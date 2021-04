Comment préparer le thé au curcuma, une infusion aux bénéfices surprenants pour votre santé | Vie

Si vous êtes intéressé par la nutrition, vous devez déjà savoir que le curcuma a de nombreux avantages pour la santé associés. Si vous souhaitez augmenter sa consommation et que vous ne savez pas comment l’intégrer à votre alimentation, vous pouvez le prendre en infusion. Nous expliquons comment le thé au curcuma est préparé.

Ces dernières années, le curcuma est devenu un aliment très demandé en raison de ses excellentes propriétés et de ses bienfaits pour la santé. Cette racine est largement utilisée dans la cuisine indienne, et aujourd’hui il est de plus en plus courant de trouver des plats qui en contiennent dans la cuisine occidentale.

Si vous savez que cette épice est bonne pour vous et que vous souhaitez augmenter sa consommation, vous vous demandez peut-être comment l’intégrer à votre alimentation. Vous pouvez le faire en utilisant du lait doré, l’un des superaliments les plus recherchés, préparé à base de lait et de curcuma. Une autre alternative est le thé au curcuma, une infusion dont l’épice est l’ingrédient principal et vous permet de profiter de tous ses bienfaits pour la santé.

Bien qu’il puisse avoir quelques variations selon la région, la recette du thé au curcuma est la suivante: faites bouillir 3 ou 4 tasses d’eau, et quand il commence à bouillir, ajoutez 2 cuillères à café de curcuma. Puis remuez, baissez le feu et laissez mijoter pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, filtrez le mélange et ajoutez du miel, du jus de citron ou d’orange et du lait si vous le souhaitez.

Vous ne le savez peut-être pas, mais le thé aux clous de girofle a des avantages surprenants pour la santé. Nous vous expliquons quelles sont ses propriétés et comment le préparer.

L’infusion de curcuma vous offre toutes les propriétés pour l’organisme de cette épice. TIl a un puissant effet anti-inflammatoire et s’est avéré efficace dans le traitement de la douleur des blessures osseuses et musculaires, ainsi que de l’arthrite. En fait, une étude récente affirme qu’il est plus efficace que l’acétaminophène ou l’ibuprofène pour soulager ces maux.

Le curcuma regorge d’antioxydants qui, Selon certaines recherches, il peut aider à prévenir la maladie d’Alzheimer. De plus, depuis des années, les propriétés du curcuma ont été étudiées pour prévenir et traiter le cancer.

D’un autre côté, les preuves scientifiques suggèrent que la curcumine peut favoriser la stimulation du système immunitairemême chez les personnes atteintes de troubles. Il peut également jouer un rôle important dans la prévention des maladies cardiaques en contribuant à abaisser le cholestérol LDL (le «mauvais cholestérol»).

Les résultats d’une étude révèlent que ce type de thé vous aide à perdre du poids pendant votre sommeil, avec l’avantage de ne pas nuire à la qualité de votre sommeil.

Le thé au curcuma est considéré comme sûr pour la plupart des gens, Tant qu’il est pris avec modération et ne se boit pas de manière abusive. Si vous en consommez en excès, cela peut provoquer des brûlures d’estomac et un effet anticoagulant, car le curcuma peut fluidifier le sang.

D’autre part, Si vous avez ou avez eu l’une des conditions ou symptômes suivants, consultez votre médecin avant de prendre une perfusion de curcuma:

Inflammation ou calculs dans la vésicule biliaire. Obstruction des voies biliaires. Ulcères d’estomac Diabète (les suppléments de curcuma peuvent abaisser la glycémie).