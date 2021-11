Comment prendre des selfies ultra-larges et une vidéo frontale 4K sur le Google Pixel 6

Alors que les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro arborent certains des meilleurs appareils photo du secteur, les paramètres par défaut ne sont pas définis sur la qualité maximale qui peut être offerte. Cela est particulièrement vrai pour la caméra frontale, qui utilise par défaut une résolution de 1080p et un angle de vue standard. Tirez le meilleur parti de votre Pixel 6 en passant à la résolution 4K et à un très grand angle en suivant ces étapes, et n’oubliez pas d’activer l’amélioration de la parole pour rendre vos vidéos aussi incroyables qu’elles le seront bientôt !

Comment prendre des selfies ultra-larges sur Pixel 6 Pro

Le Google Pixel 6 Pro est équipé d’une caméra frontale à grand angle qui peut prendre davantage en compte votre environnement d’une simple pression sur un bouton.

Source : Android Central Ouvrez le application appareil photo. Basculez vers le avant face à la caméra en cliquant sur la flèche circulaire en bas à gauche du viseur. En bas de l’écran, au-dessus du déclencheur blanc, sélectionnez le .7x bouton pour passer à l’ultra grand angle.

Alors que la vue par défaut est la meilleure pour prendre une belle photo plein format de vous-même, le réglage ultra-large est le meilleur pour les groupes de personnes ou pour aider à inclure tout ce qui vous intéresse à proximité. Notez que cet ultra grand angle n’est disponible que sur le Pixel 6 Pro – pas le Pixel 6 ordinaire – et ne peut être utilisé que pour les photos, pas pour les vidéos.

Comment activer la vidéo 4K sur Pixel 6 et 6 Pro

Source : Android Central Ouvrez le application appareil photo. Basculez vers le avant face à la caméra en cliquant sur la flèche circulaire en bas à gauche du viseur. Basculer vers mode vidéo en faisant glisser le carrousel ou en cliquant sur le mot vidéo. Sélectionnez le rouage des paramètres en haut à gauche du viseur. Clique le 4K option de résolution au bas de la liste des paramètres.

Vous allez maintenant enregistrer dans la vidéo la plus haute résolution offerte par le Pixel 6, qui sera tout simplement fantastique sur tous vos flux de médias sociaux.

