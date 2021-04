Comment préparer «proffee», le café protéiné qui triomphe sur les réseaux sociaux | Vie

La dernière tendance à triompher sur les réseaux sociaux est le “proffee”. C’est du café avec des protéines et nous vous dirons comment le préparer.

Après le café battu populaire (également appelé café dalgona), les réseaux sociaux ont mis à la mode une nouvelle boisson au café. Nous parlons de «proffee» (protéine + café), une combinaison de boisson protéinée et de café qui est devenue virale sur TikTok et fait sensation.

Cette tendance est particulièrement appréciée des amateurs de fitness dont le but est de perdre de la graisse et de se muscler, ou tout simplement de gagner du muscle. Pour cela, ajoutez plus de protéines à votre café du matin, augmentant l’apport total de la journée, avec un faible apport en glucides et en calories.

Il existe d’innombrables recettes de café protéiné. Beaucoup de gens choisissent de faire leur proffe avec des boissons protéinées commerciales et un expresso de Starbucks ou d’autres entreprises similaires, mais vous pouvez également le faire à la maison.

L’achat d’une machine à expresso n’est pas une tâche facile, nous vous expliquons donc les différences et nous vous conseillons de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Sa préparation est très simple et vous avez besoin de peu d’ingrédients: le café que vous préférez, l’eau et la poudre de protéine que vous aimez le plus. Si vous ne prenez pas régulièrement de protéines en poudre, nous parlons de la protéine de lactosérum, le complément protéique à base d’isolat de lactosérum. Vous pouvez le trouver sur Amazon, dans les magasins de sport ou de nutrition sportive. Vous avez le choix entre une multitude de saveurs, vous permettant de donner à votre café une touche délicieuse.

Pour faire le proffee, d’une part, préparez le café dans votre cafetière habituelle, et d’autre part préparez le shake protéiné. Les instructions de préparation sont détaillées sur l’emballage, bien qu’il se compose généralement de mélanger 200 ou 250 ml d’eau avec 30 g de protéine de lactosérum. Vous pouvez le faire confortablement à l’aide d’un shaker. Enfin, mélangez le café et le smoothie, et dégustez!

Que dit la science sur le café? Il existe quelques conseils pour vous aider à préparer le meilleur café et à décider de la meilleure façon de le préparer à la maison.

Maintenant bien, Le café avec des protéines est-il bon pour votre santé? Selon Toral Shah, scientifique en nutrition et fondateur de The Urban Kitchen, le proffee n’est pas un problème du point de vue nutritionnel. Cependant, l’expert souligne qu’un café normal avec du lait contient déjà “une quantité décente de protéines et de glucides”, fournissant environ 13 g de protéines.

La diététiste Catherine Rabess, pour sa part, souligne que, en général, la plupart des gens peuvent satisfaire leurs besoins en protéines par l’alimentation, et il est important de donner la priorité aux sources de protéines naturelles par rapport aux shakes.