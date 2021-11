Les appareils iPhone 13 Pro sont dotés de nouvelles fonctionnalités de caméra exceptionnelles, l’une d’entre elles étant de puissantes performances pour les prises de vue et les séquences de près. Voyons comment prendre des photos et des vidéos macro sur iPhone 13 Pro.

Mettre à jour: Vous pouvez désactiver manuellement les prises de vue macro automatiques en vous rendant sur Paramètres > Appareil photo > Macro automatique avec iOS 15.1 ou version ultérieure. Et bientôt avec iOS 15.2 (toujours en version bêta), il y aura une bascule dédiée pour activer et désactiver rapidement la fonctionnalité dans l’application Appareil photo.

Avec l’appareil photo ultra large de l’iPhone 13 Pro et Pro Max, Apple a apporté des capacités photo et vidéo macro impressionnantes. L’objectif ultra large 13 Pro/Max a une ouverture f/1.8 avec un champ de vision de 120 degrés.

Voici comment Apple décrit la fonctionnalité :

La nouvelle conception de l’objectif, la capacité de mise au point automatique pour la première fois dans l’Ultra Wide sur iPhone et le logiciel avancé débloquent également quelque chose qui n’avait jamais été possible sur iPhone : la macrophotographie. Les utilisateurs peuvent capturer des images nettes et époustouflantes où les objets semblent plus grands que nature, grossissant les sujets avec une distance de mise au point minimale de 2 centimètres. Macro s’étend également à la vidéo, y compris Slo-mo et Time-lapse.