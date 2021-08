Comment prévenir les intoxications alimentaires – Combien de temps dois-je faire cuire la viande ?

Nos experts : Melody Ge, vice-présidente de la gouvernance, de l’intelligence et de l’analyse chez Corvium, une société de renseignement sur la sécurité alimentaire ; Mary Choate, spécialiste de terrain en sécurité alimentaire à l’extension coopérative de l’Université du New Hampshire.

Tu sais ce qui est si stupide ? La nourriture nourrit notre corps mais peut aussi ruiner notre vie pendant 24 à 48 heures. Où est la logique — non, la justice — là-dedans ? Très bien, il n’y en a pas, mais au moins vous êtes sur le point de savoir ce que tous les experts en sécurité alimentaire ont besoin que vous sachiez. Va de l’avant.

Soyez extra avec du poulet

Les bactéries causant des maladies d’origine alimentaire l’adorent, elle est donc considérée comme à haut risque de cuisiner (mais aussi, selon l’OMI, très gratifiante !). Désignez une planche à découper et un couteau uniquement pour le poulet et assurez-vous de vous laver les mains pendant 20 secondes (vous savez) après la préparation. Ensuite, pendant que votre four travaille dur, lavez tout ce que votre oiseau cru a touché, même le robinet avec vos mains. Avant de servir, utilisez un thermomètre pour aliments pour vous assurer que votre poulet est cuit à la perfection sans bac.

Soyez au chaud

Ne vous arrêtez pas là, mes p’tits chefs ! Vous allez vouloir vous assurer que ~ * toute * ~ de la viande que vous cuisinez est chauffée à une température interne sûre – pas seulement du poulet. Suivez ce guide pratique :

Poulet : 165 degrés Steak : 145 degrés Bœuf haché : 160 degrés Poisson : 145 degrés Littéralement les restes : 165 degrés

Laissez le moule gagner

N’importe quel type de moisissure sur votre nourriture signifie qu’elle est contaminée en profondeur, là où vous ne pouvez même pas voir. Restez prudent et jetez simplement l’article. Oui, y compris ce bloc de 37 $ de bougie Parm. (Mes condoléances.) Ensuite, nettoyez son ancienne maison dans le réfrigérateur et tout ce qu’elle a touché, et inspectez les produits à proximité. Un conseil : mangez vos restes dans les quatre jours pour devancer le duvet.

Gardez vos affaires au sec…

Euh, les bactéries peuvent être aspirées par les gouttelettes d’eau et ~ voyager ~ des produits contaminés vers… n’importe où. Ainsi, préparez toujours les aliments avec les mains sèches, sur une planche à découper sèche et loin de l’évier, surtout si la vôtre est la plus petite des cuisines.

… Et aussi chill

Achetez des packs de glace et des sacs isothermes pour garder vos nouveaux produits en sécurité avant de les ranger dans votre réfrigérateur à une température agréable de 40 degrés ou moins, et évitez de ranger votre lait dans la porte du réfrigérateur car c’est l’endroit le plus chaud (lire : le plus favorable aux germes). Je vais détourner le regard pendant que vous le déplacez.

Sarah Weldon Rédactrice en chef adjointe du style de vie Sarah est la rédactrice en chef adjointe du style de vie chez Cosmopolitan où elle couvre la nourriture, la maison, la santé, la carrière … essentiellement toutes les choses que vous aimez aimer – suivez-la sur Instagram.

