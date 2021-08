Comment prendre des photos de paysages épiques sur iPhone ou Android (selon les pros)

La photographie de paysage est l’un des genres les plus populaires parmi les passionnés de vivaneaux. Après tout, qui n’aime pas prendre une photo d’une vue magnifique, en particulier lors d’une excursion d’une journée au grand air ?

Mais les paysages peuvent aussi être l’une des formes les plus intimidantes de la photographie, gardés par des portiers brandissant un trépied avec des portefeuilles de filtres ND bombés. Heureusement, de nos jours, vous n’avez pas besoin de beaucoup d’équipement pour prendre une photo magnifique d’une vue magnifique – votre iPhone ou votre téléphone Android est plus que suffisant.

Étant donné que le meilleur appareil photo est celui que vous avez avec vous, votre smartphone sera probablement là lorsque les conditions vous présenteront soudainement une opportunité inattendue. Et heureusement, les paysages sont un sujet relativement simple à aborder, puisque votre sujet ne bouge pas, ne change généralement pas beaucoup, et est souvent baigné d’une lumière intéressante.

(Crédit image : Apple)

De nos jours, de nombreux smartphones sont équipés de plusieurs objectifs, qui sont souvent parfaits pour la photographie de paysage. Vous vous retrouverez probablement à utiliser l’objectif standard le plus souvent, mais un ultra grand angle est fantastique pour capturer encore plus de la scène. Pendant ce temps, les téléobjectifs peuvent être utilisés pour sélectionner des détails ou des résumés dans le paysage. Les trois objectifs sont du genre que vous trouverez dans le sac d’un photographe de paysage professionnel.

Si vous souhaitez pousser votre photographie un peu plus loin qu’un simple instantané, il existe des moyens simples d’améliorer votre photographie de paysage mobile. Avec juste un peu de réflexion prospective, de créativité et de retouche photo, vous pouvez créer des images impressionnantes qui feront à la fois fléchir votre créativité et vous donner un souvenir émouvant des endroits spectaculaires que vous avez visités lors de vos voyages.

Dans cet esprit, nous avons demandé à deux photographes professionnels de nous donner leurs meilleurs conseils pour booster la qualité des photos de paysages mobiles. Bien que nos deux pros utilisent tous les deux des iPhones, ces conseils peuvent généralement être appliqués à la plupart des téléphones, même si certaines des applications exactes mentionnées ne sont pas disponibles pour Android.

Comment prendre des photos de paysage professionnelles avec votre iPhone ou votre téléphone Android :

1. Choisissez votre ratio

Le photographe professionnel Matt Hart utilise une variété d’appareils photo, mais dit que c’est l’iPhone 12 Pro qu’il utilise le plus souvent, en particulier pour le paysage, simplement à cause de sa facilité de transport, ce qui est particulièrement important lors de randonnées dans des endroits éloignés.

Image 1 sur 2

(Crédit image: Matt Hart)Image 2 sur 2

(Crédit image : Matt Hart)

Il suggère de configurer votre téléphone lorsque vous l’achetez pour la première fois, ou avant de partir, en pensant à prendre des photos. « Je m’assure toujours d’avoir la meilleure caméra configurée pour la sortie prévue. Je peux changer cela au fur et à mesure, mais je préfère m’assurer qu’il est configuré en premier “, dit-il.

« Un bon exemple est que j’ai tendance à filmer pour ma sortie – donc si c’est pour Instagram, je pourrais filmer en 4:3 ou au format carré. Mais pour la plupart des autres, ce sera soit 4:3 ou 16:9 – je Je peux toujours recadrer par la suite. Je suis connu pour prendre trois clichés juste pour avoir des options. “

2. Composez-vous

Le photographe Matt Hart déclare : « J’active toujours les lignes de quadrillage lorsque je photographie avec mon téléphone. J’ai pris des photos toute ma vie, alors même si j’ai un bon sens de la composition, quand je prends une photo rapide avec mon téléphone, les lignes du quadrillage me font penser à la règle des tiers dès que je les vois, ils me font ralentir.

La règle des tiers est une astuce de composition de paysage commune qui est simple à suivre. Commencez par activer les lignes de la grille sur votre téléphone. Sur iPhone, cela se trouve en dehors de l’application Appareil photo dans les « Paramètres » généraux de votre téléphone, suivi de « Appareil photo ». Sur Android, ce sera dans l’icône d’engrenage de l’application de l’appareil photo par défaut.

Image 1 sur 2

(Crédit image: Matt Hart)Image 2 sur 2

(Crédit image : Matt Hart)

Placez maintenant le sujet principal de votre photo dans l’un des quatre emplacements où les lignes de la grille se croisent. C’est une règle qui peut également être enfreinte à bon escient, mais surtout lorsque vous commencez tout juste à essayer de vous améliorer, c’est un moyen simple d’améliorer votre jeu.

Matt poursuit : « Vous pouvez également utiliser le cadre extérieur du téléphone pour aligner les deux horizontalement et verticalement (pour une prise de vue droite). Si le haut de votre téléphone est parallèle à l’horizon, vous ne pouvez pas vous tromper.

3. Essayez l’ICM

La pro du paysage Charlotte Bellamy crée des paysages avec mouvement intentionnel de la caméra (ICM) depuis plusieurs années.

