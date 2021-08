Comment prendre de superbes photos d’animaux de compagnie et de chiens avec votre téléphone (selon les pros)

Si vous avez un ami à fourrure, à plumes ou à écailles, vous aurez probablement déjà pris suffisamment de clichés pour remplir votre pellicule. Mais si vous vous êtes déjà demandé comment améliorer vos photos d’animaux de compagnie ou de chiens pour leur donner un éclat professionnel, alors nous avons des friandises d’entraînement pour vous.

Utiliser un smartphone pour prendre des photos de chiens et d’animaux de compagnie a beaucoup de sens. Pour commencer, il est probable que vous ayez toujours le premier avec vous, vous pouvez donc réagir rapidement à toute chose adorable que votre ami à quatre pattes se prépare. Les téléphones sont également petits, légers et discrets, contrairement aux appareils photo plus gros qui peuvent rendre les animaux nerveux un peu anxieux.

Les smartphones modernes sont également bien équipés pour obtenir de superbes photos de votre chien ou animal de compagnie. Avec différentes lentilles disponibles pour différents effets, vous pouvez vous amuser à prendre des clichés, et c’est aussi un excellent moyen de créer des liens avec votre animal de compagnie. Vous constaterez probablement que vous utilisez le plus souvent l’objectif « principal », mais un ultra grand-angle peut créer des effets amusants et inhabituels, tandis qu’un téléobjectif est idéal si vous ne pouvez pas vous rapprocher de votre animal pour prendre la photo. .

Cela dit, il existe de nombreuses autres façons d’améliorer votre photographie, nous avons donc demandé à plusieurs professionnels de vous fournir quelques conseils qui peuvent rapidement améliorer vos photos de chien ou vos clichés d’animaux. Nos professionnels utilisent une variété de téléphones, mais vous devriez constater que tous les conseils fonctionnent avec le modèle que vous utilisez.

1. Réfléchissez aux choses

La photographe professionnelle Liz Gregg utilise des smartphones pour beaucoup de ses images. Elle dirige le compte Instagram @blackwhite.gold qui connaît un grand succès, créé après avoir travaillé sur un tournage pour le magazine Cosmopolitan intitulé « Comment rendre votre chien Instafamous ». Actuellement, une exposition de son travail a lieu sur le front de mer de Herne Bay au Royaume-Uni.

L’un des meilleurs et des plus créatifs conseils de Liz pour photographier est d’utiliser les avantages de votre smartphone pour créer de fantastiques photographies de réflexion.

(Crédit image : Liz Gregg)

« Les reflets peuvent vraiment ajouter à une photo. Avec la bonne lumière et le bon arrière-plan, ils ont l’air un peu magiques », dit-elle. « Placez votre chien juste de l’autre côté d’une flaque d’eau, ou même dedans. Retournez ensuite votre téléphone pour que l’objectif se trouve sur le bord inférieur du téléphone. Placez le téléphone aussi près que possible de la surface réfléchissante – dans l’exemple ici, c’est une flaque d’eau”, ajoute-t-elle.

“En raison de la façon dont les smartphones sont construits, cela signifie que les photos de réflexion prises avec eux sont souvent meilleures que celles prises avec un appareil photo standard, car vous pouvez obtenir l’objectif totalement à côté du reflet, ce qui donne ce miroir de rêve, vierge, comme effet », dit-elle.

2. Faites-en un jeu

Quel chien (ou chat) n’aime pas les friandises ? Vous pouvez transformer votre prochaine séance photo avec votre animal de compagnie bien-aimé en un jeu que vous apprécierez tous en y incorporant du temps de gâterie.

Vous aurez peut-être besoin d’un peu de pratique pour obtenir les meilleurs résultats, mais avec un peu de persévérance et de patience, vous devriez constater que vous obtenez des photos vraiment accrocheuses qui seront fantastiques sur votre page Instagram.

(Crédit image : Liz Gregg)

C’est quelque chose que Liz Gregg pratique souvent avec sa propre photographie d’animaux de compagnie. « Une façon vraiment amusante de prendre une photo de votre chien est de le faire pendant qu’il attrape une friandise. Cela nécessite une vitesse d’obturation rapide, car l’action est terminée en une fraction de seconde », dit-elle.

“Si votre téléphone appareil photo a la possibilité de sélectionner une vitesse d’obturation (quelque chose que vous trouverez dans les modes Pro ou Avancé de nombreux téléphones Android, ou via plusieurs applications d’appareil photo avancées pour iOS), commencez par 1/1000 seconde et, s’il y a encore un peu de flou, sélectionnez une vitesse encore plus rapide », dit-elle.

