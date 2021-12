Comment préparer nos enfants au monde changeant dans lequel nous vivons

11/12/2021 à 15:01 CET

Marina Borràs

« La chose la plus permanente dans la vie est le changement & rdquor;, avec cette phrase l’athlète paralympique, Sara Andrés, a commencé sa présentation lors du dernier événement Educar es Todo. A travers cette réflexion, Sara a voulu mettre l’accent sur le fait que « les choses changent d’un instant à l’autre, la vie n’est pas stable, elle est changeante, incertaine, et c’est quelque chose que nous devons apprendre à nos enfants, et nous ne le faisons pas& rdquor ;.

Pourquoi nous devons éduquer au changement

« Nous avons tendance à éduquer en pensant que toutes les bonnes choses arriveront, et c’est génial, il faut être positif. Mais aussi nous devons être réalistes, et je pense qu’on se trompe en cachant la réalité à nos enfants & rdquor;, a expliqué Sara Andrés.

Pour illustrer l’importance de préparer les enfants aux changements, Sara nous a fait part de sa peur de montrer ses prothèses lorsqu’elle a perdu ses jambes. La peur a cependant disparu lorsqu’elle a mis une jupe ou un short et s’est rendu compte que les autres enfants n’avaient pas peur d’elle, qu’ils comprenaient beaucoup mieux ce qu’est une personne handicapée et, en plus, servi à favoriser l’empathie, « Ce qui n’est une mauvaise chose pour personne & rdquor;, a déclaré l’athlète.

« Je me suis rendu compte que même avec des efforts les choses ne se passent pas comme vous l’aviez prévu, car tout ne dépend pas de vous. Et cela doit être enseigné à nos enfants pour éviter qu’ils ne soient frustrés »

Les adultes ont aussi peur du changement

Mais alors pourquoi ne les préparons-nous pas au changement ? Selon Sara Andrés, « parce que les adultes n’acceptent pas que la vie soit un changement & rdquor;. Et il donne un exemple : « J’ai rencontré des gens qui disent : » maintenant j’ai un moment tranquille. Mes enfants sont plus grands et je pourrai profiter d’une vie plus calme & rdquor ;, et ce n’est pas vrai, car quand on s’y attend le moins, un changement vient à vous, et c’est constant dans la vie & rdquor ;. « J’ai réalisé aux Jeux olympiques de Tokyo que même pas avec effort les choses se passent comme tu l’avais prévu, car tout ne dépend pas de vous. Et cela doit être enseigné à nos enfants pour éviter de se frustrer & rdquor ;.

Comment pouvons-nous éduquer à l’incertitude et au changement

Sara Andrés a expliqué que, face à un changement, on peut « le voir, l’analyser, l’évaluer, en voir les conséquences, s’y adapter & mldr; et déjà, à un niveau supérieur, accepte-le. Tout le monde n’accepte pas le changement & rdquor ;.

À ce sujet, l’athlète a raconté comment elle avait accepté le fait de perdre ses pieds : « S’ils me laissaient le choix, je préférerais avoir des pieds. Mais maintenant que je ne les ai pas, et que je sais que cela n’arrivera pas, j’accepte très bien d’avoir mes prothèses. Oui de ce changement compliqué j’ai obtenu des choses merveilleuses, comme aller aux jeux paralympiques, écrire une histoire sur les personnes handicapées pour la normaliser & mldr; & rdquor ;.

Bien sûr, personne ne veut qu’il leur arrive quelque chose de mal, mais comme le souligne Sara Andrés : « Nous devons être conscients et expliquer à nos enfants ce qui peut arriver, en parler, sans lui donner de drame ou de négativité, mais pour ce qu’ils sont : des choses qui peuvent nous arriver & rdquor ;.

« Beaucoup d’enfants qui sont particuliers ne montrent pas comment, par peur ou par honte, et quand ils trouvent une personne qui les réconforte, ils sont poussés »

Pour éduquer au changement, Sara Andrés propose trois clés :

La observation: « Observant les autres, chaque geste, chaque phrase & mldr; nous en apprendrons donc beaucoup sur les gens, leurs besoins & mldr; Souvent, en raison de la routine, nous ne voyons pas ce qui arrive à notre partenaire ou à notre enfant, car notre cerveau s’habitue à ces réactions et les ignore. C’est pourquoi il est important que chaque jour nous observions chaque personne comme quelque chose de nouveau & rdquor;. apprentissage: « Si nous observons, nous apprendrons. Et les enfants apprennent grâce au modèle qu’on leur donne & rdquor;, a souligné Sara Andrés. Et il a ajouté : « Mais nous devons aussi avoir de l’enthousiasme pour apprendre, même si nous sommes plus âgés, essayer constamment de nous renouveler et ne pas penser que nous avons toujours raison. » amour: « L’amour nous rend forts, il nous anime, il nous fait déployer nos ailes. Beaucoup d’enfants qui sont particuliers ne montrent pas comment, par peur ou par honte, et quand ils trouvent une personne qui les réconforte, ils sont chassés. Et c’est que l’amour change tout & rdquor ;.

Ce sont quelques clés que Sara Andrés nous a données dans sa présentation, mais si vous voulez connaître toutes les expériences et les apprentissages qu’elle nous a donnés dans son magnifique discours, vous les avez ici en intégralité. Profitez-en!