Comment préparer notre peau à l’automne qui commence ?

30/09/2021 à 10h08 CEST

L’été vient de se terminer et notre peau a subi les agressions typiques de cette saison tels que l’exposition excessive au soleil, le chlore ou le salpêtre presque quotidiennement, le manque de protection adéquate, la déshydratation & mldr;

Cette année d’ailleurs, c’est encore une fois atypique. Pas autant que par le passé, que l’on affronte la chaleur après des mois enfermés, mais toujours avec de nombreuses bizarreries. Par exemple, l’utilisation de masques, l’impact négatif que la lumière des ordinateurs et des écrans a sur notre peau et, dans certains cas, l’abandon des routines quotidiennes de soins de la peau pendant la pandémie, il est fort probable que notre peau ne soit pas retrouvée. dans le meilleur des états.

C’est pourquoi il est important de se préparer dès maintenant à l’arrivée de l’automne climatologique. Car bien que la saison ait déjà commencé, ce qui influence notre peau n’est pas le calendrier mais les températures, les pluies & mldr;

Et il est temps de retrouver le bon état du plus grand organe de notre corps : la peau.

Protection solaire

La première prémisse à suivre est n’oubliez pas que le soleil brille toute l’année, l’utilisation d’une crème solaire reste donc indispensable.

Et bien qu’en utilisant des masques, nous puissions penser que nous évitons déjà l’incidence des rayons solaires sur notre visage, il n’en est pas ainsi. En l’absence d’études concluantes sur cet aspect, les dermatologues sont favorables à l’utilisation d’une protection solaire sur l’ensemble du visage.

Exfoliation

La couleur que les bains de soleil procuraient à notre corps est en train de disparaître, si ce n’est déjà fait, il est donc temps d’effectuer un gommage renouveler la peau. Des gants de crin, des éponges rugueuses ou des gels exfoliants peuvent aider à éliminer les couches cellulaires les plus superficielles. Les procédures chimiques sont une autre option qui fonctionne dans les couches plus profondes.

Hydratation adéquate

Une ligne directrice essentielle, surtout en ces temps de pandémie, est une hydratation adéquate, quotidienne et adaptée à chaque type de peau. La Healthy Skin Foundation recommande l’hydratation de tout le corps, mais cette année elle se souvient surtout de la importance du visage et des mains.

Protecteur de peau

Dans certains cas, l’utilisation de masques et autres éléments de sécurité contre le coronavirus, comme des lunettes ou des écrans de protection, peut provoquer des frottements ou des irritations sur le visage. Dans ces cas, il est préférable de renforcer l’hydratation de ces zones et d’utiliser également un protecteur cutané.

Et quelle crème hydratante utiliser ? Eh bien, les plus indiqués sont ceux qui incluent certains ingrédients actifs, tels que le rétinol ou la vitamine C, car ils vont nous aider à stopper le photovieillissement de la peau.

D’un autre côté, nous avons sûrement déjà commencé à percevoir la conséquences que l’utilisation continue de gels hydroalcooliques et de désinfectants a sur nos mains. Là encore, l’hydratation est la clé pour lutter contre le dessèchement produit par ces produits et éviter l’apparition d’une dermatite inconfortable.

Détachage & mldr; et revoir

On peut aussi profiter de l’arrivée de l’automne, quand notre bronzage disparait, pour effectuer traitements médicaux visant à éliminer les imperfections de la peau, tels que les lasers. Et si ce que nous voulons, c’est arrêter le vieillissement de notre peau, cette saison de l’année est idéale pour une exfoliation profonde de la peau à l’aide d’un peeling.

Bien sûr, chaque fois que nous optons pour l’une de ces techniques, la meilleure chose est que mettons-nous entre les mains d’un spécialiste en dermatologie, qui indiquera la plus adaptée à chaque type de peau.

Et enfin, quelque chose que nous devrions tous faire périodiquement étant donné sa grande importance pour notre santé. Jetons un coup d’œil aux taches et grains de beauté que nous avons répandus à la surface de la peau. Avant tout changement de forme ou de taille suspect, il faut aller chez le dermatologue pour l’examiner.