« Si votre téléphone n’a pas cette option, assurez-vous de prendre la photo à l’extérieur par temps ensoleillé afin que le téléphone sélectionne automatiquement une vitesse rapide. Il faut de la pratique pour trouver le bon timing – une main pour lancer la friandise, l’autre pour prendre la photo – mais cela vaut la peine de s’entraîner et je vous promets que votre chien va adorer ! Elle ajoute.

3. Utilisez le mode portrait

La plupart des smartphones récents ont une sorte de mode Portrait. Bien que vous soyez probablement habitué à l’utiliser avec des gens, c’est aussi un excellent moyen de donner un coup de pouce à la photographie de votre animal de compagnie.

Selon le modèle de votre téléphone, vous trouverez peut-être que cela s’appelle Portrait, Aperture, Live Focus ou similaire. Essentiellement, ce que vous recherchez, c’est la possibilité de flouter l’arrière-plan pour recréer l’apparence d’un reflex numérique ou d’un appareil photo sans miroir avec un objectif de style portrait.

(Crédit image: Jet Lendon)

Il peut prendre quelques expérimentations pour obtenir les meilleurs résultats. La photographe professionnelle Jet Lendon, qui a raccroché son « gros » appareil photo après 13 ans pour photographier exclusivement avec un iPhone, et qui anime désormais des ateliers sous la marque Jet Black Squares pour aider les autres à faire de même, a de bons conseils.

“Utilisez certainement le mode” Portrait “(ou équivalent), mais assurez-vous de toucher sur l’écran où se trouvent les yeux de votre animal, car c’est ce que vous voulez mettre au point”, dit-elle. “Si vous avez un arrière-plan en désordre, cela fonctionne des merveilles pour tout brouiller – mais dans la mesure du possible, essayez d’éviter les distractions désordonnées, en vous déplaçant vers une position plus propre ou plus claire si vous le pouvez », ajoute-t-elle.

4. Se mettre à leur niveau

Un moyen rapide et facile d’améliorer instantanément la photographie de votre animal de compagnie est de vous mettre à son niveau. Oui, parfois, cela signifie que vous roulez dans la terre et la boue – mais vos abonnés Instagram vous récompenseront sûrement pour cela.

En vous plaçant, ou au moins votre téléphone, au même niveau que votre chien, chat ou autre type d’animal de compagnie, vous obtiendrez un résultat beaucoup plus naturel et réaliste, et montrerez votre animal dans toute sa splendeur. S’élever au-dessus d’eux pour prendre la photo peut souvent entraîner des perspectives étranges et peu flatteuses.

(Crédit image: Jet Lendon)

S’il est difficile de se mettre à leur niveau, essayez de l’amener au vôtre. Les marches et les escaliers sont un excellent moyen de le faire, mais vous pouvez également essayer de retourner votre téléphone pour vous donner un peu plus de portée.

Vous devriez également essayer de ne pas trop vous soucier du fait que votre animal pose parfaitement pour vous. « Ne paniquez pas si vos animaux refusent de vous regarder – les clichés naturels sont souvent les meilleurs, dit-elle. « La corruption fonctionne bien en dernier recours, essayez de placer une friandise ou un grinçant préféré juste en haut de votre téléphone et vous devriez constater que vous attirez rapidement leur attention. »

5. Modifiez les photos de votre animal de compagnie

Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez les améliorer encore plus en utilisant quelques astuces d’édition simples directement sur votre téléphone.

Une application populaire utilisée par divers photographes, y compris des professionnels, est Snapseed. Le dernier livre de Jo Bradford Smart Phone Smart Photo Editing (disponible en pré-commande maintenant) contient toutes sortes de conseils pour utiliser l’application dans une variété de sujets.

Pour les animaux de compagnie, elle conseille ce qui suit : « La couleur peut créer une sorte de cécité à la texture et au ton de la fourrure et du pelage des animaux. Envisagez de convertir les images couleur de vos animaux de compagnie en noir et blanc pour obtenir plus de détails et mettre en avant toute la gamme de textures », dit-elle.

(Crédit image: Jo Bradford)

“Cependant, si vous choisissez de vous en tenir à la couleur, utilisez des ajustements sélectifs dans des applications telles que Snapseed pour éclaircir les zones les plus sombres de leur fourrure / manteau, surtout si votre animal est de couleur plus foncée”, ajoute-t-elle.

«Comme pour tout portrait (humain ou animal), il est essentiel d’avoir les yeux au point, avec des catchlights en bonus si vous pouvez les capturer. Vous pouvez également rendre les yeux plus brillants et plus nets en utilisant l’outil “Sélectif” de Snapseed pour les éclaircir et les structurer », dit-elle.