Comment Pristyn Care résout les problèmes financiers des demandeurs de soins de santé en Inde

Les soins de santé sont un droit fondamental et aucun humain ne devrait en être privé, et Pristyn Care le comprend bien

Le secteur indien de la santé pourrait être loué pour ses contributions innovantes. Mais, en ce qui concerne l’abordabilité et l’accessibilité, la plupart des régions du pays, en particulier les personnes vivant dans les zones rurales et à faible revenu, n’obtiennent pas les soins de santé nécessaires.

Abordabilité est l’un des plus grands défis du système de santé indien. Le système de santé indien est assez coûteux puisque le secteur privé est l’acteur le plus dominant. Selon le NCBI, près de 75 % des dépenses de santé proviennent des poches des ménages, et le coût catastrophique des soins de santé est une cause importante d’appauvrissement. L’absence de réglementation dans le secteur privé et les variations des coûts des services de santé aggravent la situation.

Les soins de santé fournis par le secteur public sont abordables, mais peu de gens les considèrent comme fiables. Les soins de santé du secteur public ne sont généralement pas le premier choix des personnes en Inde, à moins qu’elles ne puissent pas se permettre des soins de santé dans un centre de santé privé.

Les recherches menées par Prinja, Kaur et Kumar (2012) ont révélé qu’environ 25 % des patients hospitalisés étaient poussés vers le seuil de pauvreté en raison des dépenses liées à leur traitement. (Source : cybersanté)

Un service de santé optimal basé sur l’assurance est encore un autre défi en Inde. Les programmes gouvernementaux tels qu’Ayushman Bharat, l’assurance-emploi, etc. ont grandement aidé les gens en offrant une assurance inclusive et en permettant à la majorité de la population indienne de bénéficier d’une couverture de sécurité financière pour un maximum de soins de santé. Mais, avec un nombre croissant de régimes d’assurance spécifiques aux centres ou aux États, la fourniture de soins de santé fiables à des millions de personnes reste le défi majeur pour le secteur public.

Le troisième défi majeur du système de santé indien est la manque de concentration sur les soins préventifs. Les soins préventifs peuvent aider à détecter ou à prévenir des maladies ou des problèmes de santé graves avant qu’ils ne deviennent majeurs ou compliqués. Dans le scénario indien des soins de santé, la sensibilisation aux soins préventifs est très moindre. Des soins préventifs ou des soins de santé appropriés avant que la maladie ne s’aggrave peuvent aider de nombreuses personnes à ne pas supporter d’énormes charges financières. Retarder les soins de santé nécessaires au bon moment peut non seulement aggraver le problème, mais également augmenter les coûts en raison de la gravité du problème. Des soins médicaux spécialisés et abordables dans le pays sont le besoin du moment.

L’aspect le plus important des finances associées aux soins de santé est la transparence des coûts à chaque étape. Le coût total des traitements pour toute maladie dépasse souvent ce qui est prévu. Le manque de transparence des coûts ne donne pas aux patients la possibilité de choisir ou de rejeter un service ou de décider pour quels services opter dans le cadre de leur budget estimé.

Combien coûte une hospitalisation en Inde?

Les menues dépenses par hospitalisation s’élèvent à Rs 15 937 en milieu rural et Rs 22 031 en milieu urbain. (Source : DownToEarth)

Les trois paramètres de base peuvent inclure :

Frais d’hospitalisation

Couverture d’assurance maladie

Dépenses directes

Selon les données du National Sample Survey Office (NSSO) :

Une hospitalisation moyenne en Inde a coûté 20 135, contre 18 268 Rs au 71e tour (janvier-juin 2014).

Dans les zones rurales, le coût moyen était de Rs 16 676 (contre Rs 14 935) tandis que dans les zones urbaines, il est passé à Rs 26 475 contre Rs 24 436.

Le traitement du cancer est le plus cher en Inde, suivi des troubles musculo-squelettiques et des problèmes cardiovasculaires.

L’enquête de l’ONSS a également révélé que 85,9 % de la population rurale et 80,9 % de la population urbaine n’avaient pas d’assurance maladie. Le rapport a en outre souligné que 79,5% des familles rurales comptaient uniquement sur leurs économies pour payer leurs factures d’hôpital et que 13,4% des personnes devaient recourir à des financements empruntés pour bénéficier des soins de santé.

Le fournisseur de soins de santé de la nouvelle génération, Pristyn Care, a identifié les failles du système financier dans la configuration des soins de santé et a dépassé les autres acteurs compétitifs du marché.

Les soins de santé sont un droit fondamental et aucun être humain ne devrait en être privé, et Pristyn Care le comprend bien. Prestataire de soins de santé basé à Gurgaon, Pristyn Care a proposé plusieurs options de financement pour aider les gens à bénéficier du meilleur traitement de la manière la plus possible. La plupart des traitements chez Pristyn Care sont couverts par l’assurance maladie.

Pristyn Care a également facilité les paiements EMI sans frais. Les IME sans frais pour les soins de santé fonctionnent de la même manière que si un client achetait des produits durables/blancs et payait par versements sur plusieurs mois sans aucun montant supplémentaire.

Avec Pristyn Care’s Option EMI sans frais, vous avez une chose de moins à vous soucier de votre santé. Chaque patient peut désormais éviter les paiements forfaitaires sur les factures médicales de chirurgies de plus de 50 maladies avec l’option EMI sans frais.

Pristyn Care estime que la « transparence » est la clé de bonnes relations avec les patients. Les experts de Pristyn Care utilisent le meilleur de leurs connaissances et de leur expérience pour aider les patients à décider et à comprendre le traitement qui pourrait fonctionner le mieux pour leur santé. Chez Pristyn Care, les patients peuvent prendre des décisions en toute connaissance de cause concernant leurs soins de santé. La transparence des coûts est un moyen sain de protéger les consommateurs contre la facturation surprise, estime Pristyn Care.

« Lorsque des patients viennent nous voir pour se faire soigner, la première question qui s’ensuit naturellement est : combien va me coûter le traitement ? C’est une question importante et nous essayons de tirer parti du meilleur de la technologie de la santé pour les tenir informés des coûts et des dépenses à chaque niveau », explique l’un des co-fondateurs de Pristyn Care.

L’abordabilité détermine les soins – et chez Pristyn Care, nous essayons sans relâche de fournir cela. Le fardeau financier ne devrait pas empêcher une personne d’obtenir les soins de santé qu’elle mérite.

À l’heure actuelle, Pristyn Care opère via plus de 90 cliniques et plus de 400 hôpitaux partenaires avec un panel de plus de 300 chirurgiens super spécialistes qui travaillent exclusivement pour l’entreprise.

Le réseau de Pristyn Care existe dans 7 villes métropolitaines de l’Inde : Mumbai, Pune, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai et Kolkata ; et dans 23 villes de niveau 2 et 3, à savoir. Lucknow, Kanpur, Chandigarh, Jaipur, Indore, Nagpur, Bhopal, Ludhiana, Patna, Bhubaneswar, Coimbatore, Ahmedabad, Agra, Gwalior, Kochi, Vizag, Surat, Noida, Gurgaon, Faridabad, Ghaziabad, Jammu, Guwahati.

