Comment prévenir les blessures typiques des boxeurs

La boxe ne cesse de gagner des adeptes. Ses bienfaits sont vite remarqués : il diminue le stress, augmente l’énergie, améliore les réflexes… Mais il faut être prudent car ses pratiquants sont sujets à la souffrance. blessure. Nous vous disons quels sont les blessures typiques des boxeurs et comment les prévenir.

1. Bosses et ecchymoses

Comme tous les sports de contact, les boxeurs risquent de souffrir les coups dans les agressions, ce qui peut entraîner des blessures telles que fractures, coupures, contusions, luxations, dommages aux organes internes…

2. Fracture du boxeur

C’est ainsi que le rupture du quatrième ou cinquième carpien en raison d’un mauvais coup avec un poing fermé. Mais non seulement vous devez vous inquiéter lorsqu’il y a une fracture osseuse, mais parfois l’avertissement que quelque chose ne va pas se présente sous la forme de tension ou douleur dans les poignets. L’écoute de son corps est vitale pour être l’inconfort n’entraîne pas de douleur chronique ou même d’arthrite à l’avenir.

3. Articulations surchargées

Et c’est que la pratique de la boxe se caractérise par mouvements explosifs et répétitifs, quelque chose qui provoque généralement entorses à la cheville et beaucoup de tension sur les épaules et les hanches. D’autres domaines surchargés sont également les genoux, dos et surtout mains.

Guide pour prévenir ces blessures

Certaines blessures sont inévitables pendant la boxe, notamment celles liées aux coups de poing de votre adversaire. Cependant, de nombreuses blessures peuvent être évitées en suivant certaines directives.

1. Il est important de toujours pratiquer avec un professionnel, d’avoir du matériel adéquat et de qualité et de bien se former à la technique du bandage des mains.

2. Exercices de mobilité. Il est recommandé un un travail plus spécifique sur les poignets, les hanches, les chevilles, les épaules et les genoux. Des exercices pour mobiliser et transporter le sang vers les zones qui vont travailler aident à développer la force et la stabilité.

3. Chauffer préalablement. Pour maintenir la santé des articulations, il est essentiel de s’échauffer avant la pratique. Une table de mouvements actifs, mais de faible intensité aidera le corps à passer d’un état de repos à l’activité. Ils aident également à augmenter la température corporelle, la pression artérielle et à accélérer le rythme cardiaque.

4. Combinez le chauffage avec un massage intense serait l’idéal. UNE massage sur les articulations, les poignets et les genoux Il aide non seulement à réchauffer le corps et à le préparer à l’activité, mais aussi à prévenir les blessures et à améliorer les performances de l’athlète. Idéalement, choisissez-en un crème effet chaleur puisqu’il vous fera dilater les vaisseaux sanguins et le sang y circule, chauffant naturellement la zone et améliorant l’activité circulatoire. De plus, lors de l’application de cette crème, le les articulations sont mobilisées éliminant leur raideur, elles deviennent plus élastiques et leur amplitude de mouvement augmente.

5. Étirements et massages pour finir. De cette façon, les muscles récupèrent, la mobilité articulaire se développe et se calme progressivement. Si en plus des étirements, vous vous retrouvez avec un massage, vous le remarquerez à coup sûr. UNE massage après un travail aussi intense que la boxe est plus qu’intéressant pour réduire l’inflammation musculaire, calmer les spasmes et réduire la douleur et la fatigue.

