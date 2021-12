Comment préparer un dîner de Noël à trois plats pour moins de 2,50 £ par personne

Vous n’avez pas besoin de faire exploser votre budget pour bien manger le jour de Noël (Photo : .)

Les coûts de nourriture peuvent augmenter à Noël, en particulier si vous nourrissez un groupe plus important.

Avec l’accent souvent mis sur les ingrédients de luxe (et les prix majorés pour le prouver), on a l’impression que vous devez faire faillite pour servir un repas de premier ordre. Mais ce n’est pas du tout le cas.

L’utilisation de quelques conseils d’achat avisés et la planification à l’avance peuvent vous permettre d’économiser beaucoup sur le dîner de Noël, sans sacrifier les garnitures habituelles auxquelles vous vous attendez.

En fait, vous pouvez préparer un festin de trois plats pour seulement 2,50 £ par personne, ce qui réduit de plus de moitié le coût moyen par personne.

Fiona Hawkes, 34 ans de Somerset, s’est lancée le défi de nourrir sa famille de quatre personnes pour une dizaine de personnes, créant ainsi un repas de Noël impressionnant avec un budget limité.

Elle a partagé sa recette et ses conseils avec nous pour que vous puissiez faire de même. Voici comment.

dîner de Noël menu à 2,49 £ par tête

Entrée: Soupe aux légumes d’hiver

Plat principal: Filet de poitrine de dinde farci et enveloppé de bacon servi avec des cochons dans des couvertures, des pommes de terre rôties, des carottes, des pousses, des panais rôtis, des boulettes de farce et de la sauce.

Dessert: Tarte Mince et Crème

La mère de deux enfants, Fiona, a préparé un dîner de Noël à sa famille avec la monnaie restante d’un dix (Photo : Fiona Hawkes/Beanfortea)

La liste des courses de Noël de Fiona

Mini filets de poitrine de dinde 400g 3,50 £ (Sainsbury’s) Bacon strié 275g 1,25 £ (Tesco) 8 saucisses 80p (Tesco) Pommes de terre 2,5kg 91p (Tesco) Panais 500g 42p (Tesco) Pousses 500g 95p (Tesco) Carottes 200g 30p (Asda) Sauce Grannuels 200g 30p (Tesco) Mélange à Farce 170g 32p (Asda) 6 Mince Pies 99p (Morrisons) Crème Instantanée 70g 19p (Asda)

Total : 9,93 £ / 2,49 £ par tête

Alors que Fiona a fait le tour de tous ses ingrédients, ses prix sont basés sur l’achat de chaque article dans son intégralité et non par 100 grammes.

Vous aurez également besoin de quelques ingrédients pour ranger vos placards ; huile de cuisson, sel et poivre et un cube de bouillon.

Entrée : Soupe de légumes d’hiver aux déchets alimentaires

Le gaspillage alimentaire peut être un énorme problème à Noël, de nombreuses familles achetant beaucoup plus de nourriture qu’elles n’en ont besoin et une grande partie étant jetée.

Se retrouver avec beaucoup de déchets alimentaires, c’est littéralement jeter de l’argent à la poubelle.

Fiona a déclaré à la plate-forme d’économie d’argent NHS Discount Offers: » J’ai utilisé toute la peau des carottes, des pousses, des panais et deux des pommes de terre pour créer une soupe de légumes facile et délicieuse, les seuls extras étaient un cube de bouillon et un peu d’assaisonnement de mon armoire.

Faire le tour et planifier à l’avance lui ont permis d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix (Photo : Fiona Hawkes/Beanfortea)

« Je pense qu’avoir une entrée avec le dîner de Noël aide à ajouter un sentiment d’occasion et garantit que tout le monde sera rassasié si vous servez moins sur le plat principal. »

Si vous ne voulez pas servir la soupe avec le dîner de Noël, vous pouvez la réserver plus tard dans la journée ou même plus tard pendant la saison des fêtes.

Plat principal : Poitrine de dinde avec toutes les garnitures

Même en essayant de limiter les dépenses, vous pouvez toujours avoir des classiques de Noël comme la dinde.

« Acheter des mini-filets de poitrine est le meilleur moyen de conserver ma dose annuelle de dinde sans dépenser une fortune pour une couronne de dinde ou acheter un oiseau entier », explique Fiona.