Cette technique consiste à utiliser des vitesses d’obturation lentes avec un mouvement de l’appareil photo ou du téléphone pour flouter un sujet de manière créative, et elle fonctionne particulièrement bien avec les paysages.

Image 1 sur 3

(Crédit image : Charlotte Bellamy) Image 2 sur 3

Le mouvement intentionnel de la caméra est une façon amusante d’expérimenter avec vos photos de paysages. (Crédit image : Charlotte Bellamy) Image 3 sur 3

(Crédit image : Charlotte Bellamy)

Cela pourrait vous surprendre d’apprendre que cela peut être réalisé avec un smartphone. Auparavant, Charlotte utilisait son reflex numérique, mais elle a découvert que l’utilisation de son téléphone offrait un moyen gratuit et créatif de créer ce style d’image. Elle enseigne des ateliers de paysage et encourage les étudiants à expérimenter avec leur téléphone dans le cadre du processus créatif, une grande partie de son travail étant partagée sur sa page Instagram.

“J’utilise un iPhone 7 – vous n’avez donc pas nécessairement besoin de quelque chose de très à jour”, dit-elle. “Avec l’aide de quelques applications, j’aime suivre l’ensemble du processus, de la prise de l’image à la fusion et éditer des images prêtes à être partagées sous diverses formes.”

(Crédit image : Charlotte Bellamy)

Alors par où commencer ? “Mon application préférée pour la photographie ICM est Slow Shutter Cam”, dit-elle. Il s’agit d’une application iOS, mais les applications Android comme Camera FV-5 fonctionnent de la même manière. “À 1,99 $ / 1,79 £, cela vaut la peine d’être acheté, et offre un moyen simple de créer des temps d’exposition plus longs – cela peut donc être utile pour d’autres types d’images, pas seulement pour l’ICM”, ajoute-t-elle.

“J’utilise le réglage” traînée de lumière “, avec une exposition de 2 à 4 secondes normalement. J’expérimente avec des vitesses d’obturation et plus longues, ainsi que le réglage de la sensibilité à la lumière le cas échéant. Lorsque vous commencez à prendre l’image et à déplacer le téléphone, vous pouvez voir ce qui se passe à l’écran, en ajustant votre direction et votre vitesse au fur et à mesure “, dit-elle. ” Si je veux aller plus loin, mélanger les images ICM créer des expositions multiples, mes applications préférées sont Photosplit (payant) ou Pixlr (gratuit).

4. Ou expérimentez le noir et blanc

Presque tous les smartphones vous permettent de filmer directement en noir et blanc, ou de faire des conversions directement dans l’application native de l’appareil photo.

Certains téléphones disposent d’un mode noir et blanc dédié, tandis que d’autres vous offrent la possibilité d’activer divers filtres noir et blanc. Si vous le pouvez, il est préférable de photographier en noir et blanc, plutôt que de modifier par la suite.

Image 1 sur 2

(Crédit image: Matt Hart)Image 2 sur 2

(Crédit image : Matt Hart)

Le photographe Matt Hart utilise le monochrome pour une grande partie de son travail de paysage. “L’utilisation du noir et blanc donnera à vos images de paysage une sensation intemporelle et classique”, dit-il. “C’est également un excellent moyen de mettre en valeur les tons et l’éclairage, les différences subtiles entre les différentes zones d’une scène de paysage devenant plus évidentes lorsque vous supprimez la couleur .”

“C’est aussi un excellent moyen de montrer des ciels ou des conditions météorologiques particulièrement dramatiques, comme vous pouvez le voir ici dans cette photo de mauvaise humeur”, ajoute-t-il. “Je ne pense pas que cela aurait été si impressionnant en couleurs. Cela vaut la peine de configurer votre téléphone pour enregistrer en noir et blanc lorsque vous photographiez afin que vous sachiez exactement ce que vous allez obtenir – et pour aider votre esprit à penser en monochrome et à rechercher les meilleurs sujets. Vous pouvez toujours le changer en couleur après coup avec la plupart des smartphones.

5. Choisissez la bonne application pour le travail

Prendre votre photo n’est que la première étape pour créer une photographie de paysage fantastique. Il existe des centaines, voire des milliers d’applications d’édition différentes sur le marché, dont beaucoup valent la peine d’être expérimentées, y compris Spectre pour les effets d’exposition longue, comme ci-dessous.

(Crédit image : Matt Hart)

Pour Matt Hart, il a tendance à s’en tenir aux applications les plus simples ou les plus couramment utilisées comme moyen rapide de peaufiner les photos de son téléphone pour de meilleurs résultats. « J’utilise trois applications de base. Le plus couramment utilisé est Instagram, qui dispose d’une multitude d’outils d’édition qui sont assez bons pour la plupart de mes images », dit-il.

« J’utiliserai également Snapseed pour assombrir le ciel, ce qui crée des effets particulièrement spectaculaires pour la photographie de paysage. J’ai aussi Lightroom si je veux vraiment beaucoup travailler sur l’image, mais les téléphones sont tellement bons maintenant que je ne l’utilise presque plus. Darkroom est une application que j’ai beaucoup utilisée cette année et que je recommande vivement, alors que j’utilise souvent l’application Spectre qui peut être utilisée pour créer un effet de type cascade floue, comme ici.