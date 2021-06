Comment profiter d’Apple Music Spatial Audio sur des écouteurs tiers

in

Les chansons Spatial Audio avec Dolby Atmos sont disponibles sans frais supplémentaires avec votre abonnement Apple Music. Apple l’annonce comme étant pris en charge par tous les AirPod, y compris la génération d’origine. Cependant, d’après mon expérience, l’effet est le plus prononcé lors de l’utilisation de grands écouteurs supra-auriculaires, mais vous n’avez pas besoin des coûteux AirPods Max. Vous pouvez profiter d’Apple Music Spatial Audio sur des écouteurs comme les écouteurs Sony WH-1000XM4 – voici comment…

Spatial Audio est la marque d’Apple autour d’un standard croissant en matière de musique, avec des chansons créées en tant que bandes sonores Dolby Atmos. Dolby Atmos est devenu populaire pour la vidéo domestique pour les films et les émissions de télévision (comme tout le contenu d’Apple TV+ est disponible en 4K HDR avec le son Atmos) et commence maintenant à entrer dans le monde de la musique.

La musique Dolby Atmos est disponible dans la bibliothèque de streaming Apple Music, mais elle est également proposée par d’autres services comme Amazon Music HD. Le fait est que ce n’est pas une exclusivité Apple.

Les chansons Dolby Atmos peuvent théoriquement être lues sur n’importe quel casque ou oreillette, car elles ne reposent pas sur du matériel spécial. Au lieu de cela, l’iPhone joue des tours à votre cerveau en envoyant de l’audio aux haut-parleurs/casque gauche et droit avec de légers retards de phase. Ce sont ces retards de phase qui simulent la scène sonore plus large et donnent l’impression que l’audio vient du dessus ou de derrière vous. (Si vous utilisez Apple Music sur Apple TV 4K avec un système de cinéma maison avec son surround, les haut-parleurs supplémentaires transmettront des canaux audio séparés pour une expérience optimale.)

Dès la sortie de la boîte, tout iPhone avec iOS 14.6 transmettra de la musique en utilisant le mode Dolby Atmos à tous les écouteurs AirPods, AirPods Max et Beats avec les puces H1 ou W1 à l’intérieur. D’après mon expérience, l’effet sur les petits écouteurs AirPods est assez minime, voire inexistant. Vous avez vraiment besoin d’écouteurs appropriés qui sont simplement assez grands pour offrir une expérience audio captivante. Cela ne signifie pas que vous devez débourser plus de 500 $ sur AirPods Max.

Par exemple, j’ai entendu d’excellents mixages Dolby Atmos avec le casque Sony WH-1000XM4. Ceux-ci offrent une reproduction sonore décente et une suppression du bruit impressionnante pour moins de 300 $ tout compris. Il y a une astuce dont vous devez être conscient pour utiliser le casque Sony – ou tout autre casque tiers – avec Spatial Audio pour Apple Music.

Par défaut, votre iPhone ou iPad ne reconnaîtra pas ces écouteurs comme étant compatibles Atmos. Comme tous les accessoires audio dans le monde ne peuvent pas comprendre correctement Atmos, Apple n’envoie automatiquement que le son Atmos à ses appareils Bluetooth. Avec les paramètres par défaut, tous les autres casques connectés ne recevront qu’un mixage stéréo.

Vous devez modifier vos paramètres audio manuellement pour résoudre ce problème.

Comment écouter Apple Music Spatial Audio sur n’importe quel casque

Ouvrez l’application Paramètres sur un appareil iOS exécutant iOS 14.6 ou une version ultérieure. Accédez aux paramètres de la musique. Sélectionnez ‘Dolby Atmos’. Modifiez la préférence de « Automatique » à « Toujours activé ».

Comme son nom l’indique, le paramètre Always On enverra le flux Atmos codé à tous les écouteurs ou haut-parleurs connectés. Cela signifie maintenant que vous pouvez utiliser vos propres écouteurs comme le Sony XM4 et découvrir la scène sonore spatiale. La raison pour laquelle ce paramètre n’est pas activé par défaut est que certains équipements peuvent en fait sonner moins bien en interprétant Atmos qu’un mixage stéréo standard.

Une dernière chose à savoir : avec iOS 15, Apple active le suivi de la tête pour Apple Music Spatial Audio. Cela signifie que la direction du son lors de l’écoute via AirPods Pro ou AirPods Max changera en fonction de vos propres mouvements de tête. Cette fonctionnalité de Spatial Audio ne sera pas disponible sur les écouteurs tiers car elle utilise les capteurs du gyroscope à l’intérieur des AirPod. Cependant, si le suivi de la tête pour regarder des films est naturel, les avantages de l’écoute de musique sont moins clairs.

Alors que lorsque vous regardez des films, vous êtes immobile et concentré sur l’écran, vous écoutez souvent de la musique lorsque vous vous promenez ou effectuez d’autres tâches. Dans ces cas, l’effet spatial de suivi de la tête peut être gênant. En fait, de nombreuses personnes actuellement en version bêta d’iOS 15 espèrent qu’Apple ajoute une bascule pour désactiver la fonction de suivi de la tête dans Apple Music, car ils ont trouvé l’effet trop distrayant.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :