les joueurs créeront le premier Pokédex de la région tout en courant, roulant, sautant et explorant aux côtés de Pokémon familiers.

Si ce style de jeu incroyablement différent ressemble à quelque chose qui vous intéresse, vous serez heureux de savoir qu’il est disponible en précommande dès maintenant. Voici comment précommander Pokémon Legends : Arceus pour la Nintendo Switch. Nous ne manquerons pas d’étendre ce guide à mesure que de plus en plus de détaillants ou d’éditions du jeu apparaîtront dans les mois à venir.

La société Pokémon a également annoncé des remakes de la génération 4. Si vous souhaitez réserver une copie pour vous-même, consultez les précommandes Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl.

Pokémon Legends : Arceus Précommande : Copie physique

Source : La Compagnie Pokémon

Pokémon Legends : Arceus est une nouvelle direction passionnante pour la série, alors assurez-vous de mettre la main dessus dès le premier jour. Vous pouvez précommander Pokémon Legends: Arceus maintenant chez Best Buy et Amazon ci-dessous, mais il ne fait aucun doute qu’il pourrait y avoir bientôt des packs Nintendo Switch spéciaux ou des éditions limitées du jeu, alors restez à l’écoute.

Comme rien d’autre

Pokémon Légendes : Arceus

Une aventure en monde ouvert

Si vous avez déjà rêvé d’un monde géant à explorer aux côtés de Pokémon, alors Pokémon Legends : Arceus sera le jeu qu’il vous faut.

Pokémon Legends : Arceus sortira sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022, bien que cela puisse changer, étant donné l’état du monde et le développement du jeu étant affectés par la pandémie mondiale en cours. Lorsqu’il sera disponible, il pourrait finir par être l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch sur la plate-forme, en fonction de ce que Game Freak apporte à la table dans ce départ sauvage.

Peluche Arceus en prime

Source : La société Pokémon

Si les joueurs précommandent Pokémon Legends Arceus directement sur le site Web du Centre Pokémon, ils recevront également une poupée en peluche Arceus. Au moment d’écrire ces lignes, les photos de la poupée en peluche n’ont pas encore été publiées.

Quelle poupée

Pokémon Légendes : Arceus

Jeu et poupée

Parcourez l’ancien Sinnoh en complétant le premier Pokédex au monde et en capturant les Pokémon que vous voyez dans la nature.

Bonus de précommande numérique

Source : The Pokemon Company et iMore

Les joueurs qui précommanderont une version numérique de Pokémon Legends : Arceus recevront gratuitement l’ensemble de kimono Hisuian Growlithe et 30 balles lourdes une fois le jeu sorti. Les Heavy Balls sont des Poké Balls spéciales qui ont plus de chances de réussir plus le Pokémon est lourd.

vêtements Growlithe

Pokémon Légendes : Arceus

Habillez-vous avec style

La précommande du jeu directement auprès de Nintendo vous offre 30 Heavy Balls et un ensemble de vêtements inspirés du look d’Hisuian Growlithe.

