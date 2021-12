Comment préparer votre police d’assurance maladie Omicron-ready

Voici comment vous pouvez rendre votre police d’assurance maladie plus complète pour vous protéger, vous et vos proches, contre la variante Omicron.

Le monde se réconcilie une fois de plus avec une autre variante de COVID – fortement muté et supposé être hautement transmissible cette fois. Alors que le virus dresse à nouveau sa tête laide, des directives de voyage à l’efficacité des vaccins, toutes les mesures de sécurité sont à nouveau réévaluées. Alors que les choses peuvent revenir à la normale, il est temps de lever la garde pour le moment. Alors même que nous nous préparons à combattre Omicron et ses conséquences, n’oubliez pas de renforcer votre plus important bouclier de sécurité contre lui : votre assurance maladie. La deuxième vague catastrophique nous a appris de dures leçons et maintenant c’est à nous de mesurer et de minimiser les conséquences cette fois.

Ces derniers temps ont entraîné un changement tectonique dans le paysage de l’assurance-maladie. Bien que la sensibilisation et la demande en matière d’assurance maladie aient considérablement augmenté après l’épidémie, il ne suffit pas d’avoir l’assurance. C’est peut-être le meilleur moment pour réévaluer votre assurance-maladie. Peu de temps après l’épidémie, tous les assureurs-maladie ont commencé à offrir une couverture pour les hospitalisations liées au COVID, mais il est conseillé de vérifier si votre assurance-maladie actuelle sera suffisante pour vous protéger.

Voici comment vous pouvez rendre votre police d’assurance maladie plus complète pour vous protéger, vous et vos proches, contre la variante Omicron.

Choisissez une police complète pour couvrir les maladies induites par le COVID

À première vue, il pourrait sembler que vous deviez vous protéger contre COVID-19 et ses variantes. Cependant, les deux dernières années nous ont appris à marcher avec prudence. Le COVID fait place à d’autres maladies comme l’hypertension, le diabète, l’obésité et les maladies cardiaques, entre autres.

Habituellement, une personne est susceptible de développer ces maladies liées au mode de vie à un stade ultérieur de sa vie. Malheureusement, si vous contractez COVID, vous devenez plus sujet à ces maladies à tout moment, même après votre guérison. Les derniers résultats de l’Enquête nationale sur la santé de la famille révèlent également que les Indiens sont maintenant devenus plus obèses, hypertendus et à un risque plus élevé de développer un diabète par rapport à 2015-16.

En dehors de cela, vous devez également vous protéger d’autres complications comme le champignon noir. Les conséquences qui en découlent peuvent être graves et peuvent même nécessiter une hospitalisation. Alors que plus de détails sur Omicron sont divulgués, vous devez rester protégé contre une gamme de conditions sous COVID en optant pour une couverture santé complète.

Optez pour une somme assurée plus élevée pour rester couvert en cas d’hospitalisation

Tout comme vous avez besoin d’un plan couvrant la majorité des maladies, vous devez également prendre en compte la recrudescence de l’inflation médicale année après année. La deuxième vague sert toujours de rappel terrible de l’importance de rester préparé à l’avance. Les factures médicales pendant cette période ont atteint Rs 85 lakh à Rs 1 crore. Si vous avez une somme d’assurance insuffisante, vous finirez par payer le montant restant. Surtout dans les villes métropolitaines, ces dépenses peuvent réduire considérablement vos économies.

En cas de renouvellement de votre contrat, vous pouvez choisir une somme assurée plus élevée. Cependant, si votre renouvellement n’est pas prévu dans un avenir proche, vous pouvez toujours acheter une super recharge pour votre police. Par exemple, si vous avez une police existante de Rs 10 lakh, vous pouvez obtenir un super complément de Rs 90 lakh et la couverture totale sera de Rs 1 crore. Le plan Health Recharge de Niva Bupa offre un super complément de Rs 90 lakh sur un montant déductible de Rs 10 lakh pour une prime annuelle de Rs 898, sous réserve des termes et conditions.

Inclure les frais de traitement à domicile et autres frais supplémentaires

Le traitement à domicile consiste à traiter le patient à domicile même lorsqu’il doit être hospitalisé. Il y a deux raisons à cela – soit en raison de l’indisponibilité des chambres d’hôpital, soit en raison de l’état comorbide ou critique du patient certifié par un médecin. Il n’y a pas si longtemps, un grand nombre de patients COVID avaient du mal à trouver un lit d’hôpital et devaient être traités à domicile. En outre, des directives ont été prescrites concernant l’isolement à domicile et le traitement des patients COVID. A l’heure où le retour de la peur du COVID semble fort probable avec cette variante, il est logique d’inclure la prise en charge des soins à domicile.

Les autres dépenses supplémentaires que vous devez prendre en compte sont les consultations médicales, les bilans de santé, les tests, l’utilisation d’articles d’aide médicale, les frais d’OPD et d’ambulance, etc. Assurez-vous que ces frais sont couverts par votre police.

Attention au règlement des sinistres

Le règlement des sinistres est le moment de vérité tant pour l’assureur que pour l’assuré. C’est lorsque la réclamation est réglée que la politique s’avère vraiment fructueuse. Assurez-vous de vérifier le ratio de règlement des sinistres avant de finaliser votre assureur. En règle générale, un ratio supérieur à 95 % est considéré comme idéal. Non seulement cela, vérifiez les termes, conditions ou petits caractères qui peuvent causer un obstacle plus tard lors du traitement de votre demande.

Ajouter des coureurs appropriés

Les avenants sont des avantages supplémentaires que vous pouvez joindre à votre police à un coût supplémentaire à votre prime. Certains de ces coureurs populaires peuvent être utiles pendant cette période de COVID. Par exemple, les consommables représentent environ 20% des factures d’hospitalisation COVID, mais de nombreux plans complets ne les couvrent pas par défaut. Les consommables sont des articles d’aide médicale qui sont jetés après une seule utilisation, comme des seringues, des kits d’EPI, des masques, des gants, etc. L’ajout d’un cavalier tel que Care Shield ou Niva Bupa Safeguard permet d’ajouter la couverture à un coût très minime. De même, la couverture contre les maladies graves vous aide à payer vos factures en cas de maladies graves pouvant découler de COVID, comme une crise cardiaque, une insuffisance rénale, etc. Peu d’autres avenants comme l’indemnité d’hospitalisation ou l’avenant de protection contre l’inflation peuvent également être utiles pendant ces périodes. N’oubliez pas de vérifier les avenants appropriés auprès de votre assureur.

Alors que la variante Omicron fait toujours l’objet de recherches et que de nouvelles informations apparaissent chaque jour, il est sage de prendre une décision éclairée en tirant les leçons du passé.

(Par Amit Chhabra, responsable de l’assurance-maladie, Policybazaar.com)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.