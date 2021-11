Comment Problem X a remporté le Red Bull Kumite 2021 au milieu d’une pandémie

La pandémie a été brutale pour la communauté des jeux de combat. Sans événements compétitifs du monde réel, le FGC a dû être déplacé en ligne, et les joueurs concourant au plus haut niveau en ont souffert. Cela signifiait que chaque joueur participant au Red Bull Kumite Las Vegas 2021 avait quelque chose à prouver, et personne n’a mieux prouvé son point de vue que le champion de Street Fighter V, le britannique Benjamin « Problem X » Simon.

Problème X n’est pas du genre à se cacher du fait qu’il n’aime pas les événements en ligne. « J’ai des résultats nettement meilleurs hors ligne », nous dit-il. « Même quand il n’y avait pas de pandémie, dans Capcom Pro Tour en ligne, je ne gagnerais généralement jamais, ou je ne participerais même pas. » Bien que cela ne devrait certainement pas refléter ses capacités. « Cela ressemble un peu à une excuse pour ne pas gagner », poursuit-il. « Je suis donc content d’avoir pu me déconnecter et gagner. C’était un bon rappel pour moi, et j’espère que c’était un bon rappel pour tout le monde.

De nombreux joueurs compétitifs perdent leur contact lorsqu’ils n’affrontent pas régulièrement certains des meilleurs combattants du monde, donc Red Bull Kumite cette année a été un test de la précision et de la concentration des joueurs tout au long de l’une des périodes les plus difficiles du FGC, et le monde plus vaste, ont jamais vu. Mais le problème X a réussi à s’en sortir grâce à la pratique et à la recherche. « Pour être honnête, tout ce que nous avions était en ligne », explique-t-il. « Je joue juste en ligne, regarde des vidéos. J’ai eu la chance d’aller à Street Fighter League. C’était le bon moment pour s’entraîner hors ligne.

JE SUIS LE CHEF! pic.twitter.com/2w6rwa1aoX – Benjamin (@MrProblemX) 15 novembre 2021

Heureusement, la scène Street Fighter du Royaume-Uni était là pour aider à rester frais et à se préparer pour Kumite. « À l’origine, M. Crimson était dans la formation, donc je jouais avec Broski qui est un joueur de Dhalsim, et je jouais avec Shivryuken pour Laura parce que je savais qu’iDom serait là », dit-il. Mais aucune préparation ne peut compenser l’expérience. « Les autres sont des confrontations que je connais déjà un peu plus en profondeur, donc je n’ai pas eu l’impression de devoir prendre plus de temps pour m’entraîner.

Toute cette préparation a conduit à une finale décisive contre NL, un joueur coréen expérimenté. Le problème X a finalement remporté la victoire, mais cela n’a pas toujours semblé ainsi. Même les commentateurs ont exprimé des doutes sur la probabilité d’un retour, et lorsque vous perdez 0-3 dans un premier à cinq, il peut être facile de perdre espoir. Mais le problème X a transformé ce 0-3 en 5-3, balayant le reste du match de manière totalement et convaincante.

« Généralement, je pense que Cammy est un mauvais match pour M. Bison (Dictator) », explique Problem X. Au départ, il a essayé de jouer contre NL avec Alex et E. Honda, personnages dont il s’est rapidement éloigné au profit du Dictator qui est pratiquement synonyme de son nom dans la FGC. « J’ai joué quelques occasionnels à l’arrière avec NL, et ces personnages semblaient se débrouiller plutôt bien », poursuit-il. « De toute évidence, soit il avait fait ses devoirs et était prêt, soit il ne jouait pas à 100% lorsque nous jouions à l’arrière, mais je ne me sentais tout simplement pas aussi à l’aise que prévu. J’ai donc décidé de réinitialiser les règles du jeu et de revenir à mes essais et à mes tests. »

La méthode éprouvée fonctionne souvent le mieux, comme le montre clairement le tableau de bord 5-3 lorsque la poussière s’est retombée. « C’était un mauvais match, mais quand il s’agit de gagner des événements de haut niveau sous la pression la plus élevée, il semble que c’est Dictator qui le retire pour moi », a déclaré Problem X.

Après avoir battu NL et remporté la victoire, Problem X semblait toujours aussi calme et détendu. Excité, clairement, mais composé et fier. À aucun moment du match, il n’a semblé vraiment taxé, mais cela ne veut pas dire que c’était facile à accomplir. « Ce n’était certainement pas un match facile du tout », admet-il. « J’étais juste dans la zone, et j’essayais de regarder tout ce qu’il faisait dans chaque situation avant d’essayer de me rappeler, ‘D’accord, il a fait ça avant ici, alors il pourrait faire ça ici maintenant…’ J’allais juste à 1 000 miles par heure et vraiment zoné dedans.

Le problème X pouvait être vu en train de fermer les yeux entre chaque match, et c’est ainsi qu’il est resté vif. « Vous essayez de répondre à sept questions dans votre tête qui pourraient s’appliquer au prochain match », explique-t-il à propos de son processus interne. « J’essaie juste de rester concentré et de ne rien manquer car toute décision ici pourrait transformer un match. »

Tout au long de la conversation, le problème X donne l’impression de quelqu’un qui est à la fois humble et confiant. Il savait qu’il avait besoin de pratiquer ses points faibles pour gagner le Red Bull Kumite, mais n’a jamais douté une seconde de pouvoir le faire. Maintenant qu’il l’a prouvé une fois de plus au monde, il vise le prochain objectif. « J’espère que je pourrai surfer sur cette lancée », dit-il. « Si je peux me qualifier et accéder à la Capcom Cup hors ligne, alors je serais vraiment excité d’y remporter, j’espère, la victoire. » L’homme lui-même l’a mieux résumé en acceptant son prix Kumite. « Quand il s’agit de hors ligne, l’homme fait le ting. »

Enfin, le problème X n’a ​​pas pu se terminer sans remercier tous ceux qui l’ont aidé à gagner. « Merci à Mousesports, à mes sponsors et à tous les supporters », dit-il. « Bravo aux foules américaine et RD, parce que la foule était incroyable, et à tous mes supporters dans le monde entier. »

