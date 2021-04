Comment préparer le smoothie coffee, la boisson virale qui triomphe sur les réseaux sociaux | Vie

Depuis quelques mois maintenant, le café battu réussit sur les réseaux sociaux. Sa préparation est très simple et vous n’avez besoin que de trois ingrédients. Si vous voulez l’essayer, faites attention car nous vous expliquons comment le faire étape par étape.

Si vous êtes un utilisateur actif sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement entendu parler du café secoué. C’est une boisson qui est devenue virale pendant la quarantaine et qui continue de faire sensation, car elle offre une texture crémeuse avec toute la saveur du café. Si vous ne l’avez pas encore essayé, continuez à lire car nous allons vous expliquer comment il est préparé.

La tendance du café brassé est née en Corée du Sud il y a quelques mois, pendant le lock-out. En fait, la boisson est également connue sous le nom de café dalgona, un nom qu’il tire d’un bonbon populaire qui est consommé dans ce pays asiatique. Plus tard, cette tendance est devenue mondiale et des vidéos de personnes préparant la boisson à la mode ont proliféré à la fois sur TikTok et sur YouTube ou Instagram Stories.

La recette du café battu ou du café dalgona est très simple. Pour sa préparation, vous n’avez besoin que de trois ingrédients que nous avons tous dans le garde-manger de la cuisine: le café instantané, le sucre et l’eau chaude.

Depuis le 15ème siècle, nous consommons du café torréfié et moulu. Si vous voulez rester fidèle à la tradition, rien de mieux que de le préparer vous-même chez vous. Machines à café goutte à goutte ou machines à café à capsules modernes, laquelle préférez-vous?

Mélangez les trois ingrédients avec une cuillère dans la proportion suivante: 5 cuillères à café de poudre de café soluble, 5 cuillères à café de sucre et 4 cuillères à café d’eau chaude (mettez toujours les ingrédients secs en premier). Vous pouvez utiliser un batteur électrique ou le mélanger à la main avec un fouet. Si vous le préparez à la main, vous devez être patient car il faut du temps pour obtenir le résultat optimal, tandis qu’avec le mélangeur, il sera prêt dans une minute.

Lorsque vous mélangez les ingrédients initialement, la préparation prend une couleur brun foncé à partir du café instantané, mais vous verrez que, au fur et à mesure que vous mélangez, la couleur s’éclaircit et la texture devient plus crémeuse. Dans la vidéo suivante du youtubeur coréen J’adore 자도르, vous pouvez voir à quoi ressemble la texture idéale que vous devez obtenir.

Une fois que vous avez cette crème prête, vous pouvez préparer votre café secoué. Pour ce faire, mettez des glaçons dans un verre, ajoutez du lait (l’idéal est de remplir les 3/4 du verre) puis posez la crème dessus. Le résultat est une boisson crémeuse et rafraîchissante à saveur de café idéale à boire au printemps et en été..