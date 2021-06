Comment préparer votre compte Google lorsque vous n’êtes plus là | La technologie

Votre compte Google contient beaucoup d’informations et c’est pourquoi il est très important de le préparer afin que les membres de votre famille puissent gérer votre héritage numérique lorsque vous n’êtes plus là. Nous vous expliquons comment procéder étape par étape.

Des millions d’utilisateurs utilisent quotidiennement Google Drive, Gmail, Google Photos et d’autres services en ligne du Grand G.. Si vous êtes l’un d’entre eux, vous conservez sûrement plusieurs documents importants dans le service de stockage ou de bons souvenirs dans Google Photos qui être perdu en cas de perte d’accès à votre compte Google.

Pour cette raison, si vous êtes une personne prudente, la meilleure chose à faire est de préparer votre compte Google lorsque vous n’êtes plus là. De cette façon, les membres de votre famille pourront gérer votre héritage numérique de manière simple afin qu’aucun document, communication, photographie, vidéo ou toute autre donnée ne soit perdu.

La société Mountain View met à votre disposition le gestionnaire de compte inactif, un service très simple à utiliser et à configurer qui vous permet de décider ce qu’il adviendra de votre compte Google à votre décès.

Lorsqu’une personne décède, si elle a préalablement configuré ses préférences dans le gestionnaire de compte inactif, il sera beaucoup plus facile pour sa famille de récupérer le contenu de son compte Google. Ici, nous expliquons où vous pouvez le trouver et comment configurer les paramètres :

Tout d’abord, entrez ce lien, connectez-vous avec les mots de passe de votre compte Google et cliquez sur le bouton Démarrer. Ensuite, indiquez le temps qui doit s’écouler avant que Google considère votre compte comme inactif. Le minimum est de 3 mois, mais vous pouvez également choisir 6, 12 et 18 mois. Avant d’agir, Google vous contactera par SMS et e-mail pour vous confirmer que vous n’avez pas accès à votre compte. Pour ce faire, vous devez ajouter votre numéro de mobile si vous ne l’avez pas encore fait et confirmer votre email. Appuyez sur Suivant pour passer à l’étape suivante. Ensuite, vous devrez ajouter les personnes qui auront accès à vos informations. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 utilisateurs en cliquant sur l’option Ajouter une personne. Si vous le souhaitez, vous pouvez également définir une réponse automatique pour Gmail à partir de l’option correspondante. Cliquer sur Suivant. Enfin, indiquez si vous souhaitez que Google supprime votre compte Google s’il devient inactif. Cliquer sur Réviser le plan et puis dans Confirmez le plan pour terminer.