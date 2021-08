Comment Priyanka Gandhi prévoit de relancer le Congrès à partir d’un ventilateur dans l’Uttar Pradesh

La secrétaire générale nationale du Congrès, Priyanka Gandhi, a été chargée de reconstruire le parti dans l’Uttar Pradesh.

Dans l’Uttar Pradesh, où le Congrès a échoué à plusieurs reprises à se battre, la direction du parti prend plusieurs mesures pour relancer sa fortune. Lors des élections législatives de 2012, le Congrès avait remporté 28 sièges, mais avait encore reculé lors des élections législatives de 2017 alors qu’il n’avait obtenu que 7 sièges. Le parti est resté à la troisième place lors des dernières élections panchayat en remportant 270 sièges.

Cependant, le parti réexamine sa stratégie électorale à l’approche des élections législatives de 2022 dans l’Uttar Pradesh. Le parti s’est allié au parti Samajwadi d’Akhilesh Yadav en 2017, mais l’alliance n’a pas pu empêcher le BJP d’obtenir une majorité écrasante. Cette fois, le Congrès a prévu de disputer à lui seul les 403 sièges. Mais avec un SP renaissant et un BJP déterminé en tête, le chemin à parcourir ne sera pas une partie de plaisir pour la grande vieille fête.

Priyanka Gandhi sera le fer de lance de la campagne

La secrétaire générale nationale du Congrès, Priyanka Gandhi, a été chargée de reconstruire le parti dans l’Uttar Pradesh. Elle a déjà commencé à travailler en étroite collaboration avec les dirigeants du parti de l’État afin de renforcer la base du parti et de mobiliser les cadres. Priyanka Gandhi avait également déclaré que le parti était ouvert aux alliances mais pas au détriment des intérêts du parti. Priyanka Gandhi veut renforcer le parti au niveau du village et a fait plusieurs changements depuis sa prise de fonction. Elle a non seulement constitué de nouveaux comités exécutifs plus petits, mais a également nommé de nouveaux présidents de district, formé des comités liés aux élections et élevé le député Ajay Kumar Lallu au poste de président de l’unité d’État. Sous sa direction, le Congrès a organisé des camps de formation pour les cadres de base où elle s’adresse directement à eux avec les dirigeants locaux présents. Priyanka Gandhi suit de près les développements sur le terrain et a demandé aux dirigeants de lui parler directement en cas de problème.

75 heures dans 75 quartiers

En accord avec la 75e année de l’indépendance, le parti du Congrès a lancé sa campagne dans l’Uttar Pradesh en vertu de laquelle les hauts dirigeants et les fonctionnaires de l’unité de l’État ont été invités à passer 75 heures dans 75 districts de l’Uttar Pradesh couvrant 30 000 villages. Organisé sous la bannière de ‘Jai Bharat Mahasampark Abhiyan’, le Congrès vise à toucher directement environ 90 lakh personnes. Le parti organise aujourd’hui le “Sadhbhavna Diwas” à l’occasion de l’anniversaire de naissance de l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi et facilite les combattants de la liberté, leurs familles et les personnes âgées afin d’établir un lien direct avec les électeurs.

Panneau de sondage en place

Le parti a déjà constitué un comité électoral pour l’Uttar Pradesh. Les membres du comité comprennent le chef de l’unité d’État Ajay Kumar Lallu, les anciens ministres de l’Union Salman Khurshid, Rajeev Shukla et RPN Singh, le chef du CLP Aradhana Mona Misra, Nirmal Khatri, Pramod Tiwari, PL Punia et Vivek Bansal. Il y a 38 membres dans le panel. Le comité est un mélange du président national, des chefs de départements de l’Uttar Pradesh, des chefs d’État des organisations frontales, des vice-présidents et des secrétaires généraux de l’UPCC.

Le Congrès a également prévu de frapper le terrain et de soulever les problèmes qui touchent les gens, qu’il s’agisse du chômage, de l’inflation ou des ravages causés par la deuxième vague de COVID-19.