Elle ajoute: « Comme les filets de dinde sont remplis de farce à la chair de saucisse et enveloppés de bacon, j’ai toujours l’impression d’avoir ces saveurs traditionnelles de Noël, tout comme avec une dinde entière mais avec beaucoup moins de stress.

Utiliser des restes de légumes pour une soupe copieuse est une idée astucieuse pour une entrée (Photo : Fiona Hawkes/Beanfortea)

« Si vous préférez votre dinde nature, vous pouvez simplement rôtir les mini-filets de poitrine tels quels. »

Opter pour des mini-filets réduit les déchets si vos invités préfèrent la viande de poitrine à la cuisse ou à la cuisse, et l’utilisation de portions plus petites atténue également les inquiétudes quant à savoir si l’oiseau sera décongelé à temps pour le grand jour.

Les poitrines de dinde enrobées de bacon de Fiona ne prennent qu’une demi-heure à cuire, ce qui signifie que votre four fonctionnera moins longtemps, économisant ainsi du carburant.

De plus, si vous n’aimez pas la dinde, vous pouvez toujours passer à un poulet entier pour le même prix et ajouter un pot de sauce aux canneberges pour 59 pence supplémentaires.

En ce qui concerne les légumes, Fiona a acheté un sac de 2,5 kg de pommes de terre et les a rôties, prévoyant de conserver les restes pour les collations ou le lendemain de Noël.

Après un gros repas, vous n’avez pas besoin d’être extravagant avec du pudding – les tartelettes sont bon marché, gaies et délicieuses (Photo : Fiona Hawkes/Beanfortea)

Elle a réussi à trouver des légumes à prix réduit pour les plats d’accompagnement en faisant ses courses. De nombreux supermarchés réduisent le prix des légumes au cours des deux semaines précédant Noël, ces dernières années ayant vu des carottes, des choux, des panais et des pommes de terre jusqu’à 20 pence par paquet.

Ensuite, pour les cochons dans des couvertures et des rembourrages, la mère de quatre enfants a fait le sien, affirmant que « c’était un excellent moyen d’économiser de l’argent » car elle « était capable de diviser un paquet de saucisses de valeur entre les deux plats d’accompagnement ». ‘

Fiona ajoute: « J’ai utilisé des restes de bacon strié de la dinde pour envelopper quatre des saucisses, puis j’ai utilisé le reste des saucisses pour faire des boules de farce »

Dessert : Tartelettes

Le dessert après le dîner de Noël n’a pas besoin d’être extravagant, car la plupart des gens seront assez rassasiés de leur rôti.

Les tartes hachées sont un moyen simple et peu coûteux de compléter les choses et de les servir chaudes avec une crème anglaise instantanée est plus festive.

Fiona a réussi à obtenir un pack pour son dessert du jour de Noël chez Morrison pour seulement 99 pence, et la plupart des supermarchés auront des offres similaires à cette période de l’année.

Si vous préférez passer à un pudding de Noël, le coût supplémentaire est de 1,01 £, ce qui porte le coût par tête à 2,74 £.

Les meilleurs conseils pour magasiner plus intelligemment ce Noël

La maman occupée Fiona a quelques astuces supplémentaires pour économiser sur votre facture alimentaire en cette période des fêtes :

« Bien qu’il puisse être tentant d’acheter des légumes préparés pour gagner du temps, préparer les vôtres vous fera certainement économiser de l’argent. Vous pouvez les préparer la veille de Noël et les conserver dans l’eau pendant la nuit – ou demander à la famille de s’occuper le matin de Noël.

« Évitez d’acheter des aliments qui ne seront pas mangés – même si les noix dans leur coquille et le gâteau de Noël peuvent être traditionnels, cela ne vaut pas la peine que personne ne finisse par les manger. »

« Ne soyez pas tenté d’acheter des marques de luxe alors que les marques de valeur peuvent souvent avoir un goût tout aussi agréable. J’ai utilisé des saucisses de valeur, du bacon, de la farce, de la sauce et de la crème anglaise instantanée pour mon menu.

« Faites le tour pour obtenir les meilleures offres et commencez tôt afin de ne pas paniquer en achetant la veille de Noël. N’oubliez pas que Noël consiste à passer du temps avec vos proches, pas à combien d’argent vous dépensez.

