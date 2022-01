Comment prendre des photos RAW sur votre iPhone ou iPad

Pendant des années, Apple nous a fourni de très bons appareils photo dans l’iPhone. Mais jusqu’à récemment, une chose manquait : la possibilité de filmer au format RAW. Cependant, depuis la série iPhone 12 Pro, Apple a introduit un nouveau format de prise de vue : ProRAW. Le format ProRAW est uniquement disponible sur l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Si vous ne possédez pas l’un de ces appareils, vous devrez utiliser une application tierce prenant en charge la prise de vue en RAW.

Plongeons dans tout ce que vous devez savoir sur la façon de prendre des photos RAW sur votre meilleur iPhone.

Comment prendre des photos RAW sur iPhone :

Qu’est-ce que RAW ?

Pour les non-initiés, le format RAW est principalement utilisé par les photographes professionnels qui prennent des photos avec des reflex numériques, et ces fichiers ne sont absolument pas traités et sont plutôt volumineux et complexes. Cependant, ils vous donnent le plus de liberté en matière d’édition. Vous avez un contrôle total sur des éléments tels que la balance des blancs, l’exposition, les tons et les couleurs dans le processus de post-édition, et lorsque vous effectuez des modifications, vous ne dégradez pas la qualité de l’image.

C’est l’opposé des formats JPG et HEIF, que l’iPhone utilise généralement. Avec JPG et HEIF, les photos sont déjà traitées lorsque vous prenez l’image, de sorte que les fichiers sont d’une taille pratique, plus petite mais plus compressée qu’une image RAW. C’est un compromis : les fichiers RAW sont volumineux et complexes mais vous donnent un contrôle total, tandis que JPG et HEIF sont petits et pratiques mais offrent moins d’options en matière d’édition, du moins sans perte de qualité d’image.

Qu’est-ce qu’Apple ProRAW ?

Apple ProRAW est essentiellement un format hybride, un juste milieu entre la prise de vue en RAW pur et la commodité de JPG/HEIF. Apple dit que c’est « le meilleur des deux mondes ». Avec Apple ProRAW, c’est une option puissante pour ceux qui ont été intimidés ou rebutés par RAW dans le passé, tandis que ceux qui aiment RAW ne manqueront pas une technologie de traitement multi-images intelligente comme Deep Fusion.

Voici comment Alok Deshpande, Senior Manager of Camera Software Engineering d’Apple, explique ProRAW :

« Il offre de nombreux avantages de notre traitement d’images multi-images et de notre photographie informatique, comme Deep Fusion et Smart HDR, et les combine avec la profondeur et la flexibilité d’un format brut. Pour y parvenir, nous avons construit un nouveau pipeline qui prend des composants du traitement que nous effectuons dans notre CPU, GPU, ISP et moteur neuronal, et les combine dans un nouveau fichier d’image profonde, calculé au moment de la capture, sans aucun délai d’obturation. Et nous le faisons pour les quatre caméras, dynamiquement s’adaptant à diverses scènes tout en conservant notre expérience intuitive de la caméra. »

Lors de l’événement iPhone 12 en 2020, Apple a déclaré que l’édition ProRAW se produirait directement dans l’application Photos sur votre iPhone. ProRAW est également disponible dans d’autres applications tierces grâce à une API native, qui permet aux applications de caméra tierces de capturer directement au format ProRAW, tant que le développeur l’a implémenté.

Les images Apple ProRAW ont une taille moyenne d’environ 25 Mo. Il existe de fines différences entre une image ProRAW et un JPG/HEIF standard, que nous avons comparé l’année dernière. Il peut être difficile de faire la différence, mais comprenez que les images ProRAW ont tendance à ne pas être aussi « bonnes » qu’une image traitée, car vous allez les éditer après coup.

Comment filmer au format Apple ProRAW ?

Si vous avez un iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max, vous pouvez basculer dès maintenant vers le format Apple ProRAW. Mais vous devez d’abord l’activer à partir des paramètres de l’appareil.

Lancer Réglages sur votre iPhone pris en charge.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Caméra.

Appuyez sur le basculer pour Apple ProRAW.

Une fois ce paramètre activé, vous pouvez rapidement activer RAW lorsque vous prenez des photos avec l’application native Camera.

Lancer le Application appareil photo sur votre iPhone pris en charge. Appuyez sur le CRU bouton dans le coin supérieur droit pour tourner Apple ProRAW Allumé ou éteint.

appuyez sur la déclencheur.

Toutes les images ProRAW de votre pellicule auront le CRU étiquette lors de la visualisation. Étant donné que ces images peuvent faire environ 25 Mo en moyenne, il est préférable d’effectuer vos modifications, puis de déplacer le fichier hors de votre iPhone, surtout si vous disposez d’un périphérique de stockage plus petit.

Comment filmer en RAW sur d’autres iPhones ?

Même si vous avez l’iPhone 13 ou l’iPhone 13 mini standard, vous n’aurez malheureusement pas les capacités ProRAW. Cependant, vous pouvez toujours filmer en RAW sur iPhone, mais vous avez besoin d’une application tierce prenant en charge le format RAW ou ProRAW. Nous avons une liste de quelques-unes des meilleures applications d’appareil photo RAW, mais l’un de mes favoris personnels est Halide.

Halide Mark II – Appareil photo professionnel

Halide est l’une des meilleures applications de remplacement d’appareil photo. Vous pouvez prendre des photos dans de nombreux modes différents, y compris macro et RAW sur des appareils qui n’ont pas de prise en charge native.

La plupart des applications auront leur propre panneau de paramètres où vous pourrez activer la capture RAW. Voici comment procéder dans Halide.

Lancer Halogénure sur votre iPhone. Sous le viseur se trouve un panneau — balayez vers le haut pour révéler plus d’options, y compris Réglages.

Appuyez sur le Réglages icône d’engrenage.

Appuyez sur soit RAW+ ou CRU.

RAW+ capture un fichier RAW avec une image HEIC traitée

CRU est un seul fichier DNG RAW

Si vous utilisez Halide sur un iPhone prenant en charge le format ProRAW, vous verrez également ProRAW et ProRAW+ formatage. Le format ProRAW standard vous permet d’obtenir un DNG au format ProRAW, qui est une vitesse de capture plus lente que les formats RAW standard. Il existe également ProRAW+, qui vous permet d’obtenir un fichier DNG au format ProRAW ainsi qu’un fichier HEIC. C’est la méthode la plus lente, et elle prend encore plus d’espace que ProRAW ordinaire.

Pour ceux qui utilisent une autre application, comme Manuel, vous devrez fouiller dans les paramètres de l’application que vous avez choisie pour trouver la bascule pour la capture RAW.

Mode d’emploi – Appareil photo RAW

Manual est une application d’appareil photo minimaliste qui vous permet de prendre des photos avec des commandes manuelles, et vous pouvez même prendre des photos au format RAW.

Obtenez le meilleur contrôle avec les photos RAW sur iPhone

Les photos RAW sont le meilleur format à utiliser si vous souhaitez un contrôle complet et total du processus d’édition. Le format ProRAW d’Apple est exclusif aux appareils iPhone 12 Pro et iPhone 13 Pro, et c’est un format intermédiaire entre le JPG/HEIF standard et la photo RAW traditionnelle. Cependant, cela prend une bonne partie de l’espace par image, vous devrez donc vous assurer de les décharger si vous avez un appareil de plus petite capacité. Et même si vous avez un iPhone qui n’a pas ProRAW, il existe de nombreuses applications qui vous permettent de filmer au format RAW, comme Halide et Manual.

