Comment préparer votre porche pour les friandises pour Halloween

Que vous souhaitiez emprunter la voie effrayante ou amusante pour Halloween, préparer le porche est une affaire délicieuse que tous les enfants du quartier apprécieront. Chaque année, nous mettons tout en œuvre avec plusieurs structures gonflables, décorations, éclairages et plus encore sur le thème d’Halloween. Nous avons même installé un projecteur et un écran dans la fenêtre avec un conférencier le soir d’Halloween pour offrir aux enfants une expérience amusante et immersive. Bien que vous n’ayez pas à créer une configuration effrayante à part entière, il existe des moyens pratiques de simplifier un affichage effrayant sur le porche avant pour les friands de friandises avant de vous blottir avec certains des meilleurs films effrayants à regarder une fois les enfants aller au lit.

Contrôlez tout avec un haut-parleur intelligent et une application

Obtenez tout ce qui est sur le thème d’Halloween à l’extérieur, de l’éclairage aux structures gonflables et à la musique, selon un horaire et contrôlable à distance à l’aide d’un haut-parleur intelligent et d’applications complémentaires, comme un Google Nest Mini et Google Home. Cela vous sera particulièrement utile pour les jours précédant Halloween. Par exemple, vous voudrez garder les lumières et les structures gonflables allumées pendant un certain temps après la tombée de la nuit afin que ceux qui marchent ou conduisent puissent profiter de la vue. Mais avec un haut-parleur intelligent et d’autres appareils intelligents, vous pouvez vous assurer que tout s’éteint automatiquement à une heure précise chaque nuit (par exemple, minuit), puis se rallume à la même heure chaque matin ou en fin d’après-midi.

Cela vous permettrait également de vous amuser avec des friandises plus anciennes, en contrôlant à distance les lumières, la musique ou d’autres appareils intelligents depuis l’intérieur de la maison pour les effrayer à l’approche.

Votre centre d’Halloween

Google Nest Mini (enceinte intelligente de 2e génération avec assistant Google)

Contrôlez tout en un seul clic

Avec le bon équipement, de l’éclairage intelligent aux haut-parleurs et aux prises, vous pouvez tout faire en un seul clic sur votre téléphone.

Mettre en place le bon éclairage

La principale indication que les enfants donnent aux enfants que votre maison donne des bonbons est la lumière allumée. Donc, vous voulez qu’il soit lumineux et qu’il éclaire suffisamment la zone pour que les enfants aient une bonne vue de la porte d’entrée et ne soient pas surpris par des objets de décoration effrayants qu’ils ne peuvent pas voir jusqu’à ce qu’ils se soient rapprochés (à moins, bien sûr, c’est ton intention !)

L’éclairage des allées est une bonne idée si des escaliers mènent à votre porche, surtout s’ils sont raides, pour éviter que personne ne trébuche, ne tombe ou ne se blesse. Les avoir sur un capteur de mouvement vous empêche d’utiliser de l’énergie lorsque vous n’en avez pas besoin, mais n’éclairera le chemin que lorsque quelqu’un s’approche. Vous pouvez également les installer le long de l’allée menant à la maison, que vous ayez des escaliers ou non. Les enfants et leurs parents apprécieront.

Si vous optez pour un éclairage intelligent, il sera possible de tout contrôler via un haut-parleur intelligent ou une application.

Éclairer le chemin

Ring Smart Lighting – Veilleuse

Bien vu

Les enfants et les parents vous remercieront de fournir un éclairage suffisant pour la construction de la passerelle ou des escaliers.

Complétez le look avec de la musique

La musique, ou même des sons effrayants, peuvent vraiment ajouter à l’expérience des enfants, les exciter pour la nuit. C’est simple à réaliser sur le porche avec un haut-parleur Bluetooth portable niché dans un coin. Idéalement, vous en voudrez un qui offre une longue durée de vie de la batterie, vous n’avez donc pas à vous soucier de sa mort au milieu de la nuit. Un avec un boîtier résistant aux intempéries est également utile s’il commence à pleuvoir et que votre porche n’est pas couvert. Mais il existe également des haut-parleurs Bluetooth portables assez décents que vous pouvez obtenir pour moins de 100 $. Vous voulez tout faire ? Prenez-en deux qui peuvent fonctionner comme une paire stéréo et installez-les sur les côtés opposés du porche. De cette façon, quelle que soit la direction d’où les friands ou les traîtres marchent sur le trottoir ou dans la rue, ils entendront votre musique ou votre accompagnement audio fort et clair.

Petit, mais puissant

JBL Xtreme 2, Enceinte Bluetooth portable étanche

Sons effrayants

Capable de résister à à peu près n’importe quoi et pouvant durer jusqu’à 15 heures, le son puissant est suffisant pour divertir les voisins.

Utiliser des prises intelligentes

Pour les appareils non intelligents, comme les structures gonflables sur le thème d’Halloween, vous pouvez les intégrer à votre système intelligent via des prises intelligentes. Assurez-vous de choisir parmi les meilleures prises intelligentes d’extérieur livrées dans des boîtiers résistants aux intempéries afin qu’elles puissent résister à la pluie, à la neige et aux températures extrêmes. Branchez-en un dans la prise, puis branchez l’appareil dessus, et le tour est joué ! Il est désormais possible de le contrôler depuis votre smartphone à l’aide de l’application compagnon.

Étant donné que vous n’avez probablement que 1 à 2 prises sur le porche, recherchez une prise intelligente dotée de plusieurs prises afin de pouvoir tout brancher sans avoir à utiliser de rallonges.

Branchez le tout

Prise extérieure robuste BN-LINK Smart WiFi

Trois en un

Transformez une seule prise extérieure en trois et contrôlez des appareils non intelligents avec votre téléphone ou même la voix.

