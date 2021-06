Comment produire une déclaration de revenus sur le nouveau portail de dépôt électronique et ses principales fonctionnalités

Les contribuables ont la possibilité d’ajouter leurs comptables agréés qui seraient en mesure d’afficher les détails et de prendre les mesures nécessaires au nom du contribuable, telles que le dépôt de griefs, le dépôt du formulaire 15CB, etc. après que l’accès leur ait été fourni par les contribuables.

Le gouvernement a lancé le nouveau portail de l’impôt sur le revenu dans le cadre de son parcours de numérisation et dans le but de faciliter la conformité pour les contribuables.

Voici quelques caractéristiques intéressantes du nouveau portail :

La connexion au portail est désormais compatible avec Aadhaar et TAN en plus de PAN. La réinitialisation du mot de passe est désormais plus facile avec l’OTP généré via le numéro de mobile lié à Aadhaar – les OTP vers les e-mails ont été supprimés. se trouvent dans une faible portée du réseau mobile tout en ayant besoin d’effectuer des transactions fiscales qui nécessitent normalement des OTP. l’heure de connexion a été activée. Un tableau de bord complet a été mis en place, permettant aux contribuables d’identifier les actions en attente, l’état du grief déposé, les déclarations de revenus annuelles, les impôts déposés, etc. Alors que ces fonctionnalités étaient disponibles auparavant sous différents onglets, l’organisation la même chose sous un seul tableau de bord a amélioré la facilité de navigation. L’onglet “Votre profil” a été rendu plus détaillé et comprend une option d’édition pour citoyenneté. Cela serait d’une grande aide pour les contribuables (en particulier les citoyens indiens d’outre-mer) qui devaient déposer une lettre auprès de l’agent des impôts pour mettre à jour le changement de citoyenneté dans la base de données PAN. La section profil comprend également une option pour mettre à jour les détails tels que les comptes bancaires (et marquer le compte bancaire où le remboursement doit être crédité), les comptes demat, les sources de revenus qui seront utilisées pour pré-remplir leur RTI après que les déclarations nécessaires aient été déposées par d’autres parties prenantes telles que les employeurs, les banques, etc. Cela aiderait les contribuables à éviter de mettre à jour ces informations d’année en année dans leurs déclarations de revenus. Les contribuables ont la possibilité d’ajouter leurs comptables agréés qui seraient en mesure d’afficher les détails et de prendre les mesures nécessaires au nom du contribuable, telles que le dépôt de griefs, le dépôt du formulaire 15CB, etc. une fois l’accès terminé. qui leur sont fournis par les contribuables. Le contribuable peut également autoriser une autre personne à agir en son nom s’il n’est pas en mesure d’agir seul pour des raisons spécifiées. . Cela les aiderait à vérifier que la communication reçue est authentique et les empêcherait d’agir sur des avis frauduleux.

Dépôt des déclarations fiscales

Comme précédemment, le dépôt des déclarations de revenus est disponible en mode en ligne et hors ligne. Les contribuables qui ont de nombreux points de données à remplir préféreraient le mode hors ligne, car le délai d’expiration d’une session est de 40 minutes.

Voici les étapes à suivre pour déposer et soumettre le RTI via le mode en ligne :

1 : Connectez-vous au portail (https://www. Incometax.gov.in/iec/foportal ) et accédez à e-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return

2 : Sélectionnez « Année d’évaluation », « Type de dépôt », « Statut » selon le cas

3: Sélectionnez Continuer si vous êtes sûr du type d’ITR ou vous pouvez cliquer sur « continuer » pour vous aider à trouver votre ITR

4: Une fois que vous avez sélectionné le RTI, sélectionnez la raison du dépôt et remplissez les champs applicables du RTI et effectuez le paiement le cas échéant

5: Cliquez sur l’aperçu et soumettez le retour

6. Cliquez sur procéder à la vérification

7. Sélectionnez le mode de vérification

8 : Entrez EVC/OTP pour vérifier l’ITR OU Envoyez l’ITR V signé au CPC pour vérification.

Pour le classement hors ligne, l’utilitaire JSON doit être téléchargé, car l’utilitaire excel/java a été abandonné.

Dans l’ensemble, le nouveau portail offre une sensation rafraîchissante et a fourni un bouquet plus large de services sous un même toit. Les améliorations apportées aux dépôts informatiques existants sont une initiative bienvenue. L’introduction de chatbot et d’applications mobiles contribuerait grandement à faciliter la conformité et à améliorer l’expérience des contribuables.

(Par Saraswathi Kasturirangan, associée, Deloitte India ; Vijay Bharech, directeur principal, et Priyanka Bhutada, directrice adjointe chez Deloitte Haskins and Sells LLP)

