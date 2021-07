Comment prévenir les mycoses des pieds

16/07/2021 à 08h30 CEST

La piscine devient le lieu de rencontre et de loisirs idéal pour résister aux températures élevées. Jusqu’ici tout va bien. Mais les podologues préviennent que champignons Ils sont aussi de grands “amoureux” de ces milieux et profitent de la nudité du pieds de les retenir.

Selon les données fournies par le Collège officiel des podologues de Castilla-La Mancha (COPCLM), le 15% de la population mondiale souffre de mycose des pieds. La condition la plus courante qu’ils produisent est le “pied d’athlète” également appelé tinea pedis.

Pour les podologues de La Mancha, les champignons colonisent nos pieds à cause de plusieurs les raisons:

Chaussures de sport répandues ou inadaptées Porter des chaussettes faites de matériaux qui ne permettent pas au pied de respirer Faire des sports qui gardent le pied mouillé en permanence Excès de sueur Aller pieds nus dans les lieux publics, dans des conditions chaudes et humides, comme les piscines, les saunas, les douches & mldr Ne pas soigner la propreté de nos pieds Des maladies comme le diabète ou avoir des problèmes de circulation favorisent ce type de pathologies La consommation d’antibiotiques et/ou de corticoïdes.

Quel inconfort les champignons causent

Une fois que ces micro-organismes ont trouvé un foyer sur les pieds, le signes de leur colonisation que nous pouvons expérimenter sont selon le COPCLM :

Apparition d’une éruption cutanée entre les doigts Démangeaisons et démangeaisons Vous pouvez voir une peau qui pèle et même craquelée Mauvaise odeur Des ongles qui changent de couleur ou d’épaisseur La zone affectée peut devenir enflammée et des cloques apparaissent.

10 conseils pour prévenir les champignons

Bien que ces types d’infections cutanées n’entraînent pas la gravité s’ils sont très ennuyeux pour la victime.

Par conséquent, les spécialistes du Collège officiel des podologues de Castilla-La Mancha proposent un décalogue de conseils avec lequel éviter les infections fongiques.

Tout d’abord, beaucoup d’hygiène. Lorsque vous vous douchez, n’oubliez pas de donner un peu de savon à vos pieds, et une fois qu’ils sont propres, n’oubliez pas de bien les sécher. N’oubliez pas de passer la serviette entre vos orteils, le choix des chaussures que nous utilisons est également un enjeu important. Il est préférable d’opter pour des chaussures fabriquées avec des matériaux qui permettent au pied de respirer.Que ce soit en raison d’une transpiration excessive ou d’autres causes, les chaussures ou les baskets deviennent humides, essayez de les sécher complètement avant de les réutiliser dans des tissus respirants, comme le coton. Même si cela est parfois inconfortable, n’oubliez pas de toujours porter des tongs ou des sandales lorsque vous vous promenez dans les espaces communs.Ne partagez pas les chaussures ou les serviettes avec les autres. Les champignons sont très efficaces lorsqu’il s’agit d’infecter une autre personne, et l’hygiène est également extrême à la maison. Nettoyez régulièrement la salle de bain, notamment le receveur de douche et la baignoire. Si vous souffrez de diabète ou d’une maladie auto-immune, soyez particulièrement prudent. Et puisque vous connaissez déjà les symptômes, dès que vous ressentez ou observez une anomalie au niveau de vos pieds, rendez-vous au consultation d’un podologue pour indiquer le traitement le plus approprié.