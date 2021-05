Comment prendre un bon selfie: au lieu de prendre un selfie sans but, suivez ces règles et conseils de base pour obtenir d’excellents résultats

L’éclairage naturel provenant d’une fenêtre peut faire des merveilles pour éclairer votre visage. (Image .)

Par Zia Askari

Admettons-le d’emblée: nous sommes très obsédés par les selfies, en particulier la jeune génération. De nos jours, les gens publient des milliers de selfies chaque jour sur des sites de médias sociaux, tels que Facebook, Instagram et Twitter. Après tout, ils sont une forme d’auto-présentation et d’expression, une communication interpersonnelle où une personne transmet une image d’elle-même à un autre individu. Une simple recherche de #selfie sur Instagram donne des millions de photos. Et c’est pourquoi les principaux fabricants de téléphones mobiles intègrent davantage de fonctionnalités axées sur le selfie dans leurs dernières offres.

Cependant, la question théorique est de savoir comment prendre une superbe photo de vous-même tout en tenant l’appareil mobile? Voici quelques conseils qui peuvent faire une grande différence.

Le type de téléphone selfie le plus courant est facilement le type de caméra frontale classique et simple. Ici, il y a quelques éléments essentiels à garder à l’esprit. Prenons par exemple le bon éclairage. Pour prendre un bon selfie, il faut un bon éclairage. Votre meilleur pari est de sortir au soleil pendant que vous vous photographiez. Le moment idéal pour cela est au lever et au coucher du soleil, c’est à ce moment que vous pouvez obtenir à peu près la bonne quantité de lumière pour prendre le meilleur selfie.

Si vous ne voulez pas vous aventurer à l’extérieur pour vos selfies, vous pouvez toujours obtenir d’excellents résultats en faisant simplement face à une fenêtre. L’éclairage naturel provenant d’une fenêtre peut faire des merveilles pour éclairer votre visage. La dernière offre de OnePlus vous aide à fournir un excellent étalonnage des couleurs pour vos selfies. OnePlus 9 Pro (Rs 64,999) est livré avec une caméra selfie Sony IMX471 16MP. Je dois souligner que la série OnePlus 9 utilise une nouvelle norme pour l’étalonnage des couleurs – l’étalonnage des couleurs naturelles avec Hasselblad – pour apporter des couleurs plus précises et plus naturelles aux photos. Hasselblad est l’un des principaux fabricants d’appareils photo numériques et d’objectifs de format moyen.

Pour aller plus loin, la composition des selfies est une autre facette clé à garder à l’esprit. Pour obtenir les meilleurs résultats de selfie, il est recommandé de tenir compte de la règle des tiers (un outil fréquent pour aider à améliorer la photographie) lors de la composition de votre photo. Le Samsung Galaxy S21 5G Ultra (Rs 1,05,999) est livré avec de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider à vous offrir une excellente composition de selfie. Il est livré avec une caméra selfie qui est alimentée par son capteur 40MP et capture des photos 10MP par défaut, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également obtenir des résultats selfie 40MP avec cet appareil. Il a des capacités de mise au point automatique et peut également filmer des vidéos stabilisées 4K 60fps. Il est également livré avec de nouveaux effets d’éclairage et d’arrière-plan activés par l’IA.

Puis vient le montage artistique. Quelle que soit la qualité de votre prise de vue, la modification de votre sortie peut toujours ajouter un élément supplémentaire de zeste et de créativité à vos selfies. Vous pouvez utiliser des filtres pour un changement rapide ou si vous souhaitez explorer une méthode d’édition plus personnalisée, vous pouvez utiliser un ensemble de fonctionnalités qui accompagne la plupart des téléphones mobiles actuels. Ces fonctionnalités vous permettent de jouer avec différents aspects tels que la lumière, les ombres, le contraste, la netteté et offrent d’excellents résultats.

Prenez par exemple le vivo X60 Pro (Rs 49 999) qui est livré avec une caméra frontale de 32 MP pour prendre des selfies. Vous pouvez également accéder à ZEISS Biotar Portrait Style sur la série vivo X. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer des portraits professionnels personnalisés, avec la possibilité de rendre la netteté centrale et de créer un bokeh harmonieux et tourbillonnant. L’Oppo Reno 5 Pro 5G (Rs 35 990) est une autre excellente option fournie avec une caméra frontale de 32 MP pour prendre des selfies intéressants. Cet appareil comporte un mode innovant “ AI Highlight Video ”, qui peut éclaircir les images dans des conditions de faible éclairage ou peut également appliquer un effet HDR, en fonction de la quantité de lumière autour de votre sujet et cela fonctionne également pour les vidéos selfie. Il est également livré avec un mode image dans l’image pour les vidéos, ce qui peut rendre les choses un peu plus intéressantes pour vous.

Askari écrit sur les communications, la technologie et les gadgets sur TelecomDrive.com

