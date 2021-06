Comment prendre soin de ses pieds en été

05/06/21 à 19h30 CEST

La saison des tongs et des sandales est enfin arrivée. Nos pieds se dévoilent après des mois passés à se cacher et à se mettre à l’abri.

Et même si nous voulons tous vraiment leur montrer, les pieds en été souffrent et beaucoup.

Les premiers problèmes commencent lorsque nous sortons les chaussures les plus estivales du placard et les premiers jours que nous souffrons frottement, frottement ou surcharge pour porter des sandales qui supportent mal le pied.

Pour éviter cela, le Collège Officiel des Podologues de la Communauté Valencienne rappelle qu’« il est essentiel de bien les préparer et de bien choisir ses chaussures.

La première chose que les podologues valenciens recommandent est aller chez un professionnel avant le moment de “découvrir”.

Ainsi, tout type de pathologie peut être détecté à temps et la dureté des semelles et des talons sera éliminée.

Et surtout, ils vous conseilleront un soin pour hydrater nos pieds, chose essentielle car ils ne sont plus protégés après un hiver bien protégés en bottes et chaussettes.

Ce type de soins «pré été» elles doivent être effectuées par un spécialiste en podiatrie. Il faut sortir de l’esthétique pour les rendre belles, sans plus.

Ceci est particulièrement important dans le cas des personnes atteintes de diabète, car comme l’explique le Collège des podologues avec ce type de patients “il faut suivre des protocoles appropriés car, s’ils sont mal retirés, un ulcère du pied pourrait être provoqué”.

Avec la visite chez le podologue nous nous assurerons que nos ongles sont bien coupés, droits, car s’ils sont trop ronds ils s’enfonceront dans les doigts en poussant.

De plus, on saura quel type de crème est le mieux adapté pour hydrater les pieds.

Alors, une fois que les spécialistes nous ont prodigué les soins de base, il est temps de savoir prendre soin de nos pieds le reste de l’été :

Pour garder la dureté sous contrôle, les podologues valenciens recommandent de réviser avec une lime ou une pierre ponce une fois par semaine. Le moment idéal est après la douche.

De cette façon, nous réduirons la possibilité d’apparition de nouvelles duretés et de fissures, en particulier dans la zone du talon.

L’hydratation est basique. Ainsi, l’utilisation quotidienne d’une crème émolliente à base d’urée gardera nos pieds en bonne santé. œil! Lors de l’application de la crème, il est préférable de ne pas la mettre entre les doigts, pour éviter l’apparition de champignons ou de fissures.Coupez les ongles droits mieux avec une pince qu’avec des ciseaux.

Quelles chaussures sont les meilleures en été?

L’offre est infinie, sandales, tongs, ballerines, à talons, sparterie, flat & mldr ;. Mais lors du choix d’un modèle, nous pensons rarement à la santé de nos pieds. Et là, les problèmes commencent.

Pour cette raison, le Collège des Podologues de la Communauté Valencienne propose un petit guide pour savoir quelle chaussure choisir pour les mois les plus chauds :

Des tongs uniquement pour les environnements humides, c’est-à-dire les piscines ou les plages. Rien de plus. Selon les spécialistes, ce type de chaussures est excessivement plat et ne tient pas bien le pied, ce qui peut faire acquérir aux orteils une forme de griffe, ainsi que des douleurs à la semelle et à la cheville. . Elles sont trop plates et ont tendance à se rétrécir au niveau des orteils, ce qui peut entraîner l’apparition de callosités.Les amateurs de sport doivent savoir qu’en été, ce ne sont pas les meilleures chaussures. Utilisées régulièrement, elles peuvent faire transpirer trop le pied et faire apparaître des champignons.Il est préférable d’opter pour des chaussures respirantes, fabriquées avec des fibres naturelles, qui maintiennent le pied et qui sont souples.

Por último, el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana recuerda que «ante cualquier lesión que aparezca en el pie (cambios de color en las uñas, olor desagradable, dolor en los dedos, la planta, el talón, etc.)» hay Quoi consulter un spécialiste.

En particulier, si nous remarquons des douleurs ou des démangeaisons, car nous pourrions être confrontés à des maladies telles que des champignons, des cors ou des verrues, qui, si elles ne sont pas traitées à temps, peuvent avoir des conséquences plus importantes.